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शहडोल संभाग में विमेंस लीडरशिप मॉडल, रतलाम की कलेक्टर संभालेंगी कलेक्टर का पद

रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह संभालेंगी शहडोल जिले की कमान, आधी आबादी के हाथों में शहडोल संभाग की कमान.

SHAHDOL COLLECTOR MISHA SINGH
मिशा सिंह बनीं शहडोल की कलेक्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 7:47 PM IST

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शहडोल: अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है. शहडोल में नई कलेक्टर की नियुक्ति की है. शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह का तबादला करके उन्हें भोपाल के लोक निर्माण विभाग का अपर सचिव बनाया गया है, तो वहीं शहडोल जिले की कमान अब 2016 बैच की आईएएस अफसर मिशा सिंह को सौंपी गई है. मिशा सिंह अब शहडोल जिले की नई कलेक्टर होंगी. खास बात यह है कि शहडोल संभा की जिम्मेदारी आधी आबादी के हाथों में होगी.

रतलाम कलेक्टर थीं मिशा सिंह

मिशा सिंह मध्य प्रदेश कैडर की 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. इससे पहले वो रतलाम में कलेक्टर थीं और उससे पहले वो जबलपुर में अपर कलेक्टर के पद पर काम कर चुकी हैं. अब उन्हें मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले की कमान सौंपी गई है, जहां के लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं.

SHAHDOL WOMEN LEADERSHIP MODEL
रतलाम कलेक्टर बनीं शहडोल की कलेक्टर (ETV Bharat)

शहडोल में आधी आबादी का राज

कलेक्टर पद पर मिशा सिंह के शहडोल आते ही अब शहडोल जिले में ज्यादातर आधिकारिक पदों पर महिलाओं का ही राज है. शहडोल संभाग की कमिश्नर सुरभि गुप्ता और आइजी के पद पर एम चैत्रा पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं. अब शहडोल कलेक्टर पद की कमान मिशा सिंह दी गई है. इसके अलावा सोहागपुर, जयसिंहनगर, ब्यौहारी और बुढ़ार में एसडीएम के अहम पदों पर भी महिला अधिकारी ही कार्यरत हैं. इतना ही नहीं शहडोल जिले के सिविल सर्जन और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथ में ही है.

राजनीति क्षेत्र में भी महिलाओं की मौजूदगी

यह तो रही प्रशासनिक जमावट की बात राजनीतिक तौर पर देखें तो शहडोल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सांसद हिमाद्री सिंह कर रही हैं. शहडोल मुख्यालय वाले जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक मनीषा सिंह हैं. भाजपा जिला अध्यक्ष अमिता चपरा है, बुढ़ार और धनपुरी नगर पालिका अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी महिलाओं का ही राज है. गौरतलब है की राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो हर जिम्मेदार पद पर इन दिनों शहडोल में आधी आबादी का राज है, देखा जाए तो शहडोल जिला 'विमेंस लीडरशिप मॉडल' बन चुका है.

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