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कोयले से भरे ट्रक ने पेट्रोल पंप के सामने पकड़ी आग, लोगों के हाथ-पांव फूले

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शहडोल : मंगलवार रात मध्य प्रदेश के शहडोल में लोग तब कांप उठे जब अचानक एक पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक में भीषण आग लग गई. ये मंजर देख पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और राहगीरों के हाथ-पांव फूल गए. जिस ट्रक में आग लगी वह कोयले से भरा हुआ था और ठीक पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था. देखते-देखते ट्रक धधक कर जलने लगा और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. बुढ़ार क्षेत्र की घटना, हो सकती थी भीषण अग्नि दुर्घटना घटना शहडोल के बुढार थाना क्षेत्र की है, जहां बघेल पेट्रोल पंप के पास अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जब अचानक ही सड़क किनारे खड़े कोयला से लोड ट्रक में आग लग गई. इस 16 चक्का ट्रक में आग इतनी तेजी से लगी कि देखते ही देखते ट्रक का केबिन आग की चपेट में आ गया और पूरा केबिन जलकर खाक हो गया. रिहायशी इलाका और पेट्रोल पंप पास होने से आसपास मौजूद लोगों की जान हलकत में आ गई. तत्काल इसकी सूचना दमकल और पुलिस को दी गई.