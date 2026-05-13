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शहडोल जिला अस्पताल के ICU में ऐसा क्या हुआ, छत से टपकने लगा पानी, मरीजों में अफरा तफरी

शहडोल जिला अस्पताल के ट्रामा आईसीयू वार्ड में अचानक पानी टपकने लगा, सिविल सर्जन ने मामले को संज्ञान में लेकर मरीजों को कराया शिफ्ट.

SHAHDOL HOSPITAL WATER DRIPPING
शहडोल में हॉस्पिटल के ICU वार्ड में अचानक टपकने लगा पानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 5:12 PM IST

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शहडोल: कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय के ट्रामा आईसीयू वार्ड में पानी टपकने का मामला सामने आया है, जिससे मरीजों के बीच में अफरा तफरी मच गई. वार्ड में मौजूद मरीज के ऊपर लगातार पानी गिरने लगा. जिससे अस्पताल स्टाफ को मरीजों के बेड और वेंटीलेटर को दूसरी तरफ खिसकाना पड़ गया. देखते ही देखते कुछ ही देर में आईसीयू कमरे में पानी भर गया. जिसके बाद कर्मचारियों ने पानी बाहर निकाला और मरीजों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया.

जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पहुंचा पानी

शहडोल जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक छत से पानी टपकने लगा. बताया गया कि अस्पताल की छत पर लैब निर्माण का कार्य चल रहा था. इसी दौरान पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई. जिससे शेड के माध्यम से पानी आईसीयू तक पहुंच गया. इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर अस्पताल स्टाफ पहुंचा और मरीजों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया. इसके बाद कमरे में जमा पानी बाहर निकाला गया और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को भी ठीक कराया गया.

जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पहुंचा पानी (ETV Bharat)

सिविल सर्जन ने मामले को संज्ञान में लिया

शहडोल जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ ने बताया कि "खबर मिली थी कि आईसीयू वार्ड में कहीं से पानी टपक रहा है. जिसको मैंने तुरंत संज्ञान में लिया अपने कर्मचारियों को भेजकर पता किया. जांच में पता चला कि सिटी स्कैन और आईसीयू वार्ड से लगी जो छत है, उसके ऊपर काम चल रहा है. वहीं से पानी आईसीयू वार्ड तक पहुंचा है."

शिल्पी सराफ ने कहा, "आईपीएचएल लैब बनाने का काम चल रहा था. वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे. उनसे गलती से पाइपलाइन टूट गई थी. इस कारण से वहां पर पानी इकट्ठा हो गया था. जिसकी वजह से पानी वहां नीचे टपक रहा था. जैसे ही इसके बारे में पता चला, हमने तुरंत प्लंबर को भेज कर और इंजीनियर से बात करके पाइपलाइन सुधरवा दिया है. इसके साथ ही जो पानी कमरे में इकट्ठा था, उसे भी खाली कर दिया गया है. कुछ समय के लिए हमने पेशेंट को शिफ्ट करवाया था, उसके बाद ही तुरंत हमने सुधार कार्य करवा दिया था."

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