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बाणसागर डैम में 10 हजार केज लगाकर मछली पालन की तैयार, बदलेगी मछुआरों की तकदीर, जानें रोडमैप

बाणसागर डैम में मछली पालन से क्रांति ( ETV Bharat )

शहडोल: कलेक्टर पार्थ जायसवाल जिले की बागडोर संभालते ही पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और लगातार संबंधित विभागों की बैठक कर उन्हें नए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं. शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्यपालन, कृषि अभियांत्रिकी एवं पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा पात्र हितग्राहियों और किसानों को समय पर लाभान्वित करने के दिशा निर्देश भी जारी किए.

मछली पालन से क्रांति लाने की तैयारी शहडोल में नदियां और तालाब सहित कई ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जहां मछली पालन की अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं. आदिवासी बहुल इलाके में मछली पालन के क्षेत्र में क्रांति लाने की तैयारी भी चल रही है. मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं. इसी के तहत अब शहडोल जिले के बाणसागर सागर डैम में बड़े तादाद में मछली पालन की तैयारी चल रही है.