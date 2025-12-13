ETV Bharat / state

ठंड होते ही शहडोल चले आए सारस, लाइफ में एक ही बार इश्क करता है क्रेन पक्षी

शहडोल के पुष्पराजगढ़ में नजर आए सारस क्रेनस पक्षी, यहां पक्षियों को मिल रहा हवा, पानी भोजन, साथी के वफादार रहते हैं यह पक्षी

MADHYA PRADESH Sarus CRANES
जोड़े में साथ रहता है सारस (Shahdol Wildlife Photographer)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 3:46 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: आज के समय में मानव जीवन में बहुत सारे रिश्ते टूटते बिखरते देखने को मिलते हैं. प्यार में तकरार आम बात हो गई है, लेकिन आज जिस परिंदे की बात हम करने जा रहे हैं उस परिंदे से प्यार क्या होता है ये बात सीखी जा सकती है. सारस क्रेन एक ऐसा पक्षी है, जो ताउम्र अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता है. एक बार जिसे अपना साथी बना लिया, उसी के साथ जीवन भर रहता है, और यही बात इस पक्षी को खास बनाती है. ठंड के सीजन में शहडोल संभाग के अलग-अलग जिलों में कहीं-कहीं ये देखे जा सकते हैं.

सारस क्रेन कैसा पक्षी है?
वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट रवि शुक्ला कहते हैं कि, ''सारस क्रेन पक्षी गैर प्रवासी पक्षी है. पिछले 8-10 सालों से वो देख रहे हैं, कि ये पक्षी नवंबर माह से लेकर फरवरी माह तक मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग और उसके आसपास के इलाकों में जिलों के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है.'' वो बताते हैं कि, ''पुष्पराजगढ़ के करपा जैसी कुछ जगहों पर एक दो बार इसे वो देख भी चुके हैं. इसके अलावा भी शहडोल संभाग के कुछ अलग-अलग जगह पर एक दो बार उन्हें ये सारस क्रेन पक्षी दिखा है.

सारस क्रेन को भाता है शहडोल संभाग (ETV Bharat)

यह बहुत अच्छी बात है कि आज भी यहां का प्राकृतिक वातावरण इन्हें पसंद है. सारस पक्षी सर्दियों के मौसम में खासकर शहडोल के आसपास के अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ के इलाकों में वाटर बॉडीज के आसपास पास अक्सर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. वैसे भी शहडोल संभाग में जो नदियां हैं, बड़े-बड़े तालाब हैं, यहां पर उनको अच्छी मात्रा में प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है, और इसीलिए उनकी प्रचुरता देखने को मिल जाती है.''

जोड़े में रहते हैं, ता उम्र साथ निभाते हैं
रवि शुक्ला बताते हैं कि, "उम्र भर के लिए ये पक्षी अपना जोड़ा बनाता है. बड़े बुजुर्ग यह भी बताते हैं कि, अगर यह दोनों साथी पक्षी में से एक कोई जीवित है जब तक वह जीवित हैं. अगर कभी किसी एक की भी मौत हो जाती है, तो कहा जाता है कि दूसरा साथी भी भूखे रहकर अपने प्राण त्याग देता है. दुनिया में उड़ने वाले पक्षियों में इसे सबसे लंबा पक्षी माना जाता है.''

CRANE BIRD LOVE STORY
सारस निभाता है सात जन्मों तक साथ (Shahdol Wildlife Photographer)

कहां का है ये पक्षी, क्या है इसकी पहचान?
सारस क्रेन पक्षी की ये तस्वीरें ETV भारत को शहडोल के वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर राजकुमार गुप्ता ने उपलब्ध कराई हैं. पिछले कई सालों से अलग-अलग जगह पर जाकर ये वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी करते आ रहे हैं. राजकुमार गुप्ता बताते हैं कि, ''सारस क्रेन भारतीय पक्षी है और ये मूल रूप से उत्तरी भारत में ज्यादा पाया जाता है. यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है. इसके अलावा ये दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है.

ये पक्षी लंबी गर्दन और लाल सिर के कारण पहचाना जाता है. इसके पैर बड़े-बड़े होते हैं और ये पक्षी बहुत ही आकर्षक होता है. इसके अलावा इनका शरीर मुख्य रूप से स्लेटी ग्रे (धूसर) रंग का होता है. इसका लाल सिर, लंबी गर्दन, लंबे पैर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. इसीलिए वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर इसकी तस्वीर निकालना भी बहुत पसंद करते हैं.''

CRANES SPOTTED IN PUSHPRAJGARH
शहडोल में सारस के लिए पर्याप्त भोजन है (Shahdol Wildlife Photographer)

सारस के नाम पर गांव का नाम
शहडोल जिले के ब्यौहारी क्षेत्र में एक सरसी गांव है. अभी हाल ही में यहां एक सरसी रिसॉर्ट भी बना हुआ है, जिसे सरसी आइलैंड नाम दिया गया है. यह काफी फेमस जगह है और पर्यटन का मुख्य केंद्र है. बड़े बुजुर्गों की मानें तो ये सरसी गांव का नाम ही यहां बड़े-बड़े सारस पक्षियों की वजह से पड़ा है. बताया जाता है कि पहले यहां सारस पक्षी बहुत आया करते थे और इसीलिए इस गांव का नाम ही सरसी पड़ गया. फिलहाल अब तो सरसी आयरलैंड की वजह से यह बहुत बड़ा पर्यटन का क्षेत्र भी बना हुआ है. इसके अलावा भी कई ऐसे गांव, नदी, तालाब के नाम हैं जो सारस के नाम पर ही पड़े हैं.

Sarsi Island named after Sarus
सारस के नाम पर सरसी आईलैंड का नाम (Shahdol Wildlife Photographer)

सारस क्रेन के लिए यहां क्या-क्या है खास
पर्यावरणविद संजय पयासी बताते हैं कि, ''शहडोल संभाग पहले ही सारस के लिए फेमस रहा है. यहां की दलदली भूमि और यहां का पुराना इतिहास भी रहा है कि शहडोल जिले में सारस पक्षी आते थे. इसीलिए कुछ गांव और बहुत सारे तालाबों के नामकरण सारस के नाम पर पड़े हैं. सरसी गांव उन्हीं में से एक है. शहडोल संभाग में नदी, तालाब, झरने, जंगल, दलदल वाले क्षेत्र बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. यह पूरा डिवीजन ही नदियों के उद्गम क्षेत्र का इलाका है. यहां सरई के जंगल हैं जिसकी वजह से जमीन की वाटर केयरिंग कैपेसिटी भी यहां अच्छी है.

जब बरसात का मौसम खत्म हो जाता है, ठंड का समय शुरू होता है, तो ऐसे पक्षियों के लिए ये बहुत ही सही समय हो जाता है. क्योंकि दलदली वाले क्षेत्र ज्यादा मिलते हैं, वैसे भी जहां धान की खेती होती है ऐसे और दलदल वाला क्षेत्र जो सारस क्रेन के लिए बहुत मुफीद होता है. धान के खेत भी इनकी पसंदीदा जगह हैं. यहां खेत में पूरे समय पानी भरा होता है. फसल कटने के बाद इस पक्षी को धान के खेतों में पर्याप्त भोजन मिलता है. हालांकि बड़ी चुनौती यह भी है कि साइज बड़ा होने के चलते लोग इनका शिकार भी कर लेते हैं. इस वजह से कई जगहों पर यह पक्षी आना भी छोड़ चुके हैं.

इसके अलावा अवैध माइनिंग भी इनके लिए परेशानी खड़े कर रही है. कुल मिलाकर इनके संरक्षण की बहुत जरूरत है. शहडोल संभाग की कुछ जगहों पर ठंड के सीजन में अक्सर ये कहीं-कहीं नजर आ जाते हैं जो संभाग के लिए अच्छी बात है. इन दिनों पुष्पराजगढ़ के दूरांचल जगहों पर सारस क्रेन नजर आ रहे हैं.

TAGGED:

SHAHDOL NEWS
CRANE BIRD LOVE STORY
CRANES SPOTTED IN PUSHPRAJGARH
SARSI ISLAND NAMED AFTER SARUS
MADHYA PRADESH SARUS CRANES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.