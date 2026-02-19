ETV Bharat / state

शहडोल में हॉस्टल से गायब हुई छात्रा, रात में पाइप के सहारे नीचे उतरती दिखी

हॉस्टल से लड़की गायब घटना शहडोल जिले के एकलव्य आवासीय विद्यालय छात्रावास के हर्री गांव की है. जहां कक्षा 11 में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष बताई जा रही है, वह हॉस्टल से लापता हो गई. घटना का खुलासा उस समय हुआ जब सुबह छात्रावास की वार्डन ने नियमित रूप से हाजिरी लेनी शुरू की तो अटेंडेंस के दौरान एक छात्रा अनुपस्थित पाई गई, जिसके बाद से उसकी तलाश जारी है.

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल के एक आवासीय विद्यालय के छात्रावास से एक लड़की गायब हो गई. इस घटना के बाद हड़कंप मच गया. सुबह हाजिरी के दौरान छात्रा के गायब होने की जानकारी मिली. छात्रावास के वार्डन उमंग भारद्वाज ने इस घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है. जिसके बाद पुलिस लड़की की तलाश में जुटी हुई है.

शिकायत पर छात्रा की तलाश जारी (ETV Bharat)

पाइप के सहारे उतरते देखी गई

पूछताछ में पता चला है कि संबंधित छात्रा के कमरे में रहने वाली अन्य छात्राएं छुट्टी पर थीं. रात में कमरे में वह लड़की अकेले सो रही थी. बाजू के कमरे में रहने वाली एक छात्रा ने बताया कि, ''रात करीब 10:00 बजे के बाद उसने लापता छात्रा को छात्रावास परिसर में ही बने सेफ्टी टैंक के पाइप के सहारे नीचे उतरते देखा था.'' हालांकि उसने रात में इस संबंध में किसी को सूचना नहीं दी. सुबह जब छात्रा नहीं मिली तो पूरे मामले की जानकारी सामने आई.

इसी हॉस्टल से गायब हुई छात्रा (ETV Bharat)

छात्रा की तलाश में जुटी पुलिस

छात्रावास के वार्डन उमंग भारद्वाज ने मामले की लिखित शिकायत सोहागपुर थाने में दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल अपहरण का मामला भी दर्ज कर लिया है, और छात्रा की तलाश शुरू कर दी है. डीएसपी हेडक्वार्टर राजेंद्र मोहन दुबे बताते हैं कि, ''हर्री में एकलव्य आवासीय विद्यालय की कक्षा 11वीं की एक बच्ची गायब हुई है. वो हॉस्टल से कहीं चली गई है, जिस पर थाना सोहागपुर में शिकायत दर्ज की गई है. मामले में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है.''