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कुपोषण के खिलाफ शहडोल कमिश्नर ने खाई कसम, खत्म करके मिटाएंगी दाग

शहडोल कमिश्नर सुरभि गुप्ता का आंगनबाड़ियों में ताबड़तोड़ निरीक्षण, कुपोषित और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले नाश्ते को किया टेस्ट. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL COMMISSIONER SURBHI GUPTA
कुपोषण के खिलाफ शहडोल कमिश्नर की जंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 8:22 PM IST

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शहडोल: मध्य प्रदेश के कई आईपीएस और आईएएस ने जनहित के लिए किए गए कुछ अलग कामों से अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्हीं में से एक हैं सुरभि गुप्ता. 2008 बैच की आईएएस अधिकारी वर्तमान में शहडोल संभाग की कमिश्नर हैं.

जनसुनवाई के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का तेजी से निराकरण और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग में उनकी दिलचस्पी देखी जाती है. इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों के दौरान औचक निरीक्षण कर लोगों को हैरान कर देती हैं. फिलहाल उन्होंने आदिवासी बहुल शहडोल संभाग से कुपोषण को दूर करने की मुहिम की शुरुआत की है.

शहडोल संभाग में कुपोषण गंभीर समस्या

शहडोल संभाग में खासकर शहडोल और उमरिया जिले में कुपोषण एक गंभीर समस्या है. सरकारी रिपोर्टों के अनुसार यहां सैकड़ों बच्चे गंभीर कुपोषित और हजारों बच्चे मध्यम कुपोषित श्रेणी में दर्ज किए गए हैं. इस आदिवासी अंचल की बैगा जनजाति वाले कई ग्रामीण इलाके कुपोषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं. यहां कई गांवों में कम वजन वाले बच्चे मिल जाएंगे. बच्चों के अलावा महिलाओं में कम वजन तथा एनीमिया यानि खून की कमी के मामले आए दिन सामने आते हैं.

शहडोल कमिश्नर ने कुपोषण के खिलाफ छेड़ी जंग

मूल रूप से झारखंड की रहने वाली सुरभि गुप्ता 18 नवंबर 2024 से शहडोल डिवीजन की कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं. ज्वाइनिंग के बाद से उनकी सबसे पहली प्राथमिकता आम लोगों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करना है. हाल ही में कमिश्नर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने शहडोल संभाग के दूर-दराज के क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनीं थीं और समय-सीमा में उन समस्याओं के निराकण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए थे. इस प्रकार के जन निवारण शिकायती शिविर लगाते रहती हैं.

इसके अलावा उनका सबसे ज्यादा फोकस कुपोषण के खिलाफ है और एक प्रकार से मानो तो उन्होंने इसके लिए जंग छेड़ दी है. आए दिन वे पूरे संभाग में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पहुंचकर बच्चों से मिलती हैं और कुपोषित बच्चों के बारे में पूरी जानकारी लेकर अधिकारियों को निर्देश देती हैं. इसमें कमिश्नर का पूरा ध्यान रहता है कि आदिवासी गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण आहार ठीक से पहुंच रहा है या नहीं और पोषण आहार से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं.

उमरिया जिले के कई आंगनबाड़ी केन्द्रों का ताबड़तोड़ निरीक्षण

कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने 31 जुलाई को उमरिया जिले के कई आंगनबाड़ी केद्रों का ताबड़तोड़ निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कुछ समस्याएं मिलीं, इस पर चिंता व्यक्त की और निर्देश भी जारी किए. इसके अलावा कुपोषित बच्ची को 14 दिनों तक अस्पताल में भर्ती कर समुचित उपचार देने के निर्देश दिए.

ERADICATE MALNUTRITION SURBHI GUPTA
उमरिया जिले के कई आंगनबाड़ी केन्द्रों का ताबड़तोड़ निरीक्षण (ETV Bharat)

इसके अलावा उन्होंने पाली विकासखंड के वार्ड क्रमांक 6 और वार्ड क्रमांक 13 स्थित सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों और गिजरी गांव के आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया.

कमिश्नर ने नाश्ते और भोजन की देखी गुणवत्ता

निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे नाश्ते और भोजन की गुणवत्ता खुद से ही चखकर परखी. साथ ही बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दी जा रही पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया.

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कमिश्नर ने नाश्ते और भोजन की देखी गुणवत्ता (ETV Bharat)

कमिश्नर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों से कविता, वर्णमाला एवं सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न भी पूछे और उनके सीखने के स्तर का भी अवलोकन किया. उन्होंने पोषण वाटिका, पूरक पोषण आहार, साफ-सफाई एवं केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए.

निरीक्षण के दौरान केंद्रों में पेयजल एवं बिजली संबंधी समस्याएं सामने आने पर कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने उमरिया कलेक्टर राखी सहाय को निर्देश जारी कर कहा कि इन समस्याओं की समय-सीमा (टीएल) बैठक में समीक्षा कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराया जाए. निरीक्षण के दौरान कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को फल की टोकरी भी भेंट की.

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