ETV Bharat / state

दो सगे भाइयों के मर्डर के बाद शहडोल में उबाल, नेशनल हाईवे 43 जाम, 2 थानों की पुलिस मुस्तैद

शहडोल में सगे भाइयों के डबल मर्डर के बाद परिजनों ने बुढार नेशनल हाईवे 43 किया जाम. तलवार, फरसा और लाठी से हमला कर हत्या.

BUDHAR NATIONAL HIGHWAY 43 JAM
2 सगे भाइयों की हत्या के बाद परिजन ने किया नेशनल हाईवे जाम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 4:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: बुढार थाना क्षेत्र के बलबहरा गांव में सगे भाइयों के डबल मर्डर के बाद क्षेत्र का माहौल गर्माया हुआ है. नाराज परिजन और ग्रामीणों ने बुढार नेशनल हाईवे 43 जाम कर दिया. इस वजह से हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों का लंबी लाइन लग गई. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सोहागपुर और कोतवाली थानों के थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं. पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं. परिजन का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है. वो कलेक्टर को बुलाने और बात करने की मांग कर रहे हैं.

दो सगे भाईयों की बेहरमी से हत्या

मामला शहडोल के बुढार थाना क्षेत्र अंतर्गत केशवाही चौकी क्षेत्र का है. बलबहरा गांव निवासी राहुल तिवारी और राकेश तिवारी दीपावली के दूसरे दिन अपनी ऑटो पार्ट्स की दुकान में दीया जलाने के लिए गए थे, तभी गांव के ही रहने वाले अनुराग शर्मा अपने 10 से ज्यादा साथियों के साथ उनकी दुकान पर पहुंचा और फरसा, तलवार, डंडे और बंदूक से हमला कर दिया.

इस हमले में राकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल तिवारी को गंभीर हालत में शहडोल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई. बीच बचाव करने पहुंचे सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका भी इलाज जारी है.

घायल अवस्था में राहुल ने वीडियो बना बताया घटनाक्रम

घटना के बाद घायल अवस्था में ही राहुल तिवारी ने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें उसने सभी आरोपियों के नाम लिए हैं और पूरा घटनाक्रम बताया है. वीडियो में राहुल बता रहा है कि "मेरा भाई दुकान में बैठा था. इसी दौरान अनुराग शर्मा, नीलेश कुशवाहा, नयन पाठक, अमलाई निवासी सचिन शर्मा और कुछ लोग तलवार और बंदूक लेकर दुकान में आए और उनके भाई पर अटैक कर दिया.

फरसा से दुकान का गेट तोड़ दिया और दुकान में रखे 10 हजार रुपए लेकर चले गए. दोनों भाइयों का हाथ-पैर तोड़ दिया. लाठी और तलवार से कई वार किए. इसके अलावा जाते-जाते अगली बार जान से मारने की धमकी भी दी." राहुल ने वीडियो में अपील करते हुए कहा कि "यह मेरा बयान है. इसे स्वीकार किया जाए. मेरे हाथ पैर-तोड़ दिए गए हैं. मेरे भाई के भी हाथ-पैर तोड़ दिए हैं. अनुराग शर्मा आदतन अपराधी है."

किस वजह से हुई ये घटना

पुलिस ने हत्या के सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि तिवारी और शर्मा परिवार के बीच जमीन को लेकर साल 2021 से विवाद चल रहा है. मंगलवार को दोनों भाई दुकान पर पहुंचे थे, तभी अनुराग शर्मा, धनेश शर्मा, नयन पाठक, नीलेश कुशवाहा समेत आरोपी हथियार लेकर वहां पहुंचे और दोनों भाइयों पर हमला कर दिया.

'जमीनी विवाद के चलते हुई हत्या'

मृतक के पिता पुरुषोत्तम तिवारी के मुताबिक "उनके 99 डेसिमल पट्टे की जमीन को लेकर ये विवाद चल रहा है. साल 2021 में भी अनुराग शर्मा ने उन्हें पिस्तौल दिखाकर धमकी दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ था." परिवार का आरोप है कि इस रंजिश के चलते ये दोहरी हत्या की गई है. पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा और उसके कुछ साथियों को हिरासत में ले लिया है. कुछ आरोपी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

मुख्य आरोपी सहित 4 को हिरासत में लिया गया

इस दोहरे हत्याकांड के बाद शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव ने केशवाही चौकी प्रभारी आशीष झारिया को लाइन अटैच कर दिया है और घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि "केशवाही चौकी थाना बुढार अंतर्गत कल शाम दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई है. इसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है."

TAGGED:

SHAHDOL 2 REAL BROTHERS MURDER
SHAHDOL LAND DISPUTE 2 MURDER
BUDHAR NATIONAL HIGHWAY 43 JAM
SHAHDOL NEWS
SHAHDOL DOUBLE MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दो सगे भाइयों के मर्डर के बाद शहडोल में उबाल, नेशनल हाईवे 43 जाम, 2 थानों की पुलिस मुस्तैद

ग्वालियर से शुरू हुई थी सिख दिवाली, गुरु गोबिंद और 52 राजाओं की कैद से आजादी की कहानी

बछड़े को बचाने चरवाहे पर हमला करती है गाय, छिंदवाड़ा में गाय को निमंत्रण देने की अनोखी परंपरा

दिवाली की रात युवक की चाकू मारकर हत्या, बाइक टकराने को लेकर हुआ था विवाद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.