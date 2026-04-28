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मध्य प्रदेश में फिर दिखा शहडोल क्रिकेट का दम, महानगरों को पछाड़कर अंडर 22 टीम बनी चैंपियन

अभी हाल ही में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के इंटर डिवीजन टूर्नामेंट में अंडर 22 बॉयज का वनडे टूर्नामेंट खेला गया. ये मुकाबला ग्वालियर में खेला गया था, जहां पर फाइनल में विंध्य की 2 टीमें पहुंची थीं. फाइनल मैच शहडोल और रीवा के बीच था, जहां पर शहडोल की टीम ने रीवा को 135 रन के बड़े अंतर से हराकर फाइनल मुकाबला जीता.

शहडोल: क्रिकेट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में शहडोल के क्रिकेटर भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. एक बार फिर से शहडोल ने पूरे मध्य प्रदेश में अपने क्रिकेट का दम दिखाया है. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे महानगरों की टीम होने के बाद भी वन डे टूर्नामेंट में चैंपियन बनकर दिखा दिया है, जिससे साफ होता है कि शहडोल क्रिकेट में कुछ तो खास है.

शहडोल संभाग की टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 330 रन बनाए थे जिसके जवाब में रीवा की टीम 195 रन पर ही ढेर हो गई. इस तरह से शहडोल की टीम ने वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ था और अंडर 22 में एमपीसीए के टूर्नामेंट में पहली बार चैंपियन बनी.

शहडोल क्रिकेट का दम

शहडोल क्रिकेट एसोसिएशन के संभागीय सचिव अजय द्विवेदी बताते हैं कि "अभी हाल ही में एमपीसीए का अंडर 22 वनडे मुकाबला ग्वालियर में खेला गया, उसमें शहडोल टीम पहली बार चैंपियन बनी है. हालांकि कुछ साल पहले अंडर 22 की टीम फाइनल तक पहुंची थी लेकिन जीत नहीं पाई थी. इस बार इस टीम ने कमाल कर दिखाया है और पहली बार जीतने का गौरव हासिल किया है."

भोपाल, जबलपुर जैसी टीमों को हराकर बनी चैंपियन (ETV Bharat)

'जूनियर खिलाड़ियों का भी बढ़ेगा मनोबल'

अजय द्विवेदी कहते हैं कि "इस बार जो एमपीसीए के टूर्नामेंट खेले गए, उसमें अलग-अलग वर्ग में हमारी 2 टीम फाइनल में पहुंची थीं हालांकि इसमें एक टीम को जरूर हार का सामना करना पड़ा. अंडर 18 ,अंडर 22 और अंडर 15 सभी में हमारी टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा है और जिस तरह से अंडर 22 में हमारी टीम चैंपियन बनी है, उससे हमारे जूनियर खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ेगा. आने वाले समय में हमारी टीमें और बेहतर प्रदर्शन करेंगे. उम्मीद है कि अगले साल हम अंडर 13 अंडर 15 जैसे एज वर्ग में भी और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे."

'अंडर 22 खिलाड़ियों ने किया बेहतर प्रदर्शन'

शहडोल संभागीय क्रिकेट संघ के सचिव अजय द्विवेदी कहते हैं कि "एमपीसीए के अंडर 22 वनडे टूर्नामेंट में हमारे शहडोल के खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है. आने वाले समय में इसी टूर्नामेंट के आधार पर मध्य प्रदेश टीम का भी चयन होता है, जो हमारे यहां के खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छा साइन है. इससे पहले सीनियर वर्ग और गर्ल्स क्रिकेट में हम फाइनल जीत चुके हैं, लेकिन अंडर 22 में वनडे में पहली बार चैंपियन बने हैं.

भोपाल, जबलपुर जैसी टीमों को हराया

एमपीसीए के इस अंडर 22 एज ग्रुप के वनडे फॉर्मेट कि टूर्नामेंट में शहडोल की टीम को पहले इंदौर से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद शहडोल की टीम ने जबलपुर को 75 रन से हराया, चंबल को 57 रन से हराया, भोपाल को 85 रन से हराया और फाइनल मुकाबले में रीवा की टीम को 135 रन के बड़े अंतर से हराकर चैंपियन बनी.

कई खिलाड़ी रणजी टीम में हैं शामिल

शहडोल क्रिकेट लगातार बुलंदियों पर पहुंच रहा है और अक्सर यहां से खिलाड़ी अलग-अलग एज ग्रुप में मध्य प्रदेश की टीम में सिलेक्ट होते रहे और हो रहे हैं. हिमांशु मंत्री और कुमार कार्तिकेय जैसे खिलाड़ी मध्य प्रदेश की रणजी टीम में शामिल हैं, जबकि पूजा वस्त्रकार इंडियन टीम तक का सफर तय कर चुकी हैं. इस सीजन में भी शहडोल के क्रिकेटर अलग-अलग एज ग्रुप में बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं, जो दिखाता है कि आने वाले समय में यहां का क्रिकेट बुलंदियों पर रहने वाला है और यहां के क्रिकेटर बड़ा नाम कमाने वाले हैं.