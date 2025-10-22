ETV Bharat / state

दो सगे भाइयों को 10 हमलावरों ने गाजर-मूली की तरह काटकर फेंका, तीसरे की हालत गंभीर

शहडोल जिले में दीपावली के अगले दिन धारदार हथियारों से दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या, तीसरा साथी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा.

Shahdol double murder
शहडोल में दो सगे भाइयों की हत्या (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
शहडोल : जिले के बलबहरा गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैली. मामला शहडोल जिले के बुढार थाना क्षेत्र अंतर्गत केशवाही चौकी क्षेत्र का है. बलबहरा गांव में राहुल तिवारी और राकेश तिवारी दीपावली के दूसरे दिन अपने ऑटो पार्ट्स की दुकान में दिया जलाने के लिए गए थे. इसी दौरान गांव के ही रहने वाले अनुराग शर्मा अपने 10 से ज्यादा साथियों के साथ उनकी दुकान पर धारदार हथियार के साथ पहुंचे.

फरसा, तलवार, डंडे लेकर टूट पड़े हमलावर

दुकान में दिया जला रहे दो सगे भाइयों राहुल तिवारी और राकेश तिवारी पर इन लोगों ने अचानक हमला कर दिया. फरसा, तलवार, डंडे से हमला किया गया. राकेश तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल तिवारी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज शहडोल ले जाया गया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई. वहीं तीसरा युवक सतीश अब भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. मौत से पहले राकेश तिवारी ने कैमरे के सामने बयान भी दर्ज कराए. इसमें उसने हमलावरों के नाम लेकर पूरी घटना बताई है.

जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला

मृतकों के पिता पुरुषोत्तम तिवारी ने बताया "परिवार का विवाद 99 डिसमिल पट्टे की जमीन को लेकर चल रहा था. वर्ष 2021 में भी अनुराग शर्मा ने उन्हें पिस्टल दिखाकर धमकी दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ था." पीड़ित परिवार का आरोप है कि सुनियोजित तरीके से डबल मर्डर किया गया है. वहीं, पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा और उनके कुछ साथियों को हिरासत में लिया है, जबकि कुछ साथी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

डबल मर्डर के कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया

इस मामले में शहडोल एसपी राम जी श्रीवास्तव का कहना है "प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद के चलते अनुराग शर्मा ने कुछ साथियों की मदद से हमला किया है. हमले में 03 लोग घायल हुए. इसमें दो युवकों की मौत हो गई है, मामले की वैधानिक कार्रवाई करते कुछ लोगों को राउंडअप किया है."

