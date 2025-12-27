ETV Bharat / state

नीम से कड़वा पर फायदा चमत्कारी, भारत और श्रीलंका की वनवासी बूटी हर रोग है हरता

सेहत के लिए महत्वपूर्ण जड़ी-बूटी माना जाता है चिरायता, इसकी खेती किसानों को दिला सकती है बंपर फायदा.

CHIRATA HEALTH BENEFITS
सेहत का खजाना है चिरायता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 5:00 PM IST

Updated : December 27, 2025 at 5:21 PM IST

रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: आदिवासी बाहुल्य इलाके शहडोल में तरह-तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं. आधुनिकता के युग में कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं, जिनको सीजन में बेचकर आदिवासी समाज के लोग आय भी हासिल कर रहे हैं. इन्हीं में से एक है चिरायता. जो इन दिनों जंगल में विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहा है. लेकिन ये आदिवासियों के लिए ठंड के सीजन में आय का बड़ा स्रोत होता है. आजकल तो इसकी खेती भी संभव हो गई है, बड़े पैमाने पर कई जगहों पर खेती भी होती है.

चिरायता क्या है, किन नामों से जाना जाता है
आदिवासी लोग ठंड के सीजन में पहाड़ी वाले इलाकों में जंगलों से इस छोटे पौधे को ढूंढ कर लाते हैं. क्योंकि इसके अच्छे खासे दाम मिलते हैं. इसे चिरायता भी बोला जाता है. जंगली चिरायता तो इन दिनों विलुप्ति की कगार पर भी है. इसे संरक्षण की जरूरत भी है. पिछले कई दशक से आदिवासी अंचल के लोगों के लिए आय का साधन बना हुआ है. जेटठू कोल बताते हैं कि, ''चिरायता को भुईनीम और कालमेघ भी बोलते हैं. कड़वा होने की वजह से इसके अलग-अलग क्षेत्र में कई अलग-अलग नाम हैं. इससे कई दवाइयां भी बनती हैं और जिसका अलग-अलग मर्ज में इस्तेमाल भी होता है. इसका बीज मार्केट में बिकता है.''

सेहत के लिए महत्वपूर्ण जड़ी-बूटी माना जाता है चिरायता (ETV Bharat)

कितने दाम में बिकता है?
प्रदीप सिंह बघेल वनोपज जड़ी बूटियों की खरीदी कर आयुर्वेदिक कंपनियां को सप्लाई करते हैं. प्रदीप बताते हैं कि, "इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे-छोटे बाजार लगते हैं उनमें चिरायता बड़ी आसानी से मिल जाएगा. आदिवासी समाज के लोग इसे बेचने के लिए लाते हैं. व्यापारी इसे ढूंढकर खरीदते हैं.'' हाल ही में प्रदीप सिंह बघेल शहडोल से दूरांचल ग्रामीण बाजार में पहुंचे हुए थे जहां उन्हें बहुतायत में चिरायता देखने को मिला.

प्रदीप सिंह बघेल बताते हैं कि, ''इसकी अच्छी कीमत मिलती है, अब तो इसकी खेती भी होने लगी है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के अलावा कई प्रदेश में इसकी खेती होती है. इसकी पत्ती, जड़, तना और फूल को सुखाकर बेचते हैं. उसे ₹100 किलो खरीदते हैं तो वहीं इसका बीज काफी महत्वपूर्ण है. जो ₹1500 से लेकर के ₹2000 किलो तक बिकता है.

Farmers profits by Bhui Neem
किसानों को किसानों को दिला सकती है बंपर फायदा (ETV Bharat)

कैसे करते हैं खेती?
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि, ''चिरायता को कालमेघ भी बोला जाता है. इसे सबसे ज्यादा तीखा और नीम के सामान गुणों के कारण ग्रामीण भाषा में भुई नीम भी बोलते हैं. इसकी उत्पत्ति भारत और श्रीलंका में होना माना जाता है. उसका आयुर्वेद में पुराने जमाने से ही उपयोग होता आ रहा है. हमारे आदिवासी अंचल में जंगल में रहने वाले लोग जिनकी जंगलों में डिपेंडेंसी है, आदिवासी जनजाति के लोग इसे आयुर्वेद में उपयोग में लाते हैं. परंतु निरंतर जंगल से लगातार उसे उखाड़कर लाने की वजह से अब धीरे-धीरे इसका जंगलों में भी मिलना कम हो गया है. लेकिन इसकी खेती बहुत ही व्यावसायिक रूप से संभव है.''

इसकी खेती मुख्य रूप से खरीफ के मौसम में करते हैं. इसकी नर्सरी पहले हमें तैयार करनी होती है. नर्सरी के लिए हमें एक हेक्टेयर के लिए आधा किलो बीज की आवश्यकता होती है. नर्सरी की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए. अच्छे तरीके से उसमें गोबर की खाद मिलाने के बाद लाइन से होल करके मिट्टी में बीज डाल दें और सिंचाई कर दें. जब पौधा एक से डेढ़ फीट ऊंचाई का हो जाता है तो उसके बाद उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं.

FARMERS PROFITS BY BHUI NEEM
आदिवासियों के लिए आय का बड़ा साधन (ETV Bharat)

बरसात के मौसम में इसकी खेती शुरू की जाती है. शुरुआती दिनों में एक हफ्ते 10 दिन के अंतराल में इसमें पानी लगाना होता है. कुछ दिनों में ही पौधे में फूल आने लगते हैं. इसके बाद फूल को तोड़कर बाजर में बेच सकते हैं. इसका फूल भी बाजार में ऊंची कीमत पर बिकता है.

चिरायता का आयुर्वेद में महत्व
चिरायता का आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा महत्व है. कई तरह की दवाइयां बनाने में इस्तेमाल होता है. कई बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल होता है. आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव कहते हैं कि, ''चिरायता एक छोटा पौधा है, इसकी पत्तियां और जड़ विशेष आयुर्वेदिक और सिद्धापैथी में उपयोग की जाती हैं. इसकी पत्तियां होती हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इस्तेमाल होती हैं. वायरल बुखार में यह पौदा बहुत काम आता है. इसे डायबिटीज में भी उपयोग किया जाता है.''

