शहडोल में सियासी टकराव, मोहन यादव को काले झंडे दिखाने पर कलेक्टर ने भांजी लाठियां
शहडोल में कांग्रेसियों ने सीएम मोहन यादव के काफिले को दिखाए काले झंडे, कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठियां, कई नेता हुए गिरफ्तार.
Published : February 9, 2026 at 9:03 AM IST|
Updated : February 9, 2026 at 9:35 AM IST
शहडोल: मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को शहडोल जिले के दौरे पर रहे. जहां पर उन्होंने दो कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है. इस दौरान धनपुरी में जब कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे, तो वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और काले झंडे भी दिखाए. इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई. घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कलेक्टर खुद पुलिस का डंडा लेकर कांग्रेसियों पर भांजते नजर आए.
कलेक्टर ने भांजी लाठी
वीडियो में साफ दिख रहा है कि, कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखा रहे हैं. प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए. इस दौरान मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने भी लाठियां भांजी दी. इस दौरान बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस जयसिंहनगर विधानसभा अध्यक्ष शेख साजिद समेत कई नेताओं को चोटें भी आई हैं.
बड़े आंदोलन की चेतावनी
घटना का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय अवस्थी ने कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने कहा है कि, ''अब आवाज को दबाने की भी कोशिश हो रही है. कांग्रेस इस घटना के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया ये कृत्य अशोभनीय है.''
अजय अवस्थी का कहना है कि, ''मुख्यमंत्री धनपुरी में वाटर पार्क के उद्घाटन के लिए शहडोल आये थे, लेकिन धनपुरी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली. नगर पालिका में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे आम जनता त्रस्त है. जिले में ऐसे कई ज्वलंत समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य मुख्यमंत्री के शहडोल आगमन के दौरान कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया.''
कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय अवस्थी कहते हैं कि, ''हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक गिरफ्तारी की और थाने ले जाकर अपराधियों जैसा बर्ताव किया, जो कि पुलिस प्रशासन के ऊपर सत्ता का आदेशात्मक दबाव प्रदर्शित करता है.''
37 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया
जब सीएम मोहन यादव का काफिला बुढार के कॉलेज तिराहा के पास से आगे बढ़ा तो सभा स्थल से थोड़े पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता काफिले की ओर बढ़ने लगे तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे. स्थिति बिगड़ते देखकर प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की.
इसी दौरान कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने एक आरक्षक से डंडा लेकर खुद प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजी. इस घटना का वीडियो भी वायरल होने लगा है. इस घटना में बुढार पुलिस ने टोटल 37 कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया. इनमें से अधिकांश को जमानत भी मिल गई. लेकिन शेख साजिद समेत तीन नेता अब भी पुलिस की गिरफ्त में हैं.