प्रचंड गर्मी से बेहाल हुए लोग, शहडोल में बदली स्कूलों की टाइमिंग, यहां जानें नया समय
शहडोल में गर्मी ने जन जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. कलेक्टर ने 23 अप्रैल से बदला स्कूल आने जाने का समय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 10:12 PM IST
शहडोल: सूरज की तेज तपिश से इन दिनों लोगों का हाल-बेहाल है. प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं और हर दिन तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है. अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और इन दिनों स्कूलों के संचालन भी हो रहा है. ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है और इस तपती गर्मी के बीच पढ़ाई करने के साथ ही सूरज की तेज तपिश के बीच में घर वापस आना पड़ता है. ग्रीष्म ऋतु की इस गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने अब स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया है.
शहडोल में स्कूलों की टाइमिंग बदली
शहडोल में सूरज की तेज तपिश के प्रभाव से तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी परेशान होना पड़ रहा है. छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने की आंशका को देखते हुए शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत स्कूलों के संचालन की टाइमिंग बदलने का आदेश जारी कर दिया गया है.
जारी आदेश में में छात्र-छात्राओं के हित में शहडोल जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सी.बी.एस.ई. आई.सी.एस.ई. प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों का संचालन 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रातः 7ः 30 बजे से 11ः 30 बजे तक निर्धारित किया है. शैक्षणिक स्टॉफ 01ः30 बजे तक संस्था में उपस्थित रहेंगे और अपने निर्धारित दायित्वों के अनुसार कार्य संपादित करेगें. परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी के अनुसार होगा. मूल्यांकन एवं परीक्षा संबंधी अन्य कार्य अपने यथावत समय पर ही होंगे.
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शहडोल में भीषण गर्मी
बता दें कि शहडोल जिले में इन दिनों तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. तापमान 40 के पार जा रहा है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है. दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, ऐसे में अब तक स्कूलों की छुट्टियां खड़ी दोपहरी में हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने अब स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है, जिससे बच्चों को तेज धूप में परेशान नहीं होना पड़ेगा.