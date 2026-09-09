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साइबर ठगी से न हों परेशान! शहडोल के 14 थानों में खुले साइबर डेस्क, ऑन द स्पॉट होगा समाधान

शहडोल के 14 थानों में साइबर डेस्क की शुरुआत, अब ठगी की आसानी से दे सकते हैं सूचना, तुरंत होगी कार्रवाई. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

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शहडोल के 14 थानों में खुले साइबर डेस्क (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 12:54 PM IST

3 Min Read
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शहडोल: जब कभी कोई साइबर ठगी का शिकार होता है, तो यही कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी शिकायत थाने में करें. जिससे जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन हो सके और पैसे को तुरंत फ्रीज कराया जा सके. ऐसे में अब शहडोल पुलिस ने नई शुरुआत कर दी है. 14 थानों में एक साथ साइबर डेस्क की शुरुआत कर दी गई है.

14 थानों में साइबर डेस्क की शुरुआत
शहडोल पुलिस में अब साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई जिला मुख्यालय से निकलकर सीधे थाने तक पहुंचा दी गई है. मतलब अगर किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत उसे जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं है. वो अपने नजदीकी थाने में जाकर साइबर डेस्क में इसकी शिकायत कर सकता है. जिससे तुरंत इसकी मदद हो सकेगी. क्योंकि शहडोल जिले के सभी 14 थानों में अब साइबर डेस्क की शुरुआत कर दी गई है. शहडोल जिले के बुढार थाने से इसका शुभारंभ कर दिया गया है. शहडोल एसपी डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की है.

शहडोल एसपी ने फीता काटकर शुरुआत की (ETV Bharat)

अब जल्द दे सकेंगे सूचना
शहडोल जिले के 14 थानों में जो साइबर डेस्क की शुरुआत की गई है, इसमें साइबर डेस्क पर, बैंक फ्रॉड ओटीपी ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सहित कई साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी. शिकायत मिलते ही शुरुआती स्तर पर आवश्यक जांच और तकनीकी कार्रवाई शुरू करने की व्यवस्था भी रहेगी. खास बात ये है की इस पहल का फायदा जिले की ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक मिलेगा.

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ऑन द स्पॉट होगा समाधान (ETV Bharat)

एसपी की लोगों से अपील

शहडोल एसपी संजय कुमार अग्रवाल ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है. उन्होंने अंजान कॉल, मैसेज, संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी है. उन्होंने कहा, ''ओटीपी, बैंक डिटेल या कोई भी को अपनी जानकारी किसी के साथ ना साझा करें. तत्काल पुलिस को सूचना दें, जिससे समय रहते कार्यवाही की जा सके.''

साइबर ठगी के मामले में शुरुआती समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में थाने के स्तर पर ये सुविधा उपलब्ध होने से पीड़ित को तत्काल पुलिस तक पहुंचने में मदद मिलेगी और वो तुरंत इसकी सूचना दे सकेगा, जिससे ज्यादा नुकसान होने से बच सकेगा.

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