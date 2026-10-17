शहडोल जिला अस्पताल में गजब लापरवाही, इलाज कराने पहुंचा मरीज ओपीडी में लॉक
शहडोल जिला अस्पताल के ओपीडी के अंदर फंसा मरीज, घंटों इंतेजार के बाद सांस फूलने लगी. गार्ड से हुई चूक
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:18 AM IST
शहडोल: जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां इलाज कराने लिए पहुंचे एक मरीज के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो ओपीडी में ही घंटों कैद हो गया. इसके बाद जब घबराहट होने लगी तो मदद की गुहार लगाता रहा. काफी देर के बाद सुरक्षा गार्ड ने उसे बाहर निकाला. इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है.
ओपीडी में मरीज बंद , फूलने लगी सांसें
घटना शहडोल जिला अस्पताल की है, यहां अनूपपुर जिले के बिजुरी निवारी मोहम्मद अमजद इलाज कराने के लिए शहडोल जिला अस्पताल पहुंचे थे. वो अस्पताल की ओपीडी के कमरा नंबर 14 में डॉक्टर को दिखाने गए थे. इसी दौरान कथित तौर पर ओपीडी में बाहर से ताला लगा दिया गया और मरीज अंदर ही बंद रह गया. मरीज ने देखा कि बाहर से ताला लगा दिया गया है और वह ओपीडी में ही कैद हो गया है, तो उसकी सांस फूलने लगी.
अस्पताल की लापरवाही देख मरीज की परेशानी बढ़ी
बताया जा रहा है कि मरीज ने काफी देर तक बाहर निकलने के लिए आवाज भी लगाई, बंद कमरे में फंसे रहने के दौरान उसकी परेशानी और बढ़ गई. थक हारकर मरीज गेट के सामने ही आकर बैठ गया. घंटों इंतजार के बाद जब मरीज पर वहां गार्ड की नजर पड़ी, तब गार्ड ने ताला खोला और उसे बाहर निकाला. बाहर आने के बाद मरीज ने राहत की सांस ली. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है.
सिविल सर्जन की सफाई
ओपीडी में कैद अमजद ने कहा, " मुझे ओपीडी बंद होने का टाइम नहीं पता था, इसलिए मैं समय पर बाहर नहीं निकल सका. ऐसे में बाहर से ताला लग गया." इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिकित्सालय की सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ ने कहा, "ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे तक निर्धारित है. दोपहर 2 बजे ओपीडी समाप्त होने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कक्षों को बंद कर दिया जाता है."
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उन्होंने आगे बताया, " 16 अक्टूबर 2026 को दोपहर लगभग 2 बजे एक व्यक्ति बिना किसी को सूचित किए बाथरूम में चला गया था. इसकी जानकारी नहीं होने के कारण सुरक्षा गार्ड ने वार्ड को बंद कर दिया. व्यक्ति के अंदर रह जाने की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई की गई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया."