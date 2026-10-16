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शहडोल में लगा था गजब मेला, वुडन आर्ट ने दी चंदेरी-महेश्वरी की साड़ियों को टक्कर

शहडोल में देवी अहिल्याबाई बुनकर मेला ( ETV Bharat )

शहडोल: देवी अहिल्याबाई बुनकर मेले का आयोजन किया गया. जिसमें चंदेरी माहेश्वरी जैसी साड़ियों की धूम रही. इसके अलावा शहडोल के छतवई के हस्तशिल्प एवं हथकरघा केंद्र में बनने वाले काष्ठ के कलाकारों की कलाकारी देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ी. प्रदेश भर के अलग-अलग जगह से व्यापारी इस मेले में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिनके हैंडमेड प्रोडक्ट लोगों को काफी पसंद आए.

प्रदेश के अलग-अलग जगह से पहुंचे लोग