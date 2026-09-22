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मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में मिली शिकायत, कलेक्टर ने हेडमास्टर को किया सस्पेंड

कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जनपद पंचायत सोहागपुर के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय पटासी के प्रधानाध्यापक सौरभ कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. कलेक्टर के निलंबन आदेश में कहा गया है कि शहडोल की ग्राम पंचायत पटासी विकास खण्ड सोहागपुर में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में उपस्थित ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों के समय पर स्कूल न पहुंचने एवं शिक्षा गुणवत्ता स्तर खराब होने के संबंध में शिकायत की थी.

शहडोल: कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जब से शहडोल जिले की कमान संभाली है तभी से एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं. हर जगह ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है. हर कोई अपने काम को दुरुस्त करने में लगा हुआ है. कलेक्टर ने कुछ शिक्षकों की जहां वेतन वृद्धि रोक दी, तो एक शिक्षक को सस्पेंड भी कर दिया है.

स्कूल निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने की कार्रवाई

मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में मिली शिकायत के बाद सोमवार को कलेक्टर पार्थ जायसवाल स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे. जिसमें छात्रों की कम उपस्थिति के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता ठीक नहीं मिली थी. निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक सौरभ कुमार गुप्ता, स्कूल संचालन और शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर को सुधारने में कोई आवश्यक प्रयास नहीं कर रहे हैं.

कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बताया, "स्कूल निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली हैं. प्रधानाध्यापक सौरभ कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में सौरभ कुमार गुप्ता का मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोहपारू शहडोल नियत किया गया है. जिन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी."

एसपी ने किया सस्पेंड

एसपी संजय अग्रवाल के अनुसार, "नव आरक्षक नीलेश पटारिया 19 दिसम्बर 2025 से लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित थे. 18 सितंबर 2026 को पुलिस लाइन शहडोल पहुंचने पर उनकी वर्दी और वेशभूषा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई. विभाग के अनुसार नीलेश पटारिया को बुनियादी प्रशिक्षण के लिए पुलिस ट्रेनिंग शाला तिगरा ग्वालियर भेजा जाना था लेकिन वो ट्रेनिंग में भी शामिल नहीं हुए, और बिना सूचना के गैर हाजिर रहे."

लगातार गैर हाजिर और निर्धारित प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने की कार्रवाई पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64 (2) और (4) के तहत अनुशासन हीनता के दायरे में आती है, इस कारण निलंबन की कार्रवाई की है."