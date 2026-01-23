ETV Bharat / state

सिपाही ने देर रात मोबाइल से बात करने के दौरान पटका फोन, दुनिया को कह दिया अलविदा

शहडोल में पहरा ड्यूटी के दौरान आरक्षक ने की खुदकुशी ( ETV Bharat )

शहडोल: पुलिस लाइन में पहरा ड्यूटी दे रहे एक आरक्षक ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस अब इस जांच में जुट गई है कि आखिर इस युवा ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया. आखिर इसके पीछे की वजह क्या है. इन सब सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है. वहीं दूसरी ओर परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. युवक इस फैसले ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है.

पुलिसकर्मी ने क्यों की खुदकुशी

घटना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन स्थित रक्षित केंद्र में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात घटी. यहां पहरा ड्यूटी के दौरान आरक्षक शिशिर सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है, घटना बीती रात करीब 1:25 बजे की बताई जा रही है. वे क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी पर तैनात थे. इसी दौरान 29 वर्षीय शिशिर ने कुर्सी पर बैठे-बैठे दुनिया को अलविदा कह दिया

आत्महत्या करने से पहले क्या हुआ?

स्थानीय पुलिस ने बताया कि "घटना से ठीक पहले सिपाही मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था और बातचीत के दौरान किसी बात पर वो गुस्सा हो गया. उनके बीच विवाद बढ़ने लग गया और तनाव में आ गया था. आरक्षण इतने गुस्से में आ गया था कि उसने अपना मोबाइल फोन जमीन पर ही पटक दिया, जिससे मोबाइल भी टूट गया है. गुस्से से तमतमाये शिशिर ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया. वहीं सूचना मिलते है पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया है. बैरक में सो रहे अन्य पुलिसकर्मी मौके पर तुरंत पहुंच गए और इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी."

सूचना पर पहुंचे आला अधिकारी