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'नायक' के रोल में दिखे शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल, दिनभर चला चेतावनी का दौर

शुक्रवार को शहडल के सरकारी दफ्तरों में अफरातफरी का माहौल. नए कलेक्टर पार्थ जायसवाल निकले निरीक्षण पर. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

Shahdol Collector inspection
शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल औचक निरीक्षण करते हुए (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 2:10 PM IST

4 Min Read
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शहडोल : शहडोल के नए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने फिल्म नायक के अनिल कपूर की भांति सरकारी विभागों का निरीक्षण किया. शुक्रवार को दिनभर औचक निरीक्षण के दौरान मिली गड़बड़ियों को ठीक करने के निर्देश दिए. साथ ही नसीहत दी कि दूसरी बार निरीक्षण में अगर ये गड़बड़ियां दुरुस्त नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का पहला दिन

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के पहले दिन शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने शुक्रवार को जिलेभर में कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया. कलेक्टर ने पहले ही दिन ट्रेलर दिखा दिया. ताबड़तोड़ स्कूलों, अस्पतालों का निरीक्षण किया. कड़ी नाराजगी जाहिर की. कलेक्टर पार्थ जायसवाल के साथ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल भी रहे. कलेक्टर ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय धुरवार का निरीक्षण किया. स्टूडेंट्स की उपस्थिति के संबंध में जानकारी ली. प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनके अभिभावकों से संपर्क करें. उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित करें.

शहडोल कलेक्टर ने स्कूल की व्यवस्थाएं देखी (ETV BHARAT)

11वीं की छात्रा ने बोर्ड पर हल किए सवाल

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय में दी जा रही सुविधाओं के संबंध में विद्यार्थियों से जानकारी ली. मध्यान्ह भोजन, पुस्तक वितरण, स्कूल ड्रेस आदि की जानकारी भी ली. स्कूल में कक्षाओं का भी निरीक्षण कर अव्यवस्थाएं देखकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. बच्चों की संख्या के अनुसार बर्तन, खाद्यान्न के बेहतर रखरखाव रखें और छात्रों के संख्या के हिसाब से बर्तन क्रय करें. छात्र को किसी तरह की असुविधा न हो, बर्तन की कमी नहीं होनी चाहिए.

इसके अलावा कलेक्टर ने ग्राम पंचायत कंचनपुर में संचालित शासकीय कन्या आवासीय विद्यालय का भी आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे. कलेक्टर ने कक्षा 11वीं के गणित के क्लासरूम में पहुंचकर, त्रिकोणमिति के प्रश्नों को अपने समक्ष ही स्टूडेंट राजेश्वरी सिंह से हल करवाया.

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स्कूल में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस देखते शहडोल कलेक्टर (ETV BHARAT)

कंचनपुर हॉस्टल पहुंचे कलेक्टर

कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने आवासीय छात्रावास कंचनपुर के निरीक्षण के दौरान कहा "यहां रहने वाली छात्राओ को प्रोटीनयुक्त आहार, फल, दूध सब कुछ समय-समय से दें." छात्रावास नंबर-1 में छात्राओ के रहने के लिए की गई व्यवस्थाओं साफ-सफाई का भी जायजा लिया. सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छात्रावास एवं विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए, जिस पर प्राचार्य डीके श्रीवास्तव ने बताया "सीसीटीवी लगे हुए हैं." कलेक्टर ने आवासीय विद्यालय में रह रही बालिकाओं के लिए फुटबॉल मैदान विकसित करने के भी निर्देश प्राचार्य को दिए.

धुरवार अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी

कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धुरवार का निरीक्षण भी किया. मरीजों से चर्चा कर स्वास्थ्य केंद्र में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी हासिल की. कलेक्टर ने अपने सामने ही हीमोग्लोबिन की जांच भी कराई. मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए. स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले व्यक्तियों की सिकल सेल एनीमिया की भी जांच सुनिश्चित की जाए. उन्होंने अनमोल पोर्टल में दर्ज जानकारी, सिकल सेल एनीमिया की जांच, एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाने, स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित स्टाफ सहित अन्य जानकारियां भी हासिल की. कलेक्टर ने ओपीडी कक्ष, टेस्टिंग रूम सहित अन्य कक्षों का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए.

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औचक निरीक्षण के लिए कलेक्टर अस्पताल भी पहुंचे (ETV BHARAT)

कलेक्टर को ग्रामीणों ने सुनाई समस्याएं

कलेक्टर पार्थ जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल ने शासकीय उचित मूल्य दुकान धुरवार का भी निरीक्षण. कलेक्टर ने पात्र लोगों को खाद्यान्न वितरण के संबंध में जानकारी ली. स्थानीय लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं शिकायतें सुनी. कलेक्टर को लोगों ने बताया कि पानी की समस्या, खाद्यान्न वितरण की तिथि निर्धारित नहीं होने पर राशन मिलने में समस्या होती है. ग्रामीणों ने जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया.

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