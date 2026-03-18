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शहडोल में बिना डॉक्टर वाला अस्पताल, 2 नर्सों के भरोसे चल रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

शहडोल निपनिया गांव में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदस्थ नहीं हैं एक भी डॉक्टर, मरीजों को करना पड़ता है ब्यौहारी और जिला अस्पताल रेफर.

Shahdol community health center
शहडोल में बिना डॉक्टर वाला अस्पताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 5:05 PM IST

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शहडोल: स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इन दिनों मध्य प्रदेश सुर्खियों में बना रहता है. बीते दिनों अस्पताल में नवजात को चूहों द्वारा कुतरने और संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने सहित कोल्ड सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे. अब शहडोल के अस्पताल से एक खबर सामने आई है, जहां अस्पताल की बिल्डिंग तो चमचमा रही है, लेकिन उसकी रौनक बढ़ाने वाले डॉक्टर ही अस्पताल से गायब हैं.

2 नर्सों के भरोसे चल रहा अस्पताल

शहडोल जिले के ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित है निपनिया गांव. यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक भी डॉक्टर पदस्थ नहीं हैं. जिसके कारण नर्सों के सहारे यह सामुदायिक केंद्र चल रहा है. इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. बताया गया कि यहां पदस्थ डॉक्टरों का बॉन्ड पीरियड खत्म होने के बाद नए डॉक्टर पदस्थ नहीं किए गए हैं.

Shahdol hospital run by 2 nurses
2 नर्सों के भरोसे चल रहा अस्पताल (ETV Bharat)

डॉक्टर नहीं होने के कारण मरीजों को करना पड़ता है रेफर

वर्तमान में निपनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक भी डॉक्टर पदस्थ नहीं है, इस वजह से मजबूरी में वहां डॉक्टर का काम भी नर्सों को ही करना पड़ता है. पूरा अस्पताल ही महज 2 नर्सों के भरोसे संचालित हो रहा है. जिससे क्षेत्र के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जब गंभीर मरीज अस्पताल में आ जाते हैं या प्रेग्नेंसी के मामले आ जाते हैं, तो मरीजों को बड़ी असुविधा होती है. उन्हें सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते मरीजों को ब्यौहारी और जिला अस्पताल शहडोल रेफर करने की मजबूरी बन जाती है.

Shahdol hospital without doctor
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदस्थ नहीं है एक भी डॉक्टर (ETV Bharat)

डॉक्टरों के बॉन्ड पीरियड खत्म होने से हुई चिकित्सकों की कमी

इस पूरे मामले को लेकर शहडोल सीएमएचओ डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया, "उस अस्पताल में डॉक्टर पहले थे, लेकिन वहां पर उनका बॉन्ड पीरियड खत्म हो गया, जिसके चलते अस्पताल खाली हुआ है. जिले में पीजी के लिए लगभग 10 डॉक्टर गए हुए हैं, उसके कारण भी डॉक्टर की कमी बनी हुई है. शासन से मांग की है, डॉक्टर के लिए जल्दी-जल्दी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है."

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