धान काटने से पहले पढ़ ले शहडोल कलेक्टर का आदेश, जरा सी चूक करा देगी हजारों का नुकसान
शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल का बड़ा आदेश, पराली जलाने पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर खेत के रकबे के हिसाब से लगेगा जुर्माना. रिपोर्ट- अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 3:53 PM IST
शहडोल: इन दिनों शहडोल जिले में धान की फसल कहीं पक रही है, तो कहीं पकने की कगार पर है. किसान धान कटाई की तैयारी में लगे हुए हैं. तो कुछ किसान जिन्होंने पहले से खेती शुरू कर दी थी, वो कटाई करना भी शुरू कर चुके हैं. ऐसे में इस बार अगर आपने धान फसल की कटाई में भूलकर भी ये गलती कर दी, तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है. शहडोल कलेक्टर ने धान कटाई को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है. जिसमें अगर आपने थोड़ी सी चूक की तो आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है.
फसल कटाई को लेकर कलेक्टर का आदेश
शहडोल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पार्थ जायसवाल ने फसल काटने के उपरांत उसके अवशेषों पराली नरवाई को जलाने से रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण शहडोल जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र हेतु आदेश जारी कर दिया है. जिसमें फसल काटने के बाद नरवाई जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसके अलावा हार्वेस्टर से धान के फसल की कटाई करने वाले किसान और हार्वेस्टर मालिक के लिए भी कड़े आदेश जारी किए गए हैं. जिससे नरवाई जलाने पर रोक लगाई जा सके, अगर आदेश में जारी बातों को नहीं माना जाता है तो हार्वेस्टर मालिक और किसान दोनों पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा.
आदेश में क्या है खास?
नरवाई और फसल कटाई को लेकर शहडोल कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें कहा गया है कि, शहडोल जिला अंतर्गत फसल कटाई के पश्चात फसल अवशेषों को जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है. हार्वेस्टर मशीन संचालकों को यह अनिवार्य होगा कि वो हार्वेस्टर मशीन के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, लगाकर ही फसल कटाई करेंगे एवं खेत पर ही फसल अवशेषों का भूसा बनाकर निपटान करेंगे. अगर शहडोल जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले हार्वेस्टर मशीन संचालक हार्वेस्टर में स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं लगाते हैं तो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही भी करेंगे.
बिना स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगी हार्वेस्टर मशीन से फसल कटाई कराने पर स्ट्रा रीपर मशीन से भूसा बनवाना अनिवार्य होगा. अगर ऐसा नहीं किया तो भूमि मालिक एवं हार्वेस्टर मशीन संचालक दोनों पर अलग-अलग खेती के रकबे के हिसाब से अलग अलग पैसों का अर्थदण्ड भी लगाया जाएगा. जारी आदेश में कहा गया है कि हार्वेस्टर मशीन संचालकों को यह अनिवार्य होगा कि वो हार्वेस्टर मशीन का प्रकार मशीन वाहन नम्बर, मशीन मालिक का नाम, संपर्क नम्बर, कार्यक्षेत्र आदि की सूचना संबंधित थाना में दर्ज कराएंगे. इसके लिए थाना प्रभारी नियमानुसार कार्यवाही भी करेंगे.
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नियम तोड़ा तो पैसों से भी नुकसान
शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जारी आदेश में सबकुछ स्पष्ट कर दिया है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अर्थदंड भी है. नरवाई में आग लगाना दण्डनीय होगा एवं आदेश का उल्लंघन करने वाले भूमि मालिक पर एक्शन होगा. ऐसे भूमि धारक जिनकी भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ से कम है और नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें 2500 रुपये प्रति घटना अर्थदण्ड देना होगा. ऐसे भूमि धारक जिनकी भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ से अधिक है व 5 एकड़ से कम है उन्हें 5000 रुपये प्रति घटना देना होगा.
ऐसे भूमि धारक जिनकी भूमि का क्षेत्र 5 एकड़ से अधिक है उन्हें 15000 रुपये प्रति घटना, पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देय होगी. ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप में पारित किया जाता है. यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा. इस आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी. आदेश का शत प्रतिशत पालन करने की बात कही गई है.