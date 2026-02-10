कांग्रेसियों को जेल भेजने के विरोध में शहडोल कलेक्ट्रेट में धरना, 13 फरवरी को आएंगे जीतू पटवारी

ETV Bharat / state

शहडोल कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत जिले भर के कांग्रेस नेता धरने पर बैठे रहे और फिर कलेक्टर से मिलने के बाद यह धरना प्रदर्शन खत्म किया गया. इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय अवस्थी ने बताया कि "ये धरना प्रदर्शन बीते दिनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उनको जेल भेजने को लेकर किया गया है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे. जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया और जेल भेजा उसे लेकर हमें धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा. प्रशासन ने उनकी रिहाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद हम लोग धरने को समाप्त कर रहे हैं."

शहडोल: कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उनको जेल भेजने के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस जिलाअध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया. मंग्लवार के दिन जनसुनवाई होने के बावजूद कांग्रेसियों ने कई घंटे तक धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों से कलेक्टर को अवगत कराया. कलेक्टर से मुलाकात के बाद धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया.

3 गिरफ्तार, कई पर एफआईआर

कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी ने बताया कि "शांति पूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया. हमारे यूथ कांग्रेस के साथी शेख साजिद, आशु चौधरी और सत्यम प्रजापति हैं. इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, जिससे उसे लेकर हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता छुब्ध हैं."

सीएम के कार्यक्रम में दिखाए थे काले झंडे

मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को शहडोल जिले के दौरे पर आए थे. इस दौरान वे 2 कार्यक्रमों में शामिल हुए थे. इस दौरान धनपुरी में जब कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सीएम को काले झंडे दिखाए थे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी. घटना का वीडियो सामने आया था जिसमें कलेक्टर खुद पुलिस का डंडा लेकर कांग्रेसियों को दौड़ाते नजर आ रहे थे. घटना के बाद कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया था अब इसी को लेकर कांग्रेसी नाराज हैं और कलेक्ट्रेट में मंगलवार को धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे.

'13 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष के साथ विरोध प्रदर्शन'

कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय अवस्थी ने बताया कि "कांग्रेस के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है और कार्रवाई हुई है, उसे लेकर पूरा कांग्रेस परिवार छुब्ध है, और आने वाले समय में 13 फरवरी शुक्रवार के दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी आ रहे हैं, उनके साथ मिलकर पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे."