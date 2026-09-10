खदान से कैसे निकलता है कोयला, अंडरग्राउंड कोल माइंस में जाकर कलेक्टर ने समझी बारीकियां
शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सोहागपुर, खैरहा कोयला खदान के निरीक्षण में कोयला उत्पादन, उत्खनन एवं परिवहन की प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों सेली जानकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 7:58 PM IST
शहडोल: शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने एसईसीएल (SECL) के किये जा रहे कोयला उत्पादन उत्खनन एवं परिवहन कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कोयला उत्खनन में उपयोग की जा रही नवीन तकनीकों, कोयले की गुणवत्ता, कोयला उत्खनन क्षेत्र, कोयला खदानों और प्रभावित लोगों को दिए जा रहे मुआवजे सहित अन्य कार्यों की जानकारी हासिल की. इसके साथ ही उन्होंने भूमिगत कोयला खदान खैरहा का भी निरीक्षण किया. उन्होंने अंडरग्राउंड कोल माइंस के अंदर जाकर निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था सहित कोयला उत्खनन एवं परिवहन की जानकारी ली.
कोयला पर कलेक्टर की समीक्षा
एसईसीएल (SECL) के जनरल मैनेजर ऑपरेशन मनीष कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्टर को सभी कार्यों के संबंध में प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि जिले में अंडरग्राउंड एवं ओपन कास्ट मांइस की संख्या 7 है, इन खदानों में आधुनिक तकनीकों सम्पोस माइनिंग, कन्टीनियुस माइनिंग तथा हाईवाल तकनीक का प्रयोग किया जाता है. सबसे नयी कोयला खदान रामपुर बटुरा खदान है.
अंडर ग्राउंड खदान के अंदर गए कलेक्टर
कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने खैरहा भूमिगत कोयला खदान, सोहागपुर का निरीक्षण भी किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोयला उत्पादन, उत्खनन एवं परिवहन की प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों से जानकारी हासिल की. कलेक्टर ने अंडर ग्राउंड खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली.
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एसईसीएल के अधिकारियों ने बताया कि भूमिगत खदान में श्रमिकों के आवागमन के लिए रोपवे की व्यवस्था है. श्रमिकों को लाइट जैकेट, हेलमेट, टॉर्च सहित अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराकर ही अंडर ग्राउंड भेजा जाता है. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने भूमिगत खदान में कार्य कर रहे श्रमिकों से चर्चा की और उनकी कार्यप्रणाली और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली.
कलेक्टर ने कांटा घर का निरीक्षण कर वाहनों के आवागमन, वाहनों में लोड किए जाने वाले कोयले की क्षमता सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी हासिल की. शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने खैरहा भूमिगत खदान के अंदर जाकर भी सारी चीजें देखी और अनुभव किया और वहां के कर्मचारियों से भी जानकारी हासिल की.