शहडोल में लगा था गजब मेला, वुडन आर्ट ने दी चंदेरी-महेश्वरी की साड़ियों को टक्कर

शहडोल में लगा था गजब मेला, वुडन आर्ट ने दी चंदेरी-महेश्वरी की साड़ियों को टक्कर
शहडोल में हुआ देवी अहिल्याबाई बुनकर मेले का आयोजन, कई जिलों से स्टॉल लगाने पहुंचे लोग, चंदेरी-महेश्वरी साड़ियों की के साथ वुडन आर्ट की धूम. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:09 PM IST
शहडोल: देवी अहिल्याबाई बुनकर मेले का आयोजन किया गया. जिसमें चंदेरी माहेश्वरी जैसी साड़ियों की धूम रही. इसके अलावा शहडोल के छतवई के हस्तशिल्प एवं हथकरघा केंद्र में बनने वाले काष्ठ के कलाकारों की कलाकारी देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ी. प्रदेश भर के अलग-अलग जगह से व्यापारी इस मेले में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिनके हैंडमेड प्रोडक्ट लोगों को काफी पसंद आए.
प्रदेश के अलग-अलग जगह से पहुंचे लोग
शहडोल जिला मुख्यालय के जय स्तंभ चौक के पास पिछले कुछ दिनों से देवी अहिल्याबाई बुनकर मेले का आयोजन किया जा रहा था. 8 अक्टूबर से इस मेले का आयोजन किया गया. जिसमें प्रदेश के अलग-अलग जगहों से व्यापारियों ने अपने प्रोडक्ट के साथ हिस्सा लिया. इस मेले को लेकर संयुक्त कमिश्नर मुद्रिका सिंह ने कहा है कि "इस तरह के मेले के आयोजनों से बुनकरों, स्व सहायता समूह की महिलाओ एवं कारीगरों का मनोबल बढ़ता है. उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है.
इस मेले में रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, उज्जैन, मंदसौर, खंडवा, चंदेरी, ग्वालियर, सीहोर बुदनी सहित अन्य जिलों के स्व सहायता समूहों की महिलाओं के निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे. जहां कारीगरों, बुनकरो और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया."
जमकर हुई खरीदी
आयोजित मेले में चंदेरी साड़ी व सूट्स, बुटीक प्रिंट साड़ी एवं सूट्स, स्टोन ज्वेलरी, महेश्वरी साड़ी एवं सूट्स, ब्लॉक प्रिंट साड़ी, पर्दे, चमड़े के पर्स, बेल्ट, तरुशिल्प, कोसा साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, जरी-जरदोजी साड़ी विभिन्न शिल्प सामग्रियों को लोगों ने जमकर खरीदा. इसके अलावा इस मेले में चंदेरी और महेश्वरी साड़ी की गजब धूम रही.
शहडोल के काष्ठ की कलाकारी भी रही डिमांडिंग
इस मेले में शहडोल के छतवई स्थित हस्तशिल्प एवं हथकरघा केंद्र के कास्ट कलाकार बुनकर सभी लोगों ने हिस्सा लिया और उनकी काष्ठ की कलाकारी भी गजब डिमांड रही. खासकर लकड़ी में उतारे गए गणेशजी की मूर्ति की भी गजब मांग रही. लोगों ने जमकर खरीदारी की, इसके अलावा भी कई अलग-अलग तरह के मुखौटे मूर्तियां लोगों ने खरीदे. उनकी कलाकारी को देखने के लिए भी मेले में लोग पहुंच रहे थे.
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छतवई के हस्तशिल्प एवं हथकरघा केंद्र के इंचार्ज एस एस पांडे बताते हैं कि "मेले में लकड़ी से जो कलाकारी हमारे कारीगरों ने की थी, उसे देखने के लिए अच्छी खासी तादात में लोग पहुंचे. कई लोगों ने अच्छे दामों पर अलग-अलग मूर्तियां भी खरीदी. इसके अलावा बुनकरों ने जो कालीन दरी बनाए थे, उन्हें भी लोगों ने खरीदा और उनकी कलाकारी को सराहा. एस एस पांडे कहते हैं कि इस तरह के मेले के आयोजन से इनका मनोबल बढ़ता है. इन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचने का एक मंच भी मिलता है, ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए."