शहडोल में ये कैसी सनक, प्यार को पाने के लिए मासूम की हत्या, घटना झकझोर देगी

शहडोल में एक प्रेमी ने अपनी विवाहित प्रेमिका को पाने के लिए उसके 7 साल के बच्चे की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार.

शहडोल में प्यार को पाने के लिए मासूम की हत्या
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 8:08 AM IST

शहडोल: शहडोल जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, क्या प्यार ऐसा भी होता है कि कोई इस तरह से क्रूरता की हद पार कर जाता है. प्रेमिका को पाने के लिए एक सनकी युवक ने ऐसी सनक दिखाई कि वो हत्यारा बन गया. सात साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया.

क्या है पूरा मामला ?

पूरा मामला शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत है एसडीओपी धनपुरी विकास पांडे बताते हैं कि "28 तारीख को पुलिस के पास एक सूचना आती है कि एक नाबालिक बालक जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है वो अपने घर से मिसिंग है, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया और लगातार उस बच्चे की तलाश करना शुरू कर दी. उस बच्चे की तलाश में थाने की अलग-अलग टीम बनाई गई और उसकी तलाश करनी जब शुरू की गई, तो उसकी डेड बॉडी एक नाले के पास से मिली. जब पूछताछ की गई तो मोहनीश नाम के एक लड़के के बारे में जानकारी मिली कि उस बच्चे की मां के साथ उसके संबंध थे जिस पर उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया."

शहडोल में प्रेमी ने की विवाहित प्रेमिका के बच्चे की हत्या (ETV Bharat)

इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि आरोपी बच्चे के मां के साथ रहना चाहता था, लेकिन युवती अपने बच्चों चलते उसके साथ नहीं रहना चाहता थी, इसलिए आरोपी ने इस तरह की खौफनाक घटना को अंजाम दिया.

कैसे दिया घटना को अंजाम

बताया जा रहा है कि आरोपी मोहनीस झिल्ली दफाई क्षेत्र में मजदूरी करने वाली एक युवती से प्रेम करता था और उससे उसके संबंध थे. आरोपी उस युवती के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसके दो छोटे बच्चे इस रिश्ते में बाधा बन रहे थे. जिसके बाद आरोपी ने उस युवती के बच्चों को खत्म करने की साजिश रची और पहले 7 साल के एक नाबालिक बच्चे को निशाना बनाया. आरोपी उसे अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया और बंद पड़ी कोयला खदान में उसका गला घोट दिया. हत्या के बाद बच्चे के शव को पानी से भरी खदान में फेंक दिया. शव मिलने के बाद मामले का खुलासा हुआ.

एसडीओपी धनपुरी, विकास पांडे

