मां की बेबसी देख पसीजा कलेक्टर का दिल, स्कूल जाने दिव्यांग छात्र को मिली ट्राई साइकिल
मध्य प्रदेश के शहडोल में 12वीं कक्षा के दिव्यांग छात्र को मिली इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल, अन्य सुविधा भी दिलाने की कोशिश. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 9:15 AM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते दिनों दिल को झकझोड़ देने वाली एक तस्वीर सामने आई थी. जिसमें एक दिव्यांग बच्चे को मां अपनी पीठ पर बैठाकर स्कूल ले जाती नजर आ रही थी. अब अपने बच्चे को पढ़ाने की मां की जिद की जीत हुई है, प्रशासन ने मां और उस बच्चे की सुन ली और समस्याओं का समाधान कर दिया है.
जीत गई मां की जिद
चेहरे में एक उम्मीद और सफलता की खुशी के साथ इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल हासिल करने के बाद प्रशासन का धन्यवाद कर रहा ये छात्र कोई और नहीं बल्कि कक्षा 12वीं का छात्र राजकुमार जायसवाल है. जिनकी कुछ दिन पहले एक तस्वीर खूब शेयर की जा रही थी. ईटीवी भारत में खबर छपने के बाद प्रशासन भी तुरंत एक्टिव हुआ और राजकुमार जायसवाल को इलेक्ट्रॉनिक ट्राई साइकिल दिया.
जिंदगी में बेहतर करने का सपना
दिव्यांग राजकुमार जायसवाल ने कहा, "मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झींक में 12 कक्षा में पढ़ता हूं, मेरा जिंदगी में कुछ बेहतर करने का सपना है. जिससे अपनी मां की गरीबी को दूर कर सकूं और उनकी मदद कर सकूं."
छात्र को अन्य सुविधा दिलाने की कोशिश
जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कहा, "राजकुमार 12वीं क्लास के छात्र हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें प्रदर्शित हो रही थीं. वो 80% से अधिक दिव्यांग हैं. स्कूल जाने में मां उसका सहारा बनती थी. तस्वीर सामने आने के बाद इस पर संज्ञान लिया गया और तत्काल सामाजिक न्याय विभाग से उसको ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई. इसके साथ ही उसका पास बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे उसको बस में किराए में छूट और हॉस्टल में रहने की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं."
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जैतपुर विधायक जय सिंह मरावी ने बताया कि, ''अभी चार-पांच दिन पहले ही उन्हें मामले की जानकारी मिली है. इसके बाद तत्काल उन्होंने विभाग के अधिकारियों को फोन लगाया और इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल देने के निर्देश दिए. दर्शीला गांव के लोग लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं.''