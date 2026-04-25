प्रचंड गर्मी में फसलों का रखें विशेष ख्याल, 45 डिग्री में भी बचाएगा जैविक मल्चिंग, बंपर पैदावार
भीषण गर्मी से फसलों को हो सकता है भारी नुकसान, बचाव के लिए किसान अपनाएं ये आसान उपाय. बंपर तरीके से होगी पैदावार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 10:38 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 10:55 AM IST
शहडोल: इन दिनों देश सहित मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है. शहडोल में सूर्य देव की तेज तपिश से लोगों का हाल बेहाल है. दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. भीषण गर्मी में अपने शरीर को बचाकर रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस बढ़ते तापमान का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ना शुरू हो चुका है. ऐसे में गर्मी की खेती करने वाले किसानों को भी अपनी फसलों का ख्याल रखना होगा. जिससे फसल इस गर्मी को सह सके.
शहडोल में गर्मी का कहर
मौजूदा साल गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, अप्रैल महीने में ही तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है और हर दिन लगातार तापमान में वृद्धि भी देखी जा रही है. स्थानीय निवासी प्रकाश द्विवेदी बताते हैं कि, ''इस बार गर्मी कुछ इस कदर पड़ रही है कि दो दिनों से सुबह 9 बजे के बाद तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. 12 बजे दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. भीषण गर्मी देखरकर ऐसा लग रहा है कि हर साल का रिकॉर्ड इस साल टूट जाएगा.''
गर्मी से फसलों का रखें ख्याल
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति ने बताया, "वर्तमान में आप देख रहे हैं कि तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है, ऐसे में किसानों को सावधानी रखनी होगी, किसान इस प्रचंड गर्मी में पहले खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. इसके बाद अपनी फसलों को सुरक्षित करें, जैसे गर्मी के सीजन में ज्यादातर किसान मूंग उड़द की फसल लगाते हैं. ऐसे में जो किसान मूंग और उड़द की फसल लगा रखें हैं, वो फसल पर पानी निरंतर देते रहें. अगर भूमि आपकी हल्की है तो थोड़ी जल्दी अंतराल में पानी देना होगा और अगर मिट्टी भारी है तो पानी की सिंचाई थोड़े अंतराल में कर सकते हैं."
बंपर तरीके से होगी पैदावार
उन्होंने आगे बताया, "इस समय आपको पानी निरंतर उपलब्ध कराना पड़ेगा, अन्यथा फसल का नुकसान होगा. मूंग उड़द की फसल वैसे बहुत तेजी से बढ़ने वाली फसल होती हैं, इसके अंदर नमी बनी रहती है लेकिन फिर भी इसका ख्याल रखना होगा. इस प्रचंड गर्मी में पानी का विशेष ध्यान देना होगा."
जैविक मल्चिंग से बचाएं सब्जी फसल
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि, इस गर्मी में सब्जी फसल पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस मौसम में वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, ऐसे में किसान जैविक मल्चिंग उपयोग कर सब्जी को सुरक्षित कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें गेहूं का भूसा फैला सकते हैं, और धान का पुआल फैला सकते हैं, जिससे सब्जी की फसल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी, जैविक मल्चिंग जल का वाष्पीकरण होने से रोक देगी.
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इसके अलावा अगर संभव हो सके तो सब्जियों की फसल में ड्रिप का इस्तेमाल करें. ड्रिप के माध्यम से बूंद-बूंद पानी पौधे को मिलने से लाभ ही लाभ होगा. जिससे सब्जी की उत्पादकता बढ़ेगी.