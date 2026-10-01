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शहडोल में 7 साल की बच्ची के साथ घरेलू हिंसा, डॉक्टर दंपत्ति पर लगा बड़ा आरोप

सांकेतिक तस्वीर ( Source: Getty Image )

शहडोल: शहडोल जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें महज 7 साल की मासूम बच्ची ने शहडोल में एक डॉक्टर दंपत्ति पर गम्भीर आरोप लगाये हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. कोतवाली पुलिस ने बच्ची को संरक्षण में ले लिया है और मेडिकल परीक्षण भी किया गया है. परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है, बाल सरंक्षण अधिकारियों को भी सूचना दी गई है.