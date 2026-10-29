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धनतेरस पर बन रहे तीन पावरफुल योग! ऐसे करें कुबेर देव की पूजा, तिजौरी में 4 गुना हो जाएगा धन

धनतेरस 2026 ( ETV Bharat )

शहडोल: नवंबर महीने में धनतेरस और दीपावली पर्व आ रहे हैं. बाजार में इसकी रौनक दिखने लग गई है. लोग दीपावली की तैयारी में जुटे हुए हैं. घरों की साफ सफाई पुताई का दौर जारी है. ऐसे में दीपावली से पहले धनतेरस का पर्व आता है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन का काफी महत्व भी होता है, इस बार धनतेरस कब पड़ रहा है, कौन-कौन से मुहूर्त हैं, और क्यों ये विशेष है, साथ ही पूजा करने का सटीक मुहूर्त कब है, इन सारे सवालों के बारे में बताया है ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री ने.

बाजार है तैयार, कब है धनतेरस का त्योहार