शहडोल में 7 दिसंबर से क्रिकेट का महासंग्राम, 7 संभाग से पहुंचेंगी दिग्गज टीमें
शहडोल में अंडर-15 और अंडर 18 का होगा क्रिकेट मैच, मध्य प्रदेश की दिग्गज टीमें ले रही हैं भाग, देखने को मिलेगा तगड़ा मुकाबला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 6:12 PM IST
शहडोल: दिसंबर में कड़ाके की ठंड के बीच शहडोल संभाग में क्रिकेट का महासंग्राम होने वाला है. जिसमें मध्य प्रदेश के महानगरों की दिग्गज टीमें शामिल हो रही हैं. इसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं. मैदान तैयार है और इंतजार केवल टीमों के पहुंचने के बाद मुकाबला शुरू होने का है. शहडोल के मैदान में मैचों की शुरुआत 7 दिसंबर से होगी, जो 24 दिसंबर तक चलेगी. ये मैच अलग-अलग जगह पर एमपीसीए के तहत आयोजित किए जा रहे हैं. जिसमें से 7 मैच शहडोल के ग्राउंड में होने हैं.
अंडर-15 और अंडर 18 के होंगे कई मैच
शहडोल संभागीय क्रिकेट संघ के सचिव अजय द्विवेदी बताते हैं कि "इस बार शहडोल संभागीय मुख्यालय में एम एम जगदाले अंडर-15 डिविजनल ट्रॉफी के कई मैचेज होने हैं. इसके अलावा हीरालाल गायकवाड ट्रॉफी अंडर 18 इंटर डिविजन ट्रॉफी के भी 2 मुकाबले यहां होने हैं. कुल मिलाकर इस कड़ाके की ठंड के बीच दिसंबर के पूरे महीने, इस बार शहडोल में क्रिकेट की गर्मी देखने को मिलेगी."
7 संभाग की टीम पहुंचेगी शहडोल
एम एम जगदाले अंडर 15 इंटर डिविजनल ट्रॉफी के मैच 7 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे. जिसमें टोटल 5 मैच होने हैं. इसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी. इस दौरान प्रदेश के 7 संभाग की टीम शहडोल आने जा ही है. जिसमें नर्मदापुरम, उज्जैन, चंबल, सागर, भोपाल, इंदौर और मेजबान शहडोल शामिल है. इसके साथ ही हीरालाल गायकवाड ट्रॉफी अंडर 18 इंटर डिविजनल ट्रॉफी के भी 2 मैच होंगे. वहीं, फाइनल मुकाबला 24 दिसंबर को आयोजित होगा.
प्रत्येक टीम के पास 4 मैच
डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अजय द्विवेदी बताते हैं कि "खिलाड़ियों के लिए इस बार बहुत ही अच्छा फॉर्मेट तैयार किया गया है. इसके पहले किसी टीम को 2 तो किसी टीम को 3 मैच खेलने के मौके मिलता था, लेकिन इस बार सभी टीम को 4 मैच खेलने की मौकी मिल रहा है, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है. इससे वे अपने प्रदर्शन को दिखा सकेंगे और क्रिकेट में एक लंबा रास्ता तय कर सकेंगे."
क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है. लाइव मैच देखने के इच्छुक लोग मैदान पर भी जा सकते हैं. 7 संभागों की टीमों के बीच दिलचस्प मैच होने वाला है.