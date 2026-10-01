शहडोल में 7 साल की बच्ची के साथ घरेलू हिंसा, डॉक्टर दंपत्ति पर लगा बड़ा आरोप
शहडोल में मासूम बच्ची ने डॉक्टर दंपत्ति पर लगाए गंभीर आरोप, मेडिकल जांच के बाद बाल संरक्षण अधिकारियों को दी गई सूचना. रिपोर्ट अखिलेश शुक्ला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 8:47 PM IST
शहडोल: शहडोल जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें महज 7 साल की मासूम बच्ची ने शहडोल में एक डॉक्टर दंपत्ति पर गम्भीर आरोप लगाये हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. कोतवाली पुलिस ने बच्ची को संरक्षण में ले लिया है और मेडिकल परीक्षण भी किया गया है. परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है, बाल सरंक्षण अधिकारियों को भी सूचना दी गई है.
बच्ची के साथ इतना जुल्म ?
शहडोल शहर से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-7 में जिला अस्पताल के पीछे रहने वाले एक डॉक्टर दंपत्ति के घर से 7 साल की अनाथ बच्ची के भागकर पड़ोसी के घर पहुंचने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. बच्ची ने कथित तौर पर घर में काम कराने और प्रताड़ित किए जाने की आपबीती लोगों को बताई. उसके शरीर पर चोट और जलने जैसे निशान भी दिखाई देने की बात सामने आई है.
बच्ची ने लगाये प्रताड़ना के गंभीर आरोप
बताया जा रहा है की जिस डॉक्टर दंपत्ति पर आरोप लगे हैं वो इस बच्ची को उत्तर प्रदेश के बांदा से लेकर आए थे. आरोप है कि बच्ची से घर का काम कराया जाता था और उसकी मालकिन कथित तौर पर उसके साथ मारपीट करती थीं. बच्ची ने गर्म चिमटे से दागे जाने की बात भी बताई है. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
पिछले कई दिनों से कर रही थी निकलने का प्रयास
प्रताड़ना से परेशान बच्ची पिछले कई दिनों से घर से निकलने का प्रयास कर रही थी. बुधवार को उसे मौका मिला तो वो घर से निकलकर सीधे पड़ोसी के यहां पहुंची और मदद की गुहार लगाई. पड़ोसियों ने तत्काल डायल-112 पुलिस को सूचना दी. पुलिस के पहुंचने पर महिला ने बच्ची द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया. इसके बाद कोतवाली पुलिस बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची.
ये भी पढ़ें:
- शहडोल पुलिस का फिल्मी एक्शन, लुटेरों को दबोचने किरायेदार बन की रेकी
- मोबाइल में आया शादी का इनविटेशन कार्ड, क्लिक करते ही मोबाइल पर दूसरे का कब्जा
फिलहाल पुलिस ने बच्ची के बयान और आरोपों के आधार पर जांच शुरू कर दी है. मामले में मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि "बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, उसके परिजनों से भी संपर्क किया गया है. बाल संरक्षण अधिकारियों को भी सूचना दी गई है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी."