शहडोल जिला अस्पताल में युवक को नहीं मिला ब्लड, मौत के बाद भड़के परिजन
शहडोल जिला अस्पताल में युवक की मौत पर बवाल. अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप, पुलिस बुलानी पड़ी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 1:10 PM IST
शहडोल: इन दिनों शहडोल जिला अस्पताल अव्यवस्थाओं के चलते सुर्खियों में है. ताजा मामला ब्लड की कमी से युवक की मौत का है. परिजनों ने प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि अगर समय पर ब्लड मिल जाता तो युवक की जान बच सकती थी. युवक की मौत पर भड़के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने परिजनों को बड़ी मुश्किल से शांत किया.
डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप
शहडोल जिला चिकित्सालय में गोहपारु के धौनहा गांव के रहने वाले राहुल मौर्य (20 साल) को बुधवार शाम को भर्ती कराया गया. टेस्ट में पता चला कि उसे ब्लड की बहुत कमी है. डॉक्टर्स की टीम ने उसे ब्लड चढ़ाने की सलाह दी. परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कुछ भी सही से नहीं बताया जा रहा था.
ब्लड देने के लिए कई डोनर भी तैयार थे. इसके बाद भी डॉक्टर मामले को टालते रहे. जैसे तैसे बुधवार को एडमिट पेशेंट को गुरुवार दोपहर में ब्लड मिल पाया, लेकिन ब्लड मिलते ही युवक ने दम तोड़ दिया. शहडोल जिला अस्पताल में ये पहला मामला नहीं है, जब स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा है. हर माह एक दो केस ऐसे होते हैं, जब अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठते हैं.
सिविल सर्जन ने युवक की हालत गंभीर बताई थी
युवक के दम तोड़ते ही परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे. हंगामे की स्थिति बनने लगी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को बुला लिया. पुलिस ने परिजनों को काफी देर तक समझाया, तब कहीं जाकर हंगामा रुका.
वहीं, शहडोल जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ का कहना है "मरीज को ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए था और हमारे पास डेढ़ सौ यूनिट ए पॉजिटिव ब्लड मौजूद है. उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, किडनी और लीवर काम करना लगभग बंद कर चुके थे, उसकी खून की मात्रा भी 3 ग्राम के ही आसपास थी. इस कारण युवक की मौत हो गई."