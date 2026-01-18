कोयला से लदे ट्रक में भीषण आग, खलासी और ड्राइवर कूदे, नेशनल हाईवे 43 पर ट्रैफिक जाम
शहडोल में कोयले से भरे चलते ट्रक में लगी आग, खलासी और ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान, आग लगने से ट्रैफिक हुआ जाम.
January 18, 2026
Updated : January 18, 2026 at 5:15 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में शनिवार रात को बड़ा हादसा होते-होते बच गया है. कोयले से लदे ट्रक ने अचानक आग पकड़ ली. आग इतनी भीषण थी जो देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपने आगोश में ले लिया. आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है. हालांकि आशंका जताई जा रही है कि ट्रक में आग शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी से लगी है. फिलहाल एक बड़ा हादसा टल गया है.
चलते ट्रक में लगी आग
घटना शहडोल जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे एनएच 43 की है. बताया जा रहा है कि, बुढार से कटनी की ओर एक ट्रक जा रहा था. ट्रक में कोयला लोड था. चलते ट्रक के अगले हिस्से से अचानक धुआं उठने लगा. धुआं कुछ ही पलों में आग की लपटों में तब्दील हो गया. जैसे ही आग लगने का पता खलासी को चला तो उसने सूझबूझ दिखाई और चलते हुए ट्रक से कूद कर अपनी जान बचाई. ट्रक ड्राइवर ने भी कूदकर अपनी जान बचाई.
गनीमत रही की ड्राइवर और खलासी वक्त पर ट्रक से कूद गए. लेकिन ट्रक आग के आगोश में आ गया. हाईवे के बीचों बीच ट्रक में आग लगने से हर कोई उसे देखा ही रह गया. दोनों ओर से आने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई. सड़क पर खड़ी जलते ट्रक के कारण दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार भी लग गई. जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है. ट्रक का इंजन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है.
मौके पर पहुंची सोहागपुर थाने की पुलिस
सूचना मिलते ही सोहागपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल यातायात को नियंत्रित करने में जुट गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाया गया. फायर कर्मियों ने पुलिस के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, और आग पर काबू पाने के बाद से ही दोनों ओर से लगा जान धीरे धीरे क्लियर हो पाया. चूंकि ट्रक में कोयले भरा था, अगर आग विकराल हो जाती तो भयावह घटना हो सकती थी. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.
आग लगने के कारणों का पता लगा रही पुलिस
थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया कि, ''सूचना मिलते ही पुलिस एवं दमकल कर्मी तुरंत ही मौके पर पहुंचे और समय रहते आग पर काबू किया. अगर आग को समय पर नहीं बुझाया जाता तो ट्रक में लोड कोयले में भी आग लग सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था. फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. ट्रक में आग किन कारणों से लगी इन बातों का पता लगाया जा रहा है.''