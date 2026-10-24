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धान काटने से पहले पढ़ ले शहडोल कलेक्टर का आदेश, जरा सी चूक करा देगी हजारों का नुकसान

शहडोल में पराली जलाने पर प्रतिबंध ( ETV Bharat )

शहडोल: इन दिनों शहडोल जिले में धान की फसल कहीं पक रही है, तो कहीं पकने की कगार पर है. किसान धान कटाई की तैयारी में लगे हुए हैं. तो कुछ किसान जिन्होंने पहले से खेती शुरू कर दी थी, वो कटाई करना भी शुरू कर चुके हैं. ऐसे में इस बार अगर आपने धान फसल की कटाई में भूलकर भी ये गलती कर दी, तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है. शहडोल कलेक्टर ने धान कटाई को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है. जिसमें अगर आपने थोड़ी सी चूक की तो आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है.

फसल कटाई को लेकर कलेक्टर का आदेश