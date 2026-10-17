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शहडोल जिला अस्पताल में गजब लापरवाही, इलाज कराने पहुंचा मरीज ओपीडी में लॉक

शहडोल जिला चिकित्सालय में मरीज कैद ( ETV Bharat )

शहडोल: जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां इलाज कराने लिए पहुंचे एक मरीज के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो ओपीडी में ही घंटों कैद हो गया. इसके बाद जब घबराहट होने लगी तो मदद की गुहार लगाता रहा. काफी देर के बाद सुरक्षा गार्ड ने उसे बाहर निकाला. इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है.

ओपीडी में मरीज बंद , फूलने लगी सांसें घटना शहडोल जिला अस्पताल की है, यहां अनूपपुर जिले के बिजुरी निवारी मोहम्मद अमजद इलाज कराने के लिए शहडोल जिला अस्पताल पहुंचे थे. वो अस्पताल की ओपीडी के कमरा नंबर 14 में डॉक्टर को दिखाने गए थे. इसी दौरान कथित तौर पर ओपीडी में बाहर से ताला लगा दिया गया और मरीज अंदर ही बंद रह गया. मरीज ने देखा कि बाहर से ताला लगा दिया गया है और वह ओपीडी में ही कैद हो गया है, तो उसकी सांस फूलने लगी.