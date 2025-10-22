ETV Bharat / state

दो सगे भाइयों के मर्डर के बाद शहडोल में उबाल, नेशनल हाईवे 43 जाम, 2 थानों की पुलिस मुस्तैद

शहडोल: बुढार थाना क्षेत्र के बलबहरा गांव में सगे भाइयों के डबल मर्डर के बाद क्षेत्र का माहौल गर्माया हुआ है. नाराज परिजन और ग्रामीणों ने बुढार नेशनल हाईवे 43 जाम कर दिया. इस वजह से हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों का लंबी लाइन लग गई. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सोहागपुर और कोतवाली थानों के थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं. पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं. परिजन का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है. वो कलेक्टर को बुलाने और बात करने की मांग कर रहे हैं.

दो सगे भाईयों की बेहरमी से हत्या

मामला शहडोल के बुढार थाना क्षेत्र अंतर्गत केशवाही चौकी क्षेत्र का है. बलबहरा गांव निवासी राहुल तिवारी और राकेश तिवारी दीपावली के दूसरे दिन अपनी ऑटो पार्ट्स की दुकान में दीया जलाने के लिए गए थे, तभी गांव के ही रहने वाले अनुराग शर्मा अपने 10 से ज्यादा साथियों के साथ उनकी दुकान पर पहुंचा और फरसा, तलवार, डंडे और बंदूक से हमला कर दिया.

इस हमले में राकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल तिवारी को गंभीर हालत में शहडोल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई. बीच बचाव करने पहुंचे सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका भी इलाज जारी है.

घायल अवस्था में राहुल ने वीडियो बना बताया घटनाक्रम



घटना के बाद घायल अवस्था में ही राहुल तिवारी ने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें उसने सभी आरोपियों के नाम लिए हैं और पूरा घटनाक्रम बताया है. वीडियो में राहुल बता रहा है कि "मेरा भाई दुकान में बैठा था. इसी दौरान अनुराग शर्मा, नीलेश कुशवाहा, नयन पाठक, अमलाई निवासी सचिन शर्मा और कुछ लोग तलवार और बंदूक लेकर दुकान में आए और उनके भाई पर अटैक कर दिया.

फरसा से दुकान का गेट तोड़ दिया और दुकान में रखे 10 हजार रुपए लेकर चले गए. दोनों भाइयों का हाथ-पैर तोड़ दिया. लाठी और तलवार से कई वार किए. इसके अलावा जाते-जाते अगली बार जान से मारने की धमकी भी दी." राहुल ने वीडियो में अपील करते हुए कहा कि "यह मेरा बयान है. इसे स्वीकार किया जाए. मेरे हाथ पैर-तोड़ दिए गए हैं. मेरे भाई के भी हाथ-पैर तोड़ दिए हैं. अनुराग शर्मा आदतन अपराधी है."