सिपाही ने देर रात मोबाइल से बात करने के दौरान पटका फोन, दुनिया को कह दिया अलविदा
शहडोल पुलिस लाइन में पहरा ड्यूटी के दौरान आरक्षक ने की आत्महत्या, फोन पर बात करने के बाद सिपाही ने उठाया यह कदम.
शहडोल: पुलिस लाइन में पहरा ड्यूटी दे रहे एक आरक्षक ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस अब इस जांच में जुट गई है कि आखिर इस युवा ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया. आखिर इसके पीछे की वजह क्या है. इन सब सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है. वहीं दूसरी ओर परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. युवक इस फैसले ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है.
पुलिसकर्मी ने क्यों की खुदकुशी
घटना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन स्थित रक्षित केंद्र में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात घटी. यहां पहरा ड्यूटी के दौरान आरक्षक शिशिर सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है, घटना बीती रात करीब 1:25 बजे की बताई जा रही है. वे क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी पर तैनात थे. इसी दौरान 29 वर्षीय शिशिर ने कुर्सी पर बैठे-बैठे दुनिया को अलविदा कह दिया
आत्महत्या करने से पहले क्या हुआ?
स्थानीय पुलिस ने बताया कि "घटना से ठीक पहले सिपाही मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था और बातचीत के दौरान किसी बात पर वो गुस्सा हो गया. उनके बीच विवाद बढ़ने लग गया और तनाव में आ गया था. आरक्षण इतने गुस्से में आ गया था कि उसने अपना मोबाइल फोन जमीन पर ही पटक दिया, जिससे मोबाइल भी टूट गया है. गुस्से से तमतमाये शिशिर ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया. वहीं सूचना मिलते है पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया है. बैरक में सो रहे अन्य पुलिसकर्मी मौके पर तुरंत पहुंच गए और इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी."
सूचना पर पहुंचे आला अधिकारी
सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. टूटा मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है, जिससे की आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके.
अनुकंपा में मिली थी नौकरी
मृतक आरक्षक शिशिर सिंह राजपूत मूल रूप से जबलपुर के रहने वाले थे. साल 2013 में बाल आरक्षक के रूप में उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, साल 2015 में 18 साल की आयु पूर्ण होने पर वे नियमित आरक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे. परिवार में उनके मां और तीन बहने हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं इस घटना ने पुलिस कर्मियों में निराशा फैला दी है. फिलहाल, स्थानीय पुलिस मामला दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है.
जांच की जा रही है
शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव का कहना है कि "पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है. उसने ऐसा क्यों किया है, इसकी जांच की जा रही है. अधिकारियों ने परिवार को इस घटना की जानकारी दे दी थी और मृतक आरक्षक के परिजन आ भी चुके हैं. मर्ग कायम कर जांच की जा रही है."