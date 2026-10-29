धनतेरस पर बन रहे तीन पावरफुल योग! ऐसे करें कुबेर देव की पूजा, तिजौरी में 4 गुना हो जाएगा धन
धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन और वाहन खरीदने की है परंपरा, विधि विधान से पूजा करने से आती है घर में सुख समृद्धि. रिपोर्ट- अखिलेश शुक्ला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 11:49 AM IST
शहडोल: नवंबर महीने में धनतेरस और दीपावली पर्व आ रहे हैं. बाजार में इसकी रौनक दिखने लग गई है. लोग दीपावली की तैयारी में जुटे हुए हैं. घरों की साफ सफाई पुताई का दौर जारी है. ऐसे में दीपावली से पहले धनतेरस का पर्व आता है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन का काफी महत्व भी होता है, इस बार धनतेरस कब पड़ रहा है, कौन-कौन से मुहूर्त हैं, और क्यों ये विशेष है, साथ ही पूजा करने का सटीक मुहूर्त कब है, इन सारे सवालों के बारे में बताया है ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री ने.
बाजार है तैयार, कब है धनतेरस का त्योहार
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''इस बार धनतेरस 6 नवंबर दिन शनिवार को पड़ रहा है, जो बहुत ही विशेष दिन है. धनतेरस का पावन पर्व 6 नवंबर को सुबह 10:46 बजे से प्रारंभ हो रहा है, जो पूरा दिन और पूरी रात रहेगा. इस बार का धनतेरस विशेष इसलिए भी है क्योंकि दिन शनिवार पड़ रहा है, जिससे इस बार शनि भी बहुत लाभप्रद होंगे. धनतेरस के दिन लोगों को चाहिए की प्रातः कालीन स्नान कर लें, और पूरे दिन पूजा की तैयारी कर लें, और जब शाम को पूजा करने का शुभ मुहूर्त हो, उस दौरान विधि विधान से पूजा पाठ करें.
इस बार लोगों को तैयारी करने का भी पूरे दिन का समय मिलेगा और शाम होते ही पूजा का विशेष मुहूर्त है. धनतेरस के दिन 6 नवंबर को पूजा करने का पहला मुहूर्त शाम को 6:01 बजे से 7:30 तक है, और दूसरा मुहूर्त भी शाम को 9:00 बजे से लेकर के रात में 10:30 बजे तक है. इस विशेष मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं, इसके लिए आपको पूरा दिन तैयारी के लिए भी मिल जाएगा. शाम होते ही आप विधि विधान से पूजा पाठ कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी फलदाई होगा.''
धनतेरस में बन रहे तीन योग
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''इस बार धनतेरस में तीन योग बन रहे हैं. एक तो चित्रा नक्षत्र है, दूसरा अमृत सिद्धि योग है और तीसरा प्रीति योग है. मतलब इस बार धनतेरस के दिन जो भी पूजन करेंगे एक तो प्रेम का प्रभाव रहेगा. लोगों में आपसी भाईचारा बना रहेगा. अमृत सिद्धि योग होने के कारण लक्ष्मी जी की विशेष दृष्टि उस घर में पड़ेगी. जिस घर में कुल देवता की पूजा होगी वहां धनवर्षा होगी. धनतेरस के दिन जो विधि विधान से पूजन करेंगे उसके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा, लक्ष्मी धन देने वाली हैं.''
धन्वंतरी और कुबेर भगवान की बरसेगी कृपा
पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री ने बताया, ''लक्ष्मी धन देने वाली, कुबेर धन को संचित करने वाले और ऐसा संयोग कई वर्षों के बाद मिल रहा है. लोगों को चाहिए कि धनतेरस के दिन सायं कालीन मुहूर्त आने पर विधि विधान के साथ पूजन करें. धनतेरस के दिन पूजन करने के लिए सबसे पहले जब शुभ मुहूर्त आए तो एक चौकी ले लें, उसे सजा लें, पीला कपड़ा बंद करके एक नारियल ले ले. नारियल और पूजन की सामग्री लेकर के लक्ष्मी गणेश धन के देवता कुबेर और धन्वंतरी भगवान इन सभी का पूजन करें तो बहुत ही शुभ होगा.''