शहडोल में क्रिकेट का ककहरा सीखते हैं खिलाड़ी, खेल की नर्सरी में लड़कियां कमा रहीं नाम

शहडोल को कहा जाता है क्रिकेट की नर्सरी, 70-80 किमी दूर से बच्चे यहां सीखने आते हैं क्रिकेट, आदिवासी अंचल से बच्चों ने किया नाम रोशन.

SHAHDOL NURSERY OF CRICKET
क्रिकेट का हीरा है मध्य प्रदेश के ये आदिवासी अंचल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 10:20 AM IST

Updated : December 1, 2025 at 10:38 AM IST

9 Min Read
रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: महिला क्रिकेट की बात हो और मध्य प्रदेश के शहडोल का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहां का गर्ल्स क्रिकेट बुलंदियों पर है. आखिर इस आदिवासी बहुल इलाके में क्रिकेट को लेकर ऐसा क्या खास है, जो यहां कि लड़कियां हर साल कमाल कर रही हैं. दिनों दिन क्रिकेट की बुलंदियों को छू रही हैं. अभी हाल ही हुए WPL यानि वुमेन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में मध्य प्रदेश की 5 लड़कियां सोल्ड हुईं. जिसमें से दो लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने क्रिकेट की एबीसीडी शहडोल से सीखी है.

शहडोल संभाग की लड़कियों का क्रिकेट में जलवा (ETV Bharat)

WPL के ऑक्शन में शहडोल की धूम

अभी हाल ही में वीमेंस प्रीमियर लीग के लिए ऑक्शन हुआ. जिसमें मध्य प्रदेश से 5 लड़कियां सोल्ड हुईं. उसमें शहडोल की रहने वाली पूजा वस्त्रकार पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसे में सोल्ड होने वाली खिलाड़ियों में शामिल रहीं, तो वहीं सीधी की रहने वाली संस्कृति गुप्ता, जिन्होंने शुरुआत से ही क्रिकेट की एबीसीडी शहडोल में रहकर सीखी,उन्हें 20 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा. जिसमें से सबसे ज्यादा शहडोल से खेलने वाली लड़कियां सिलेक्ट हुईं, जो शहडोल के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है. इस ऑक्शन में शहडोल की पूनम सोनी भी शामिल थीं, हालांकि उन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा, लेकिन वो यहां तक पहुंचने में कामयाब रही हैं.

शहडोल क्रिकेट है खास ?

आखिर शहडोल क्रिकेट में ऐसा क्या खास है? जो यहां की लड़कियां कमाल कर रही हैं. वर्तमान में शहडोल की पूजा वस्त्रकार भारतीय टीम से खेलती हैं, और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेल रही हैं. हालांकि पिछले कुछ समय से इंजर्ड चल रही हैं, लेकिन WPL से वापसी करने जा रही हैं. अच्छे खासे दाम में उन्हें RCB की टीम ने खरीदा है. इतना ही नहीं पूनम सोनी यहीं से क्रिकेट खेल कर रेलवे में नौकरी हासिल करने में कामयाब रही हैं. अब तो रेलवे की टीम से ही खेल रही हैं.

SHAHDOL NURSERY OF CRICKET
लड़कियों के लिए शहडोल क्रिकेट नर्सरी (ETV Bharat)

यहां से हर साल अलग-अलग एज ग्रुप में एमपीसीए के बोर्ड मैचेस में 6 से 7 गर्ल्स सेलेक्ट होती हैं. सीनियर टीम में भी कई बच्चे खेलते नजर आते हैं. यही शहडोल क्रिकेट की सफलता है. यही वजह है कि यहां पर अलग-अलग जिलों से भी खिलाड़ी क्रिकेट सीखने के लिए पहुंचते हैं. यहां रूम लेकर रहते हैं और क्रिकेट की एबीसीडी सीखती हैं.

शहडोल में क्रिकेट की कैसी ट्रेनिंग ?

किसी भी खिलाड़ियों की सफलता के पीछे उनके हार्ड वर्क, बेहतर क्रिकेट की ट्रेनिंग, खेल का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छे कोच का हाथ होता है. शहडोल गर्ल्स क्रिकेट आज सफल है, तो उसके पीछे यही सब वजह भी है. आखिर शहडोल क्रिकेट में किस तरह की क्रिकेट की व्यवस्था है, इसे लेकर कोच सोनू रॉबिंसन बताते हैं कि "सबसे बड़ी बात तो जो शहडोल से अभी हाल ही में वूमेंस प्रीमियर लीग के लिए 2 बच्चों का चयन हुआ, वो हमारे संभाग के बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है.

SHAHDOL CRICKET PLAYER INDIAN TEAM
प्रैक्टिस करतीं लड़कियां (ETV Bharat)

अगर वो सिलेक्ट हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हमारा करियर इसमें क्यों नहीं बन सकता है. अधिकतर बच्चे दूर-दूर से क्रिकेट सीखने के लिए आते हैं. कोई 50 किलोमीटर तो कोई 80 किलोमीटर दूर से आ रहा है. उससे भी बड़ी बात जब यह बाहर से आते हैं, तो ये कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि उन्हें सिलेक्ट होना है. हमारी कोशिश रहती है कि उन्हें क्रिकेट में कैसे अच्छी ट्रेनिंग देना है और उसके लिए लगातार हम मेहनत करते रहते हैं. नए-नए प्रयोग करते रहते हैं. हमारे अकादमी में बॉयज भी आते है गर्ल्स भी रहती हैं.

SHAHDOL 2 GIRLS SOLD IN WPL
बैटिंग की प्रैक्टिस करती खिलाड़ी (ETV Bharat)

लड़के-लड़कियों के मिक्स होते हैं मैच

अगर लड़कियों के एज ग्रुप की बात करें, तो हम 15 से 16 साल के लड़कों के साथ उनके मैच करवाते हैं. उनको खेलने का मौका देते हैं, जिससे उनके मैच का स्तर और आत्मविश्वास बढ़ता जाए. संभाग में क्रिकेट टूर्नामेंट में हम इनको मैच खेलने के लिए भेजते हैं. इसके अलावा शहडोल की कई गर्ल्स पूजा वस्त्रकार, पूनम सोनी, संस्कृत गुप्ता जैसी खिलाड़ी बेहतर कर रही हैं, तो उनके पास भी एक अच्छा मोटिवेशन है. यंग गर्ल्स के पास भी अच्छा मोटिवेशन है, कि वो भी बेहतर कर सकती हैं.

हमारी कोशिश रहती है कि जो मॉर्निंग सेशन होता है, वह बड़ा होता है. उसमें हमारे सीनियर बॉयज खिलाड़ी भी रहते हैं. हम उनके साथ इन गर्ल्स को भी रखते हैं. जिससे अगर ये गर्ल्स कुछ गलतियां करती हैं, तो सीनियर बॉयज उन्हें सुधारने में मदद करते रहते हैं. उनके खेल को और बेहतर करने के लिए गाइड करते हैं."

SHAHDOL GIRLS BOYS CRICKET ABCD
बॉलिंग की प्रैक्टिस करता खिलाड़ी (ETV Bharat)

कैस बना गर्ल्स क्रिकेट का माहौल

शहडोल संभाग आदिवासी बहुल संभाग है. यहां पर करीब 30 से 40 लड़कियां हर दिन प्रैक्टिस करने आती हैं. आगे चलकर भारतीय टीम में खेलने का सपना देखती हैं. आखिर गर्ल्स क्रिकेट को लेकर ऐसा माहौल यहां कैसे बना, इसे लेकर संभागीय क्रिकेट संघ के सचिव अजय द्विवेदी बताते हैं कि "ये एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि हमारी पूरी कमेटी, कोच, सपोर्टिंग स्टाफ सभी की सालों की मेहनत है. तब जाकर ये गर्ल्स क्रिकेट का माहौल बन पाया है. सबसे पहले लगभग 8 से 10 साल पहले पूजा वस्त्रकार टेनिस बॉल क्रिकेट खेलती थी, जब उसे हम लोगों ने देखा, तो उसे कहा गया कि स्टेडियम में आओ, पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में गर्ल्स की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती थी, केवल स्कूल गेम्स में चलता था.

SHAHDOL 2 GIRLS SOLD IN WPL
क्रिकेट का गढ़ शहडोल (ETV Bharat)

लड़कियों को रहने-खेलने की सुविधा

स्कूल की जब टीम बनाते थे, तो पूजा के साथ में और कुछ लड़कियां रखकर एक ट्राइबल डिपार्टमेंट की टीम बन जाती थी. पहली बार जब रीवा डिवीजन की टीम बनी, तब शहडोल डिवीजन नहीं था. जब पहली बार गर्ल्स की टीम उतारी तो उसमें पूजा वस्त्रकार बहुत कम उम्र में रीवा डिवीजन की टीम में सेलेक्ट हो गई, वो भी सीनियर टीम में. उनका सफर यहीं से शुरू हुआ. हमने स्कूल की लड़कियों को ही वो सुविधा देकर रहने खाने और अगर कुछ संपन्न नहीं हैं, तो खेल के सामानों की सुविधा भी देकर उन्हें खेलने के लिए प्रेरित किया. धीरे-धीरे पूजा क्रिकेट में आगे बढ़ती गई.

SHAHDOL Cricket Practice
शहडोल क्रिकेट मैदन का धुलते (ETV Bharat)

पूजा वस्त्रकार बनी मोटिवेशन

जब वह पहली बार वह मध्य प्रदेश की टीम में सिलेक्ट हुई और वहां से खेल कर वापस आई, तो यहां का माहौल ही बदल गया. उसके बाद तो जब भारतीय टीम से वो खेली, तो उसके बाद से तो वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी है. वो शहडोल के लिए भी एक वरदान साबित हुआ. उसके बाद से ही लड़कियां और ज्यादा क्रिकेट खेलने के लिए आने लगीं. अब तो 60 से 70 किलोमीटर दूर से भी लड़कियां शहडोल में रहकर क्रिकेट खेल रही हैं और सीख रही हैं. भारतीय टीम में सेलेक्ट होने का सपना देख रही है.

MPCA सीनियर वनडे चैंपियनशिप में शहडोल संभाग विजेता

ये शहडोल के गर्ल्स क्रिकेट का जुनून ही है कि शहडोल संभाग हमारा एमपीसीए के सीनियर वनडे चैंपियनशिप का विजेता है. आज शहडोल से पूजा वस्त्रकार भारतीय टीम से खेल रही हैं. संस्कृति गुप्ता भी बेहतर खेल रही है और मध्य प्रदेश की सीनियर टीम में शामिल है. इसके अलावा पूनम सोनी तो इसी क्रिकेट से रेलवे में नौकरी हासिल कर चुकी है जो आज रेलवे टीम से खेल रही है. यही सब खिलाड़ियों की सफलता ही गर्ल्स क्रिकेट को लगातार बढ़ा रही है.

SHAHDOL CRICKET PLAYER INDIAN TEAM
नेट पर क्रिकेट प्रैक्टिस (ETV Bharat)

उससे भी बड़ी बात पहले जो पेरेंट्स क्रिकेट में गर्ल्स का करियर नहीं देखते थे, इन खिलाड़ियों की सफलता के बाद अब उन्हें भी लगता है कि गर्ल्स के लिए भी क्रिकेट में एक बड़ा करियर है, तो अब वो भी उन्हें मैदान में भेजने से हिचकिचाते नहीं हैं.

हर लड़की एक सपना लेकर आती है

शहडोल डिवीजन टीम से खेलने वाली स्वाति बर्मन और शशि कला यादव कहती है कि "यहां पर हर लड़कियां एक सपना लेकर आती हैं. घर से दूर रहती हैं, क्रिकेट सीखती हैं, तो उसका एक टारगेट होता है कि जब वह इतना स्ट्रगल कर रही हैं तो उसे कुछ हासिल करना है. इसलिए कड़ी मेहनत करती हैं. यहां कोचिंग भी अच्छी मिलती है. लड़कियों के लिए क्रिकेट का माहौल भी अच्छा है. सबसे बड़ी बात कि यहां से कई लड़कियां सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं, तो एक मोटिवेशन भी मिलता है. हम भी अगर बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो आगे जरूर बढ़ेंगे. यही वजह है कि यहां की गर्ल्स क्रिकेट देश दुनिया में नाम कमा रही हैं."

संपादक की पसंद

