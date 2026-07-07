अचानक निरीक्षण करने शहडोल CMHO पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दिए कड़े निर्देश
शहडोल में CMHO का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण, मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए विशेष आदेश, बोले- स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 10:48 PM IST
शहडोल: बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के इस मौसम में अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसमी बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं. ऐसे में शहडोल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा अचानक की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण पर पहुंच गए, जहां उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और कई कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं.
जब अचानक निरीक्षण पर पहुंचे CMHO
शहडोल जिले के सीएमएचओ डॉ. राजेश मिश्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं परियोजना चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायाजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, दवा वितरण, साफ सफाई, मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाएं और आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की.
कमियों को जल्द दूर करें
सीएमएचओ डॉ. राजेश मिश्रा ने अस्पताल प्रबंधन एवं स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा है, कि "मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है, अस्पताल में पाई गई कमियों को शीघ्र दूर करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्य निर्धारित सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं."
'स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी'
निरीक्षण के बाद सीएमएचओ ने कड़े निर्देश देते हुए कहा है, कि स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित साफ सफाई, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार एवं स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाए, डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है.
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गौरतलब है की इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में अब मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है. इसका असर शहडोल जिला चिकित्सालय समेत सभी चिकित्सालय में भी दिख रहा है. मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में सीएमएचओ इन दिनों जिले के अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण पर पहुंच रहे हैं.