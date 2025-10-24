ETV Bharat / state

शहडोल जिला अस्पताल में युवक को नहीं मिला ब्लड, मौत के बाद भड़के परिजन

शहडोल: इन दिनों शहडोल जिला अस्पताल अव्यवस्थाओं के चलते सुर्खियों में है. ताजा मामला ब्लड की कमी से युवक की मौत का है. परिजनों ने प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि अगर समय पर ब्लड मिल जाता तो युवक की जान बच सकती थी. युवक की मौत पर भड़के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने परिजनों को बड़ी मुश्किल से शांत किया.

डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप

शहडोल जिला चिकित्सालय में गोहपारु के धौनहा गांव के रहने वाले राहुल मौर्य (20 साल) को बुधवार शाम को भर्ती कराया गया. टेस्ट में पता चला कि उसे ब्लड की बहुत कमी है. डॉक्टर्स की टीम ने उसे ब्लड चढ़ाने की सलाह दी. परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कुछ भी सही से नहीं बताया जा रहा था.

ब्लड देने के लिए कई डोनर भी तैयार थे. इसके बाद भी डॉक्टर मामले को टालते रहे. जैसे तैसे बुधवार को एडमिट पेशेंट को गुरुवार दोपहर में ब्लड मिल पाया, लेकिन ब्लड मिलते ही युवक ने दम तोड़ दिया. शहडोल जिला अस्पताल में ये पहला मामला नहीं है, जब स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा है. हर माह एक दो केस ऐसे होते हैं, जब अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठते हैं.