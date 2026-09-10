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खदान से कैसे निकलता है कोयला, अंडरग्राउंड कोल माइंस में जाकर कलेक्टर ने समझी बारीकियां

कलेक्टर ने अंडर ग्राउंड कोल माइंस का किया निरीक्षण ( ETV Bharat )