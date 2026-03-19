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काष्ठ कलाकारी से लेकर गोंडी पेंटिंग तक, दुनिया में नाम कमाने तैयार हो रहे शिल्पकार

शहडोल के छतवई में स्थित हथकरघा एवं हस्तशिल्प केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे लोग, रोजगार के मिलेंगे अवसर, 300 रुपए दिया जा रहा स्टाइपेंड.

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शहडोल हथकरघा की ट्रेनिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 4:27 PM IST

5 Min Read
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रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: छतवई में स्थित हथकरघा एवं हस्तशिल्प केंद्र में इन दिनों अलग ही तरह का माहौल देखने को मिल रहा है. यहां पर अलग-अलग विधा में शिल्पकार तैयार किए जा रहे हैं और काफी संख्या में लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं. कोई कालीन, तो कोई दरी बनाना सीख रहा है. छतवई गांव की रहने वाली रेनू नामदेव और किरण नामदेव बताती हैं कि, ''उनके साथ में कई महिलाएं कालीन और दरी बनाना सीख रही हैं. इसको लेकर वे काफी उत्साहित हैं. इसकी वजह है कि वह हुनर के साथ अच्छी आय भी हासिल कर सकती हैं. अच्छी बात तो यह है की ट्रेनिंग में उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं.

शिल्पकारों की स्पेशल ट्रेनिंग
संजीव कुमार बैगा, लकड़ियों से गणेश जी की प्रतिमा बनाना सिखा रहे थे. वह बताते हैं कि, ''अभी तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है अभी कई दिन उनकी ट्रेनिंग चलेगी. उनका शौक था कि काष्ठ कलाकारी सीखनी है, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा था. जब उन्हें पता चला कि छतवई में हथकरघा एवं हस्तशिल्प केंद्र में यह ट्रेनिंग होने वाली है, तो उसके लिए वो यहां पर पहुंच गए.'' संजीव कुमार बैगा के साथ कई लोग हैं, जो लकड़ी में काष्ठ की कलाकारी सीख रहे हैं. संजीव कुमार बैगा कहते हैं कि, ''वो इसी काष्ठ की कलाकारी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसीलिए पूरे तन मन से इसे सीख रहे हैं.''

हथकरघा एवं हस्तशिल्प केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे लोग (ETV Bharat)

किस तरह से दी जा रही ट्रेनिंग
शहडोल जिले के छतवई में स्थित हथकरघा एवं हस्तशिल्प केंद्र के प्रबंधक प्रभारी शिव शंकर पांडे बताते हैं, ''ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लंबे वक्त बाद हो रहा है. शहडोल कलेक्टर ने डी एम एफ स्कीम वर्ष 2024-25 की स्वीकृति प्रदान की है. जिसमें 50-50 दिन करके 100 शिल्पियों को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाना है. इस विशेष ट्रेनिंग के दौरान इसमें जो शिल्पकार परफेक्ट हो जाएंगे, तो उनका एक टेस्ट लिया जाएगा. इसमें जो कुछ लोग बहुत ही परफेक्ट होंगे उन्हें स्टडी टूर और टेस्ट मार्केटिंग के लिए बाहर भेजा जाएगा.''

रोजगार से जोड़ने का प्लान
ट्रेनिंग के बाद परफेक्ट कैंडिडेट को रोजगार से जोड़ने का भी प्लान है. जिसे लेकर प्रभारी प्रबंधक शिव शंकर पांडे बताते हैं कि, ''घर में भी हम उनको टूलकिट प्रदान करेंगे, जिससे वो घर में बैठकर काम करें. जिनके पास घर मकान नहीं है तो हमारे इस संस्था में आकर ही सुविधा का लाभ उठाएंगे. 100 लोगों को ट्रेनिंग देनी है, जिसमें अभी 70 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं. इस दौरान इन्हें 300 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर भी दिए जा रहे हैं.''

shahdol handicraft training program
दुनिया में नाम कमाने तैयार किये हो रहे शिल्पकार (ETV Bharat)

किस-किस विधा में ट्रेनिंग
हथकरघा और हस्तशिल्प छतवई के प्रभारी प्रबंधक बताते हैं कि, ''जैसे काष्ठ की कलाकारी सीखने के लिए कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसके लिए बस्तर से स्पेशल ट्रेनर बुलवाए गए हैं. गोंडी पेंटिंग सिखाई जा रही है, उसके लिए डिंडोरी से ट्रेनर बुलवाया गया है. रॉड आयरन की भी ट्रेनिंग दी जा रही है. साथ ही उलन कार्पेट, कॉटन दरी इन्हें बनाना भी सिखाया जा रहा है. इस तरह से 5 क्राफ्ट की कलाकारी लोगों को सिखाई जा रही है.''

Craftsmen wooden craft SHAHDOL
बहुत पुराना है हथकरघा और हस्तशिल्प केंद्र (ETV Bharat)

बहुत पुराना है हथकरघा और हस्तशिल्प केंद्र
शहडोल जिले के छतवई में हथकरघा एवं हस्तशिल्प केंद्र की स्थापना 1989 में की गई थी. इसके बाद यह लगातार 2006 तक चलता रहा. हालांकि 2006 के बाद से इसकी हालत थोड़ी बिगड़ी, रफ्तार में थोड़ी बहुत कमी आई, और ऐसा फंड न होने की वजह से हुआ. हालांकि कुछ सालों में फंड आया, तो फिर से शुरू हुआ. लेकिन कोरोना काल के बाद से तो स्थिति और खराब हो गई थी, फंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं हो पा रहे थे.

शिल्पकार भी बस इंतजार में ही थे, लेकिन एक बार फिर से कलेक्टर की डीएमएफ योजना 2024-25 से उम्मीद जगी है. फिर से शहडोल जिले के छतवई में स्थित हथकरघा एवं हस्तशिल्प केंद्र उड़ान भरने को तैयार है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी तरह से इस केंद्र को फंड मिलता रहेगा और यह रफ्तार पकड़ता रहेगा, जिसका लाभ ग्रामीण उठा सकेंगे.

Craftsmen wooden craft SHAHDOL
कालीन और दरी बनाना सीख रही महिलाएं (ETV Bharat)

यहां की बनी कालीन मलेशिया तक गई है
बताया जाता है कि, यहां की बनाई कारपेट मलेशिया तक गई है. साल 2006-07 में कालीन को मलेशिया भेजा गया था. इसके अलावा यहां की बनाई हुई कालीन मध्य प्रदेश के विधानसभा में भी लगी हुई है. उमरिया जिले के बांधवगढ़ में एक सेल काउंटर भी है जहां पर यहां से बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए रखा जाता है. जिनकी हाथों-हाथ डिमांड होती है. इतना ही नहीं इस केंद्र से सीख कर करीब 2 से 3 गांव में कई ऐसे बुनकर तैयार हो गए हैं जो किसी भी प्रकार की डिजाइन कालीन में तैयार करने की क्षमता रखते हैं. बस उन्हें निरंतर काम की जरूरत है, जिसकी ये आज भी बाट जोह रहे हैं.

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