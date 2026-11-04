बाणसागर डैम में 10 हजार केज लगाकर मछली पालन की तैयार, बदलेगी मछुआरों की तकदीर, जानें रोडमैप
शहडोल का बागडोर संभालते ही कलेक्टर पार्थ जायसवाल एक्टिव, किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने खेतों से बाणसागर तक बनाया मास्टरप्लान. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:08 AM IST
शहडोल: कलेक्टर पार्थ जायसवाल जिले की बागडोर संभालते ही पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और लगातार संबंधित विभागों की बैठक कर उन्हें नए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं. शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्यपालन, कृषि अभियांत्रिकी एवं पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा पात्र हितग्राहियों और किसानों को समय पर लाभान्वित करने के दिशा निर्देश भी जारी किए.
मछली पालन से क्रांति लाने की तैयारी
शहडोल में नदियां और तालाब सहित कई ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जहां मछली पालन की अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं. आदिवासी बहुल इलाके में मछली पालन के क्षेत्र में क्रांति लाने की तैयारी भी चल रही है. मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं. इसी के तहत अब शहडोल जिले के बाणसागर सागर डैम में बड़े तादाद में मछली पालन की तैयारी चल रही है.
ग्रामीण और किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस
मत्स्यपालन गतिविधियों के तहत शहडोल जिले के बाणसागर जलाशय में 10 हजार केज लगाए जाने की तैयारी है, नवंबर माह में दो विभिन्न कंपनियों द्वारा 500-500 केज लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. बाणसागर डैम में केज लगाकर मछली पालन को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कहा, "इस गतिविधि को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित किया जाए. जिससे मछली पालन और इससे आय के रास्ते भी ग्रामीण और किसानों के खुलेंगे."
मसाला योजना विस्तार
उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने मसाला विस्तार योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं. बताया गया कि योजना के तहत जिले के तीन जनपदों के 29 ग्रामों में किसानों द्वारा मसाला और धनिया उत्पादन की गतिविधि संचालित की जाएगी.
रासायनिक खाद और बीज
कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रासायनिक उर्वरकों एवं बीजों के निरंतर नमूने लेकर प्रयोगशालाओं से उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए. जांच में निम्न गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए. किसानों को बुवाई के प्रति जागरूक करने को कहा गया है.
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बैठक में बताया गया कि जिले में रासायनिक उर्वरक एवं बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. अभी तक 2,511 मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है और 11,261 मीट्रिक टन उपलब्ध है. इसके साथ ही चना और मसूर का 15,943 क्विंटल बीज उपलब्ध है, जिसे किसान सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी कर सकते हैं.