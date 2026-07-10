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बरसात में लगा दें गेंदा फूल, आने वाले त्योहारों में होने लगेगी पैसों की बरसात!

नर्सरी डालने के लिए किसान फ्रेंच मेरीगोल्ड या अफ्रीकन मेरीगोल्ड दोनों तरह के बीज डाल सकते हैं. फ्रेंच मेरीगोल्ड मतलब छोटे आकार का गेंदा फूल होता है. इसमें कई वैरायटी आती हैं, तो वहीं अफ्रीकन मेरीगोल्ड में बड़े आकार का गेंदा फूल होता है और इसमें भी कई किस्म आती हैं. जिस जगह पर पानी न टिकता हो वहां पर नर्सरी लगा दें. नर्सरी तीन से चार हफ्ते की हो जाए तो इसको ट्रांसप्लांट कर दें. नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने के लिए अफ्रीकन मेरीगोल्ड में थोड़ा स्पेस ज्यादा देना होता है. 45 से 60 सेमी और फ्रेंच मेरीगोल्ड में 45 से 45 सेंटीमीटर में ही इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं.

कृषि वैज्ञानिक डॉ मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "गेंदा फूल की खेती खरीफ और रबी दोनों सीजन में की जाती है, अगर खरीफ सीजन में आप करना चाहते हैं, तो जून जुलाई से इसकी खेती शुरू हो जाती है. हालांकि अभी थोड़ा लेट है, लेकिन अभी भी इसकी खेती कर सकते हैं. इसके लिए कुछ बातों का बेसिक ध्यान रखना होता है कि बरसात में अगर आप गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं, तो पहली बात सीड ट्रीटमेंट जरूर कर लें, मतलब बीजो का उपचार किसी फंगीसाइड से जरूर करें, जिससे बीज का नुकसान ना हो और नर्सरी जहां लगा रहे हैं, उसका बेड जमीन से कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बरसात में नर्सरी के खराब होने की संभावना बन जाती है.

शहडोल: इस समय बारिश का मौसम चल रहा है. बारिश में खरीफ के सीजन में ज्यादातर किसान क्षेत्र में धान की फसल पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर आप व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं, तो गेंदा फूल की खेती करके भी अच्छी आय हासिल कर सकते हैं. अगर अभी आप गेंदा फूल की खेती करते हैं, तो आने वाले त्यौहार में अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं.

कितने दिन में हार्वेस्टिंग

गेंदा के फूल की खास बात यह होती है कि इसकी डिमांड 12 महीने बनी रहती है. वैसे तो कितने दिन में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है, ये डिपेंड करता है कि आपका रखरखाव कैसा है. आपने किस तरह की वैरायटी के फूल लगाए हैं. हाइब्रिड वैरायटी है, या ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है. इसकी फ्लावरिंग टाइम कब से शुरू होगी. लगभग 60 से 70 दिन में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और एक बार पौधा अच्छे से तैयार हो जाए तो 2 से 3 महीने तक आप इससे फ्लावर हार्वेस्ट कर सकते हैं.

भगवान को भी चढ़ाते हैं गेंदा फूल (ETV Bharat)

गेंदा फूल के लिए मिट्टी की बात करें तो वैसे तो हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती हो जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है. गेंदा फूल में एक बात का विशेष ख्याल रखें की पूर्ण रूप से खिले हुए फूलों को ही दो से तीन दिनों के अंतराल पर तोड़ते रहें, इससे नए फुल लगातार आते रहेंगे.

कैसे होगी कमाई ?

गेंदा का फूल एक ऐसा फूल है, जिसकी हर घर में हर तरह से डिमांड रहती है. अक्सर यह अच्छे दामों पर बिकता भी है. आजकल कुछ किसान इस फूल की खेती भी करने लगे हैं और कुछ किसान तो इस फूल को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, मतलब सब्जियों के बीच में भी लगाते हैं, जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है. साथ में फूल का व्यापार भी कर लेते हैं. गेंदा फूल भगवान को भी चढ़ता है. गेंदा फूल की माला भी बनती है.

गेंदा फूल की खेती करने की टेक्निक (ETV Bharat)

कार्यक्रमों में गेंदा फूल की माला का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है. घर, ऑफिस को सजाने, इसके अलावा अगर आप बरसात में गेंदा फूल की खेती करते हैं तो एक लाभ यह भी होगा कि जब आने वाले टाइम में नवरात्र, दशहरा और रक्षाबंधन इस तरह के त्योहारों में गेंदा फूल की डिमांड काफी ज्यादा हो जाती है और यह महंगा भी होता है. शहडोल में फूलों का व्यापार करने वाले भालू माली बताते हैं कि "गेंदा फूल त्योहारों के समय में 100 से 200 रुपए किलो तक अपने साइज के हिसाब से बिकता है और इसकी अच्छी खासी डिमांड भी रहती है."