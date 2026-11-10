क्रिकेट में शहडोल का जलवा बरकरार, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपूर्व लगाएगा चौके छक्के
मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश की टीम में शहडोल के रहने वाले अपूर्व द्विवेदी को किया गया सेलेक्ट. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:07 PM IST
शहडोल: क्रिकेट की बात हो और शहडोल का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. शहडोल भले ही एक छोटा सा डिवीजन है लेकिन क्रिकेट की दुनिया में यहां के खिलाड़ी बड़ा कमाल कर रहे हैं और देशभर में अपनी पहचान बना रहे हैं. शहडोल डिवीजन से हर वर्ष खिलाड़ी नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं. इस साल रोशन केवट ने जहां रणजी टीम में अपनी जगह बनाई, तो वहीं अब अपूर्व द्विवेदी को मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चुना गया है. शहडोल डिवीजन के लिए यह एक बड़ा अचीवमेंट है और उनके करियर के लिए भी बड़ा मौका है.
मुश्ताक अली ट्रॉफी में शहडोल का खिलाड़ी
शहडोल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील खरे बताते हैं, "शहडोल के रहने वाले अपूर्व द्विवेदी को मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश की टीम में चुना गया है. मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 14 नवंबर से हो रही है और ग्रुप स्टेज में मध्य प्रदेश की टीम को 7 मैच खेलने हैं. इस टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज शहडोल के अपूर्व द्विवेदी का मध्य प्रदेश की टीम में चुना जाना शहडोल जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. इस चयन से अपूर्व द्विवेदी के करियर को एक नई ऊंचाई मिली है. उम्मीद है कि जिस फार्म में वह अभी चल रहे हैं, मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उनका बल्ला जमकर बोलेगा. अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित करेंगे."
कौन हैं अपूर्व द्विवेदी?
मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मध्य प्रदेश की टीम में सेलेक्ट होने वाले अपूर्व द्विवेदी शहडोल के ही रहने वाले हैं, जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं. अपूर्व द्विवेदी एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं. उनकी उम्र अभी 26 साल है, उन्होंने अंडर-19 और अंदर 22 दोनों में बोर्ड खेला है. अपूर्व द्विवेदी ने एमपीसीए के डोमेस्टिक सीजन में पिछले सत्र में 700 रन बनाए थे, जिसे लेकर भी सुर्खियों में बने हुए थे. टी-20 के तूफानी क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं. लंबे-लंबे बाउंड्रीज लगाने में माहिर माने जाते हैं. यही वजह है कि उन्हें मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए एमपी टीम में चुना गया है.
एमपीएल में भी अपूर्व दिखा चुके हैं जलवा
मध्य प्रदेश टी-20 प्रीमियर लीग में भी अपूर्व द्विवेदी अपना जलवा बिखेर चुके हैं. एमपीएल के पहले ही सीजन साल 2024 से ही अपूर्व द्विवेदी खेल रहे हैं और 15 जून 2024 को इस लीग में उन्होंने अपना पहला मैच खेला था. पहली बार अपूर्व द्विवेदी ने ग्वालियर चीताह से खेला था, और अपने पहले ही मैच में उन्होंने 38 गेंद पर 61 रनों की पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी थीं.
एमपीएल के दूसरे सीजन में साल 2025 में चंबल घड़ियाल्स फ्रेंचाइजी में शामिल हो गए थे, और वहां से ही पिछले दो सीजन से लगातार खेल रहे हैं. एमपीएल के तीसरे सीजन 2026 में चंबल घड़ियाल से खेलते हुए फाइनल मैच में अपूर्व द्विवेदी ने 25 गेंद पर 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और टीम को फाइनल में चैंपियन बनाने में बड़ा योगदान दिया था. जिसके बाद भी ये सुर्खियों में आए थे. एमपीएल में अपूर्व द्विवेदी लगातार बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज बेहतरीन खेल दिखाने में सफल हो रहे हैं.
कब से शुरू हो रहा टूर्नामेंट, क्यों है खास ?
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 14 नवंबर 2026 से हो रही है और ग्रुप स्टेज में ही मध्य प्रदेश की टीम को टोटल 7 मैच खेलने हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए जो मध्य प्रदेश की टीम चुनी गई है उसमें रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया है, तो वहीं विकेटकीपर के लिए हर्ष गवली और अपूर्व द्विवेदी को चुना गया है. अपूर्व द्विवेदी पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चुने गए हैं और इन पर नजर रहेगी क्योंकि T20 के यह माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं.
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चुना जाना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, क्योंकि ये टी-20 टूर्नामेंट है. इस टूर्नामेंट के प्रदर्शन के आधार पर ही आईपीएल में एंट्री का बड़ा रास्ता भी खुल सकता है, क्योंकि आईपीएल फ्रैंचाइजी के स्काउट इस टूर्नामेंट के हर मैच पर नजर रखते हैं. खासकर अनकैप्ड खिलाड़ी, जिन्होंने अभी तक एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. इन खिलाड़ियों के लिए ये टूर्नामेंट अपनी पहचान बनाने और आईपीएल ऑक्शन में बड़ी बोली हासिल करने के लिए एक सीधा मंच होता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट पर आईपीएल फ्रेंचाइजी की पैनी नजर रहती है.
इसके अलावा भारतीय टी-20 टीम के लिए भी बैकअप खिलाड़ी या नए चेहरे चुनने के लिए इंडियन टीम के सिलेक्टर्स इसी ट्रॉफी के प्रदर्शन को मुख्य आधार मानते हैं. लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए इंडिया ए और सीनियर टीम के दरवाजे खुल जाते हैं.
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मौजूदा साल शहडोल का जलवा बरकरार
संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील खरे बताते हैं, "मौजूदा साल शहडोल क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार रहा है क्योंकि यह दो बड़ी अचीवमेंट मिली है. शहडोल डिवीजन बहुत बड़ा डिवीजन नहीं है. यहां सिर्फ 3 जिले शहडोल, अनूपपुर और उमरिया हैं. उसके बाद भी हर वर्ष शहडोल संभाग से क्रिकेट के बेहतर खिलाड़ी निकल रहे हैं, यह एक बड़ी अचीवमेंट है. मौजूदा साल ही रणजी ट्रॉफी के लिए शहडोल संभाग के रोशन केवट को चुना गया, यह एक बड़ा अचीवमेंट था और अब मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए शहडोल के अपूर्व द्विवेदी का चुना जाना यह भी एक बड़ी उपलब्धि है."