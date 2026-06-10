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कोयले से भरे ट्रक ने पेट्रोल पंप के सामने पकड़ी आग, लोगों के हाथ-पांव फूले

शहडोल के बुढार थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना, बघेल पेट्रोल पंप के पास मंगलवार रात मची अफरा-तफरी.

Truck Burnt in front of Petrol Pump Shahdol
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 2:16 PM IST

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शहडोल : मंगलवार रात मध्य प्रदेश के शहडोल में लोग तब कांप उठे जब अचानक एक पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक में भीषण आग लग गई. ये मंजर देख पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और राहगीरों के हाथ-पांव फूल गए. जिस ट्रक में आग लगी वह कोयले से भरा हुआ था और ठीक पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था. देखते-देखते ट्रक धधक कर जलने लगा और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

बुढ़ार क्षेत्र की घटना, हो सकती थी भीषण अग्नि दुर्घटना

घटना शहडोल के बुढार थाना क्षेत्र की है, जहां बघेल पेट्रोल पंप के पास अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जब अचानक ही सड़क किनारे खड़े कोयला से लोड ट्रक में आग लग गई. इस 16 चक्का ट्रक में आग इतनी तेजी से लगी कि देखते ही देखते ट्रक का केबिन आग की चपेट में आ गया और पूरा केबिन जलकर खाक हो गया. रिहायशी इलाका और पेट्रोल पंप पास होने से आसपास मौजूद लोगों की जान हलकत में आ गई. तत्काल इसकी सूचना दमकल और पुलिस को दी गई.

हो सकती थी भीषण अग्नि दुर्घटना (Etv Bharat)

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फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. सामने पेट्रोल पंप होने से किसी भीषण दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता था.

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भारी मशक्कत से आग पर पाया गया काबू (Etv Bharat)

भीषण गर्मी हो सकती है आग लगने की वजह

ट्रक में आग लगने के कारणों का पता भी नहीं लग सका है, लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी, उसे आग लगने के पीछे की वजह माना जा रहा है. ये ट्रक मोहम्मद हुसैन नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है. आगजनी की इस घटना में ट्रक मालिक को 50 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान भी है, गनीमत रही कि समय रहते आसपास के लोग सतर्क हो गए, अन्यथा एक बड़ा हादसा भी हो सकता था. इस घटना को लेकर बुढार थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार ने बताया, '' समय रहते आग को आगे बढ़ने से रोका गया, वरना भीषण दुर्घटना हो सकती था. आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जांच जारी है.''

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