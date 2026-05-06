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उड़द मूंग में कर दें बस एक छोटा सा काम, फिर देखें कमाल, छप्पर फाड़ होगी पैदावार

फसल के पत्ते हो गए पीले तो जानें कैसे करें ठीक ( ETV Bharat )

शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉ. नितिन सिंघई बताते हैं कि "जैसे-जैसे सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है, उसके बाद किसान 2 फसलीय खेती करने लगा है. रबी सीजन की फसलों के बाद किसान जायद फसल उड़द और मूंग की खेती का रकबा भी बढ़ा रहा है. लेकिन किसान को कई बार मौसम में अचानक परिवर्तन से नुकसान झेलना पड़ता है. क्योंकि इसका असर सीधे फसल पर पड़ता है.

शहडोल: खरीफ और रबी सीजन के बाद आजकल जायद में भी उड़द और मूंग जैसी फसलों की खेती होने लग गई है. शहडोल में भी इसका रकबा हर साल धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से शहडोल जिले में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी बादल, कभी बारिश, तो कभी आंधी-तूफान का सिलसिला चल रहा है. जिसका असर फसलों पर भी दिख रहा है. साथ ही मूंग उड़द की फसल अब कहीं फूल और तो कहीं फल की अवस्था में आ चुकी है. ऐसे में वो कौन से टिप्स हैं, जिन्हें अपनाने से उत्पादन को और बढ़ा सकते हैं और फसल को बीमारियां से बचा सकते हैं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉ. नितिन सिंघई से...

मौसम परिवर्तन से फसल के नुकासान की आशंका (ETV Bharat)

अचानक मौसम परिवर्तन और बारिश से जायद फसल की पत्तियां तामिया रंग या कत्थे रंग की होने लगती है. फसल की पत्तियों के आंशिक भाग में या पूरी पत्ती पर गलन जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं. खेत में ज्यादा नमी होना इसका मुख्य कारण है. इसकी रोकथाम के लिए खेत में मौजूद अतिरिक्त जल बाहर निकाल दें. खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था करें. इसके साथ ही खेत में सिडोमोनास नाम के जैविक फफूंदनाशक का छिड़काव कर सकते हैं."

उड़द मूंग की फसल को दें पोषक सहारा (ETV Bharat)

उड़द-मूंग की फसल को दें पोषक सहारा

कृषि वैज्ञानिक डॉ. नितिन सिंघई बताते हैं कि "इन दिनों जायद में जो उड़द और मूंग की फसल लगाई गई है. इसमें कुछ फसल फूल की अवस्था में हैं, तो कुछ फलियों और दाने की अवस्था में आ चुकी हैं. ऐसे में दानों का विकास अच्छा हो, दानों में बढ़वार अच्छा हो, फसल में दानों का भराव हो, इसके लिए जल में घुलनशील उर्वरकों का उपयोग करें. इसके लिए एनपीके 18:18:18 या 19:19:19 और एनपीके 20: 20:20 का इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि फ्लैट फैन नोजल लगाकर ही इसका छिड़काव करना है.

मौसम परिवर्तन से फसल के नुकासान की आशंका (ETV Bharat)

इसके छिड़काव के एक सप्ताह बाद 13:0:45 या 12:61:0 का छिड़काव करें. इससे फसल को बढ़वार करने का अवसर मिलेगा और पोषक तत्व की कमी दूर होगी. जिन किसानों के खेतों में फलियां भरने या दाना भरने की अवस्था आ गई है, वो 0:52:34 का या 00:00:50 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें. इससे दानों का भराव अच्छा होगा, दानों में चमक आएगी. इसके साथ ही फफूंदजनक बीमारियों का भी रोकथाम होगा."