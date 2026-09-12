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मां की बेबसी देख पसीजा कलेक्टर का दिल, स्कूल जाने दिव्यांग छात्र को मिली ट्राई साइकिल

दिव्यांग छात्र को मिला इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल ( ETV Bharat )