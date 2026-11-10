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क्रिकेट में शहडोल का जलवा बरकरार, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपूर्व लगाएगा चौके छक्के

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपूर्व द्विवेदी सेलेक्ट ( ETV Bharat )

शहडोल: क्रिकेट की बात हो और शहडोल का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. शहडोल भले ही एक छोटा सा डिवीजन है लेकिन क्रिकेट की दुनिया में यहां के खिलाड़ी बड़ा कमाल कर रहे हैं और देशभर में अपनी पहचान बना रहे हैं. शहडोल डिवीजन से हर वर्ष खिलाड़ी नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं. इस साल रोशन केवट ने जहां रणजी टीम में अपनी जगह बनाई, तो वहीं अब अपूर्व द्विवेदी को मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चुना गया है. शहडोल डिवीजन के लिए यह एक बड़ा अचीवमेंट है और उनके करियर के लिए भी बड़ा मौका है.

मुश्ताक अली ट्रॉफी में शहडोल का खिलाड़ी शहडोल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील खरे बताते हैं, "शहडोल के रहने वाले अपूर्व द्विवेदी को मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश की टीम में चुना गया है. मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 14 नवंबर से हो रही है और ग्रुप स्टेज में मध्य प्रदेश की टीम को 7 मैच खेलने हैं. इस टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज शहडोल के अपूर्व द्विवेदी का मध्य प्रदेश की टीम में चुना जाना शहडोल जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. इस चयन से अपूर्व द्विवेदी के करियर को एक नई ऊंचाई मिली है. उम्मीद है कि जिस फार्म में वह अभी चल रहे हैं, मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उनका बल्ला जमकर बोलेगा. अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित करेंगे."