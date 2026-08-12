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सावधानी का बोर्ड लगाया लेकिन पुल बनाना भूले, नदी पार कर स्कूल जा रहे बच्चे, गुहार की नहीं सुनवाई

शहडोल के बुढ़ार पंचायक के छिनमार गांव में पुल नहीं होने से ग्रामीण परेशान, नदी पार कर स्कूल जा रहे बच्चे, अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL NO BRIDGE ON ROAD
नदी पार कर स्कूल जा रहे बच्चे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 1:20 PM IST

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शहडोल: मध्य प्रदेश के गांव-गांव से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे ग्रामीणों की तस्वीरें देखने मिलती हैं. आए दिन इस तरह की खबरें देखने मिलती हैं, जहां कहीं, सड़क, अस्पताल, स्कूल भवन तो कहीं पुल नहीं होते. इसी तरह का हाल शहडोल के बुढ़ार में देखने मिल रहा है. जहां बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग हर दिन पानी से गुजरकर स्कूल और बाजार जाते हैं, क्योंकि यहां अधिकारी पुल बनाना ही भूल गए हैं. बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि साहब पुलिया बनवा दो पढ़ लिखकर हमें भी कलेक्टर बनना है.

सड़क बना दिया, क्या पुलिया भूल गए

शहडोल के जनपद पंचायत बुढ़ार के टेंघा से छिनमार गांव तक 4.8 किलोमीटर सड़क निर्माण कर दिया गया है, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली घोघरी नदी में पुल नहीं बनाया गया. दोनों ओर सड़क तो बना दी गई, लेकिन बीच में पुल बनाना भूल गए. अब पुल नहीं बनने से लोगों का जनजीवन नरकीय हो गया है. बरसात में जब बारिश होती है, तो नदी का जलस्तर बढ़ जाता है. जिसकी वजह से छिनमार गोडिंनबुड़ा और नागिन गांव का संपर्क टेंघा और अन्य शहरों से कट जाता है. इसका सबसे ज्यादा असर स्कूल जाने वाले बच्चे और अस्पताल जाने वाले मरीजों पर पड़ता है.

ग्रामीण की शिकायत (ETV Bharat)

सड़क बन गई पुलिया गायब

यहां पर एक विभागीय बोर्ड भी लगा है, जिसमें साफ दर्शाया गया है कि माध्यमिक विद्यालय टेंघा से छिनमार मार्ग का निर्माण 4.8 किलोमीटर लंबाई में 207.56 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया गया है. काम 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था और इसे 30 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाना है. नदी के पास लोक निर्माण विभाग ने खुद एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया है. जिस पर लिखा है सावधान घोघरी नदी में पानी अधिक होने पर पुल पार ना करें. ग्रामीण रामलाल का आरोप है कि जब खतरे का अनुमान विभाग को है, तो पुल क्यों नहीं बनाया. यहां सड़क बन गई पर जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पुलिया ही नहीं बनाया."

बच्चों ने कहा पुलिया बनवा दो सरकार

सड़क तो बना दिया लेकिन पुलिया नहीं बनाया, इसका सबसे ज्यादा असर उन ग्रामीण बच्चों पर पड़ रहा है, जो एक गांव से दूसरे गांव पढ़ाई करने के लिए जाते हैं. छोटे-छोटे बच्चे इस बरसाती नदी को पार करके जाते हैं, जहां कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, इतना ही नहीं ग्रामीणों का कहना है की बारिश के दौरान तो नदी का जलस्तर बढ़ने पर बच्चों का स्कूल जाना ही बंद हो जाता है. छोटे-छोटे बच्चे भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि यहां पर पुलिया बनवा दी जाए, जिससे पढ़ लिखकर वह भी कलेक्टर एसपी बन सकें.

बारिश में ऊफान पर होता है पानी, ग्रामीणों को परेशानी

ग्रामीण सुनील यादव बताते हैं कि "ये गोंडिनबुड़ा टेंघा मार्ग है, इसमें सड़क तो बना दिया, लेकिन पूरा आज तक नहीं बन पाया, सुनील यादव बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, सबकुछ जानकारी है, लेकिन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, लगता है कि किसी बड़ी अनहोनी का इंतज़ार कर रहे हैं. सुनील यादव बताते हैं कि ग्रामीणों को काफी समस्या होती है. लोगों को हर दिन नदी पार करके ही जाना पड़ता है. इसमें आने जाने वाले लोगों को काफी समस्या होती है.

अगर कोई बीमार हो गया एंबुलेंस बुलानी है, तो यहां तक गाड़ी भी नहीं आ सकती. अपनी पर्सनल गाड़ी भी लेकर नहीं जा सकते और बरसात में यह नदी उफान पर रहती है, जिससे हर दिन यह समस्याएं बनी ही रहती है." वहीं इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल का कहना है कि "मामला उनके संज्ञान में आया है संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं."

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