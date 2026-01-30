ETV Bharat / state

गांव की छोरी का कमाल, गली-मोहल्ले से खेलते हुए मुंबई इंडियंस तक का सफर

पूनम सोनी बताती हैं कि "अभी रिसेंटली उन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने बतौर नेट बॉलर उन्हें अपने साथ जोड़ा है, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. 19 जनवरी से उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है. ऑक्शन के दौरान अनसोल्ड थी, तो थोड़ा हर्ट तो हुई थी और उन्हें लगा था कि आखिर क्या कमी रह गई.

क्रिकेट की बात हो और शहडोल संभाग का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि यहां से कई लड़कियां बड़े लेवल पर क्रिकेट का जौहर दिखा रही हैं और अब पूनम सोनी भी उन्हीं नाम में से एक हो चुकी हैं. इन दिनों WPL के मैचेस चल रहे हैं, वुमेन प्रीमियर लीग के मैचेस चल रहे हैं, ऑक्शन के दौरान भले ही पूनम सोनी अनसोल्ड रही थीं लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम ने एक बार फिर से इन्हें मौका दिया है. अब बतौर नेट बॉलर पूनम सोनी टीम के साथ जुड़ी हुई हैं.

अब इसी कड़ी में पूनम सोनी का भी नाम जुड़ गया है, भले ही ऑक्शन के दौरान वो अनसोल्ड रहीं लेकिन बतौर नेट बॉलर इन दिनों मुंबई इंडियंस के साथ खेल रही हैं, जो उनके लिए एक बड़ी सफलता है. मौजूदा सीजन में विमेंस प्रीमियर लीग के लिए मध्य प्रदेश से बतौर नेट बॉलर इकलौती खिलाड़ी हैं पूनम सोनी.

शहडोल: यह एक ऐसा संभाग है, जिसे लड़कियों के क्रिकेट की नर्सरी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां की लड़कियां क्रिकेट में धमाल मचा रही हैं. पूजा वस्त्रकार जहां इंडियन क्रिकेट टीम तक का सफर तय कर चुकी हैं वहीं संस्कृति गुप्ता मुंबई इंडियंस से खेल रही हैं.

क्रिकेटर पूनम सोनी (ETV Bharat)

एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की टीम ने उन्हें वापस चांस दिया और अब वो उनकी निगरानी में हैं, जहां उन्हें काफी अच्छा सीखने को मिल रहा है. कोच और एक्सपर्ट से भी उन्हें अच्छी एडवाइस और टिप्स मिल रहे हैं. जिससे उन्हें उम्मीद है कि बतौर नेट बॉलर मुंबई इंडियंस ने जो उन्हें मौका दिया है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा."

कौन हैं पूनम सोनी?

पूनम सोनी ने लंबे समय तक शहडोल से भी क्रिकेट खेला है. शहडोल क्रिकेट अकादमी के कोच सोनू रॉबिंसन बताते हैं कि "पूनम सोनी अनूपपुर जिले के केल्हौरी गांव की रहने वाली हैं. अभी वो वर्तमान में रेलवे से खेलती हैं और वहीं मुंबई में रेलवे में नौकरी भी कर रही हैं. साल 2013-14 के लगभग उसने अपने क्रिकेट को स्टार्ट किया था और चचाई में ही एक क्रिकेट अकादमी में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी.

इसके बाद 2014 में शहडोल में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने टैलेंट सर्च का आयोजन किया था. जिसमें पूनम को सेलेक्ट किया गया था. जब वह यहां खेली तो उन्हें लगा कि अपने क्रिकेट करियर को अगर आगे और बढ़ाना है तो उन्हें अभ्यास करना होगा. इसके बाद लगातार से 5 से 6 साल तक उसने गांव से ही शहडोल आना-जाना किया."

मुंबई इंडियंस से जुड़ी पूनम (ETV Bharat)

कोच सोनू रॉबिंसन कहते हैं कि "लगातार 5 से 6 साल तक इस तरह का रूटीन फॉलो करना काफी चैलेंजिंग होता है लेकिन क्रिकेट का जुनून ही ऐसा करा सकता है. अपने इसी स्ट्रगल के चलते पूनम सोनी मध्य प्रदेश की टीम से भी खेल चुकी हैं. अंडर-19 के डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें इंडिया ग्रीन टीम के लिए भी सेलेक्ट किया गया था. चैलेंजर ट्रॉफी भी खेल चुकी हैं."

'गेंदबाजी में अलग ही खासियत'

कोच सोनू रॉबिंसन कहते हैं कि "किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी की सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान होता है. पूनम सोनी जब शहडोल क्रिकेट खेलने आई थीं तो उस दौर में आशुतोष श्रीवास्तव भी उन्हें कोचिंग दे चुके हैं. वह बताते हैं कि पूनम सोनी की बॉलिंग में एक अलग ही वेरिएशन था. पूनम उसी रिदम उसी एक्शन से बॉल को सीधा भी फेंक देती थी और उसी रिदम और एक्शन से बाल को टर्न भी करा देती थी. सबसे बड़ी बात की वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, जो की गर्ल्स में बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं."

अनूपपुर की रहने वाली हैं पूनम सोनी (ETV Bharat)

'गली-मोहल्ले से खेलते हुए मुंबई इंडियंस तक'

पूनम सोनी अपने क्रिकेट के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि "उनके क्रिकेट की शुरुआत तो गली मोहल्ले से हुई थी. जब अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलती थी. वह बताती हैं कि उनके पहले कोच भरत गुप्ता थे, जिन्होंने उन्हें ये बताया कि महिलाएं भी क्रिकेट खेल सकती हैं और उनकी भी टीम बनती है. पहले तो उन्हें यह मालूम ही नहीं था."

कोच भरत गुप्ता कहते हैं कि "पूनम सोनी उनके पास स्कूल टीम में सेलेक्ट होकर स्कूली बच्चों के साथ आई थी. लगभग 12 से 13 साल की उम्र उसकी रही होगी. जब मेरे पास आई तो पूनम में क्रिकेट को लेकर एक अलग ही जुनून डेडीकेशन देखने को मिला. कई बार तो ऐसा होता था कि हम ग्राउंड नहीं पहुंच पाते थे वो पहुंच जाती थी और हमें फोन करके बुला लेती थी. उसके इस जुनून को देखकर हमने भी उस पर मेहनत करनी शुरू कर दी थी. आज भी वो हमसे कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है जब भी यहां आती है हम उसकी प्रैक्टिस में मदद करते हैं."

'हर सफलता के पीछे बड़ा संघर्ष'

शहडोल डिविजन क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अजय द्विवेदी कहते हैं कि "हर सफलता के पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा होता है. पूनम सोनी ने भी अपने क्रिकेट को लेकर काफी संघर्ष किया है. बिना स्ट्रगल कोई भी चीज हासिल नहीं होती है. पूनम जब यहां अप डाउन करती थी तो 50 से 60 किलोमीटर हर दिन अप डाउन करके कई सालों तक उसने क्रिकेट खेला है. पूजा वस्त्रकार, संस्कृति गुप्ता इन सब के साथ रहकर के उसने अपने खेल को निखारा है. आज अपनी मेहनत और जुनून के दम पर वह सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रही है."

क्रिकेटर पूनम सोनी (ETV Bharat)

खिलाड़ी के साथ घर का स्ट्रगल

किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे उसके घर वालों का भी बड़ा स्ट्रगल होता है. पूनम सोनी बताती हैं कि वैसे तो उनके पूरे घर का सपोर्ट उनके साथ हमेशा से रहा है. वो हमेशा कुछ अलग करना चाहती थी, इसे लेकर वो कहती हैं कि उनके बड़े भाई पवन सोनी ने भी उन्हें बहुत मदद की. आज भी वह लगातार उनकी मदद करते रहते हैं. जब वो ट्रेन से सफर किया करती थीं, तो हर दिन स्टेशन तक पहुंचाना और स्टेशन से गांव तक ले जाना इतना सरल काम नहीं था. इस काम को बड़े सिंसियर तरीके से करते रहे ताकि उनकी बहन एक दिन कुछ बड़ा कर सके."

मुंबई की टीम में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी

वर्तमान में विमेंस प्रीमियर लीग के मैचेस जारी हैं और मध्य प्रदेश की टीम से कई खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की टीम में खेल रहे हैं. मध्य प्रदेश की मुंबई इंडियंस की टीम में शहडोल से ही क्रिकेट सीखने वाली सीधी जिले की रहने वाली संस्कृति गुप्ता खेल रही हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली राहिला फिरदौस और ग्वालियर की रहने वाली वैष्णवी शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम में ही शामिल हैं.

अब मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की रहने वाली पूनम सोनी भी बतौर नेट बॉलर इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं. इसके अलावा शहडोल की रहने वाली पूजा वस्त्रकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में खेल रही हैं. पिछले सीजन तक वो मुंबई इंडियंस की टीम में ही थीं. इसके अलावा मध्य प्रदेश की रहने वाली क्रांति गौड़ यूपी वॉरियर्स की टीम में शामिल हैं.