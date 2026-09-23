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माइनर मिस्टेक हो सकता है बड़ा खेल, दिल के लिए कब जरूरी है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी

एंजियोग्राफी के बाद क्या एंजियोप्लास्टी कराना जरूरी होता है? इस सवाल को लेकर कार्डियोलॉजिस्ट अतुल दुबे बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे मरीज हैं, जो हमारे पास ओपीडी और कैथलैब में आते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने मरीज की एंजियोग्राफी कराई है, क्या स्टेंट डालना जरूरी है या एंजियोप्लास्टी जरूरी है, तो इसमें दो-तीन चीजें होती हैं. सबसे पहले ये कि मरीज को तकलीफ क्या है, अगर मरीज को नॉर्मल डे-टू-डे काम करने में छाती में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी डेली लाइफ़ कंप्रोमाइज हो रही है, या मरीज को हाल ही में में हार्ट अटैक हुआ है, तो सबसे पहले ये देखना है.

एक एंजियोप्लास्टी और दूसरा बाईपास सर्जरी जिसे हम CABG कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं. एंजियोग्राफी सिर्फ एक जांच है और एंजियोप्लास्टी एक ट्रीटमेंट है. जिसमें हम छल्ले की मदद से जिसे हमारी लैंग्वेज में स्टेंट बोला जाता है, उसके थ्रू ब्लॉकेज को खोलते हैं.

फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल दुबे बताते हैं कि "बेसिकली एंजियोग्राफी सिर्फ एक जांच है. जिन मरीजों को लंबे समय से छाती में दर्द या एक्सेसिव सांस फूलने की तकलीफ है, या हार्ट अटैक की तकलीफ हुई है, रिसेंट में तो डाई के माध्यम से उनके हृदय के धमनियों में कितना पर्सेंट ब्लॉकेज है, वो देखने की एक जांच की प्रक्रिया है. एंजियोप्लास्टी एक ट्रीटमेंट है, तो जिन भी मरीज को हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज होता है, उनको खोलने के लिए दो पद्धतियां होती है.

शहडोल: हार्ट को हेल्दी रखने के लिए उसके बारे में हर तरह की जानकारी होना भी जरूरी है, क्योंकि दिल की बीमारी ऐसी होती है, जितनी जल्दी पता चल जाए, उसके जोखिम को उतना ही कम किया जा सकता है, क्योंकि हार्ट की बीमारी में थोड़ी सी भी देरी जिंदगी के लिए बड़ी चूक बन सकती है. दिल की छोटी-छोटी बारीकीयां जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं या जानकारी के अभाव में परेशान रहते हैं, ईटीवी भारत से कार्डियोलोजिस्ट अतुल दुबे ने हार्ट से रिलेटेड ऐसे ही छोटे लेकिन बड़े काम की बातें बताई हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है.

दूसरा बेसिक जांच जैसे ईसीजी या ईको कार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी से हमें यह पता चलता है, कि मरीज के हार्ट की पंपिंग कितने प्रतिशत है. हार्ट के वॉल्व में कितना पेरसेंट लीकेज है और तीसरा एंजियोग्राफी, जिसमें ब्लॉकेज का प्रतिशत 70 प्रतिशत से कम है या 70 प्रतिशत से ज्यादा है. चौथा कुछ एडवांस पद्धतियां भी हैं, जैसे आईवस जिसमें कैथेटेर के थ्रू हम धमनियों के अंदर के ब्लोकेजेस कितना परसेंट है, वो भी देख लेते हैं. हमें तीन-चार चीजों को देखना होता और उसके बाद डिसाइड करना होता है. अगर मरीज का ब्लॉकेज 70% से कम है तो दवाई भी बहुत अच्छा ऑप्शन है.

वहीं अगर 70% से ज्यादा है, मरीज को छाती में दर्द लंबे समय से हो रहा है और बहुत ज्यादा है कि उसकी बेसिक डे टु डे लाइफ कंप्रोमाइज हो रही है, तो उसमें हमें ऐंजियोप्लास्टी करने की आवश्यकता है. मरीज हार्ट अटैक के साथ आया है, मरीज को 70% से ज्यादा का ब्लॉकेज है, उसमें भी हमें एंजियोप्लास्टी करके ब्लॉकेज को ओपन करने की जरूरत है.

दिल के लिए कब जरूरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी (Getty Image)

एंजियोग्राफी कब है जरूरी ?

बॉडी के किस तरह के लक्षण हमें समझ जाना चाहिए कि हमें एंजियोग्राफी कराने की अब जरूरत है? इसे लेकर डॉक्टर अतुल दुबे बताते हैं कि अगर कोई मरीज जिसे लंबे समय से शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या या फिर परिवार में किसी हृदय की समस्या रही है, उसे कभी भी छाती में दर्द जो की जबड़े, बाएं हाथ में जा रहा है, उल्टी या उल्टी जैसा मन प्रतीत होता है. बहुत ज्यादा सांस फूल रही है या फिर चक्कर जैसा या थकावट महसूस हो रही है, उसे तुरंत अपने पास के स्पेशलिस्ट किसी ऐसे डॉक्टर जिसके पास ईसीजी की सुविधा उपलब्ध हो उसके पास जाना चाहिए.

कम से कम एक इसीजी करानी चाहिए, क्योंकि सबसे कॉमन जो ऐसे समय पर होता है, वो हार्ट अटैक की समस्या होती है. हार्ट अटैक के विषय में अगर हम बताएं तो समय बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना जल्दी पकड़ में आ जाए की हार्ट अटैक है और उसके लिए जितनी जल्दी जो दवाएं हैं. जैसे हमारे साइंस में एक लोडिंग डोज कहा जाता है, उसे जितना जल्दी ये सब मिल जाए, उतना उसके लिए फायेदमंद होगा. उतना उसके पास समय मिलेगा, कि वो एक अच्छे अस्पताल जहां पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो, वो वहां तक पहुंचने के लायक रहे."

हार्ट अटैक आ गया तब क्या करें ?

अगर घर पर किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, तब तुरंत क्या करें? इसे लेकर कार्डियोलोजिस्ट डॉक्टर अतुल दुबे बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले जो की नजदीकी किसी भी अस्पताल में पीएचसी लेवल पर भी एस्प्रिन की गोली उपलब्ध होती है, तो तुरंत ही उस अस्पताल में जाना है, जो भी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर होंगे, आपको लोडिंग डोज जिसमें 325 मिलीग्राम एस्प्रिन, 300 मिलीग्राम क्लॉपीडॉगरेल (Clopidogrel) और 80 मिलीग्राम एटारवा स्टेटिन (Atorvastatin) दवा होती है, जो कभी-कभी इतनी मददगार है, की वो किसी पेशेंट की जान बचा भी सकती है और मरीज को इतना समय दे देती है कि वो किसी एक अच्छे अस्पताल तक पहुंच पाए."