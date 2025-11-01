ETV Bharat / state

1 या 2 नवम्बर कब है देवउठनी एकादशी, योग निद्रा से जागे भगवान विष्णु, ऐसे कराएं तुलसी विवाह

पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री के मुताबिक, ''1 तारीख को पूरा दिन और पूरी रात एकादशी रहेगी. पंचांग के अनुसार 1 तारीख को 2:57 रात्रि तक एकादशी रहेगी, इसी तरह से इसे रेलवे समय अनुसार मानें तो 2 नवम्बर को रात्रि 2:57 बजे तक एकादशी तिथि है. कंफ्यूजन की वजह भी यही है, कुछ लोगों का मानना है कि रेलवे समय अनुसार रात्रि 12:00 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है और रात्रि में 2:57 बजे तक एकादशी तिथि पड़ रही है. इसलिए 2 नवंबर को उदया तिथि माना जाएगा, और 2 नवंबर को एकादशी मनाई जाएगी.''

कब है देवउठनी एकादशी? आखिर देव उठानी एकादशी कब मनाया जाएगा? इसे लेकर ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''देवउठनी एकादशी को लेकर लोगों में काफी भ्रम है, कोई कह रहा है 1 नवंबर को कोई कह रहा है 2 नवंबर को.'' लेकिन इसके अंदर के रहस्य को समझाते हुए ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि, ''पंचांग के अनुसार 31 तारीख की रात मतलब रेलवे समय अनुसार मानेंगे तो 1 तारीख की तड़के सुबह 4:02 में दशमी तिथि खत्म हो रही है. उसी के बाद सुबह तड़के 4:02 बजे के बाद से ही एकादशी भी प्रारंभ हो जाएगी. क्योंकि यह सूर्योदय के समय पड़ रहा है, इसलिए उसे उदया तिथि भी माना जाएगा.''

DEV UTHANI EKADASHI 2025: दीपावली के बाद बड़ी बेसब्री के साथ लोगों को देवउठनी एकादशी का इंतजार रहता है. क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु भी अपनी चार महीने की निद्रा से जाग जाते हैं और सृष्टि का संचालन फिर से करने लगते हैं. देवउठनी एकादशी को लेकर इस बार लोगों में काफी भ्रम है. कोई कह रहा है कि 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाया जाएगा. कोई कह रहा है 2 नवंबर को है. आखिर क्या कहता है पंचांग, देवउठनी एकादशी के लिए सटीक मुहूर्त कब है, किस दिन देव उठनी एकादशी मनाया जाना चाहिए. जानिए पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री से.

इस दिन होगा तुलसी शालिग्राम का विवाह

ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि, ''हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है, उसी को उदया तिथि माना जाता है. फिर चाहे सूर्योदय के समय एक घंटा हो या 8 घंटा या 12 घंटा हो. लेकिन पूरा दिन उसे उदया काल माना जाता है. ऐसे में बनारस पंचांग से लेकर महावीर पंचांग, विजय पंचांग, हनुमत पंचांग हर पंचांग के मुताबिक एक नवंबर 2025 को ही इस बार एकादशी का त्योहार मनाया जाएगा. जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं. इसी दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह भी होगा, जो काफी शुभदाई और फलदाई होगा.''

देवउठनी एकादशी में कैसे करें पूजा?

देवउठनी एकादशी की पूजा को लेकर ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में पहले उठ कर स्नान करें, और शुद्ध मन से तुलसी माता को स्नान कराकर भगवान विष्णु को स्नान कराएं. प्रतिमा नहीं मिल रही है तो तुलसी जी के पास ही स्नान कराके व्रत करने का प्रण लें और व्रत प्रारंभ कर दें. जब सायं कालीन का समय आ जाए तो तुलसी विवाह कराना चाहिए. पूजा के लिए पुरोहित नहीं मिलते हैं तो शालिग्राम भगवान की मूर्ति रखें, बाजू में गमले में तुलसी का पौधा रख लें. चुनरी श्रृंगार सामग्री रख दें वहां पवित्रता पूर्वक बैठकर शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह कराएं.

उन पर लावा की वर्षा करें, मंडप के रूप में तीन गन्ने से मंडप सजा दें, कोई भी नया कपड़ा हो बांध दें, विवाह जैसी रचना करें. वहां पर परिक्रमा करें परिक्रमा करने के बाद भोग प्रसाद चढ़ाएं और उस भोग प्रसाद को वहां पर मौजूद सभी लोगों के बीच में बांटें. ऐसी मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह करने से कन्यादान करने के बराबर फल मिलता है. घर में लक्ष्मी मां का आगमन होता है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है.''

पूजा का मुहूर्त

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''देवउठनी एकादशी की पूजा के लिए 1 नवंबर दिन शानिवार को सायं कालीन 7:00 बजे से लेकर के रात्रि में 10:35 बजे तक बहुत विशेष और शुभ मुहूर्त है. इसी के अंदर शालिग्राम भगवान और तुलसी माता की शादी करवा के पूजा पाठ विधि विधान से करें तो विशेष फल मिलेगा.''