शहडोल की बेटियों पर चढ़ा क्रिकेट फीवर, दो और लड़कियां गेंद-बल्ले से करेंगी कमाल

गर्ल्स क्रिकेट की नर्सरी बन चुके शहडोल जिले से फिर दो लड़कियों ने किया कमाल. स्कूल नेशनल गेम्स में सिलेक्शन.

शहडोल की दो और लड़कियां गेंद व बल्ले से करेंगी कमाल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read
शहडोल : शहडोल जिला गर्ल्स क्रिकेट की नर्सरी मानी जाती है. क्योंकि यहां से क्रिकेट खेलकर लड़कियां देश-दुनिया में अपनी धमक दिखा रही हैं. पूजा वस्त्रकार, संस्कृति गुप्ता जैसी क्रिकेटर यहीं से क्रिकेट सीखकर आगे बढ़ी हैं. यहां पर अब गर्ल्स क्रिकेट की अच्छी खासी नर्सरी तैयार हो गई है.

इसी का नतीजा है कि यहां की लड़कियां लगातार बड़े मंच पर कमाल कर रही हैं. हाल ही में स्कूल नेशनल गेम्स के लिए शहडोल क्रिकेट अकादमी से दो लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है.

शहडोल की बेटियों पर चढ़ा क्रिकेट फीवर (ETV BHARAT)

अंडर-19 स्कूल नेशनल गेम्स के लिए चयन

शहडोल क्रिकेट में फिर से दो लड़कियों ने कमाल कर दिखाया है. शहडोल क्रिकेट अकादमी से आशी सोनी और कृतिका सिंह चतुर्वेदी का सिलेक्शन अंडर-19 के स्कूल नेशनल गेम्स के लिए हुआ है. अब ये शिवपुरी में कमाल करती नजर आएंगी. दोनों ही खिलाड़ी लंबे समय से शहडोल क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग कर रही हैं. बेहतर प्रदर्शन के दम पर अब ये स्कूल नेशनल गेम्स के लिए भी सेलेक्ट हो गई हैं.

अंडर-19 के स्कूल नेशनल गेम्स के लिए चयन (ETV BHARAT)

कृतिका सिंह चतुर्वेदी अनूपपुर जिले के कोतमा के पास ही देवगवा गांव की रहने वाली हैं, आशी सोनी जयसिंहनगर की रहने वाली हैं.

लंबे समय से सीख रही क्रिकेट

कृतिका सिंह चतुर्वेदी कहती हैं "वह लंबे समय से शहडोल क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस कर रही हैं. वह देवगवा गांव की रहने वाली हैं. क्रिकेट खेलना उनका सपना है. अभी तो मंजिल पाना बाकी है." कृतिका सिंह चतुर्वेदी लेफ्ट मीडियम पेसर हैं. वह अकादमी में बॉलिंग की प्रैक्टिस में जुटी हैं. कृतिका की गेंदबाजी से सभी लोग प्रभावित हैं. कोच का मानना है कि एक दिन यह लड़की बड़ा नाम करेगी.

शहडोल से लगातार निकल रही महिला क्रिकेटर (ETV BHARAT)

कैसा रहा कृतिका का प्रदर्शन

कृतिका सिंह चतुर्वेदी बताती हैं "स्कूल नेशनल गेम्स में सेलेक्ट होने से पहले उन्होंने फर्स्ट मैच में 03 ओवर किए थे. इसमें 04 रन दिए थे और दो विकेट निकाले थे. दूसरे मैच में 3 ओवर गेंदबाजी करके 11 रन देकर दो विकेट निकाले. उनका प्रदर्शन ऑल ओवर बेहतर रहा. उन्हें उम्मीद है कि नेशनल गेम्स में भी अपनी गेंदबाजी से कमाल कर दिखाएंगीं."

दोनों लड़कियों में गजब टैलेंट

शहडोल क्रिकेट अकादमी के कोच सोनू रॉबिंसन बताते हैं "आशी सोनी और कृतिका सिंह चतुर्वेदी का स्कूल नेशनल गेम्स के लिए सेलेक्शन हुआ है. दोनों लड़कियां क्रिकेट अकादमी की होनहार खिलाड़ियों में से एक हैं. दोनों में ही टैलेंट है. क्रिकेट का जुनून ही इन्हें शहडोल क्रिकेट अकादमी लेकर आया है, क्योंकि दोनों ही बाहर की रहने वाली हैं."

शहडोल से लगातार निकल रही महिला क्रिकेटर

शहडोल जिला इन दिनों गर्ल्स क्रिकेट की नर्सरी बन गया है, क्योंकि यहां की लड़कियां क्रिकेट में कमाल कर रही हैं. पूजा वस्त्रकार जहां भारतीय टीम तक अपना सफर तय कर चुकी हैं, संस्कृत गुप्ता भी हाल ही में WPL के ऑक्शन में सोल्ड हुई हैं. मध्य प्रदेश की बेहतरीन उभरती खिलाड़ियों में से एक हैं.

शहडोल की रहने वाली पूनम सोनी रेलवे से खेलती हैं. वह रेलवे में ही नौकरी कर रही हैं, यहीं से उन्होंने क्रिकेट की एबीसीडी सीखी है. इसके अलावा कई ऐसी लड़कियां जो अलग-अलग एज ग्रुप में एमपीसीए के बोर्ड के मैचेस में प्रतिनिधित्व करते नजर आती हैं.

