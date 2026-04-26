ETV Bharat / state

गर्मी में लगाना चाहते हैं फूल गोभी, तो नोट कर लीजिए ये टिप्स, भर जाएगी बगिया

गर्मियों के सीजन में सब्जियों को लेकर बड़ी टेंशन रहती है,अगर आप गार्डन या खेत में फूल गोभी लगाना चाहते हैं तो पढ़िए ये खबर.

SHAHDOL CAULIFLOWER CULTIVATION
गर्मी में लगाना चाहते हैं फूल गोभी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 7:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: पहले जहां सीजनल सब्जियां ही उगाई जाती थीं, लेकिन बदलते वक्त के साथ और आधुनिकता के साथ नए-नए संसाधन आ जाने के बाद अब 12 महीने हर तरह की सब्जियों की खेती की जाने लगी है. फूलगोभी की खेती भी शहडोल में इन दिनों बहुत फेमस हो रही है. पूरे साल इसकी खेती की जाती है, कई किसान तो हर सीजन में फूल गोभी की ही खेती कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप गर्मी के सीजन में फूल गोभी लगाना चाहते हैं, तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी बगिया फूल गोभी से लहलाने लगे.

किसानों को क्यों पसंद है फूल गोभी

किसान सत्यकुमार सिंह बताते हैं कि "इन दिनों ज्यादातर किसान फूलगोभी की खेती कर रहे हैं और खासकर आउट सीजन में फूलगोभी लगाना बहुत पसंद कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड उनके आसपास के 20 से 25 गांव में देखने को मिल रहा है. सत्यकुमार बताते हैं इसकी वजह यह है कि आउट सीजन में जब किसी सब्जी की खेती की जाती है, तो उसके दाम अच्छे मिलते हैं और खासकर फूल गोभी की डिमांड तो 12 महीने रहती है. लोगों की सब्जियों में पहली पसंद फूलगोभी ही होती है. इसीलिए सोहागपुर ब्लॉक के कई किसान गर्मी और बरसात के सीजन में फूलगोभी की खेती करने में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और अच्छा उत्पादन भी कर रहे हैं. साथ में अच्छी आय भी हासिल कर रहे हैं."

फूल गोभी लगाने के टिप्स (ETV Bharat)

गर्मी में फूल गोभी, बीज का रखें ध्यान

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "फूल गोभी की खेती 12 महीने पहले भी अपने यहां होती थी, लेकिन पहले थोड़ी कम मात्रा में होती थी, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा होने लगी है. गर्मियों में भी फूल गोभी की खेती वैसे ही करते हैं, जैसे सीजन में होती है. उसमें कोई खास अंतर नहीं होता है, पर यहां पर कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि फूलगोभी टेंपरेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए अगर आप ठंड के दिनों के बीज को अगर गर्मी में लगाएंगे तो नहीं होगा, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो शुरुआत में जो कृषि वैज्ञानिकों ने फूल गोभी की वैरायटी निकाली थी, उनका नाम हिंदी महीने के नाम पर रखा गया था, जैसे कतकी, पूसी, कुंवारी, माघी की इस तरह से किस्म के नाम थे, वह अपने आप अपने लगाने वाले महीनों के नाम से ही थे.

इसीलिए अगर आपको गर्मियों में फूलगोभी की खेती करनी है तो आपको बीज को लेकर सावधान रहना पड़ेगा. अगर आप गर्मी में फूल गोभी लगा रहे हैं, तो गर्मी वाले बीज ही लगाने होंगे. इसके लिए तो अब कई कंपनियां कई वैरायटी की बीज बना रही हैं, ऑप्शन बहुत है. बस किसानों को इस बात का ख्याल रखना है कि जिस सीजन में लगाएं, उसी सीजन के बीज लें. कोशिश करें गर्मी में लगा रहे तो गर्मी वाली ही किस्म लें.

CAULIFLOWER FARMING BENEFITS
किसानों को पसंद है फूल गोभी (ETV Bharat)

फूलगोभी की नर्सरी है खास

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि गर्मी के सीजन में फूल गोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार करना बड़ी बात है. कहते हैं कि अगर आपने नर्सरी तैयार कर ली तो आधी खेती आपकी हो गई. नर्सरी लगाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे अधिक अटैक फंगस का होता है, वो भी नर्सरी लगाते समय जब बीज जमेगा और एकदम से उड़ जाएगा, मलतब फंगस का बुरा अटैक होता है, इसलिए नर्सरी लगाने से पहले बीज उपचार बहुत जरूरी होता है. किसी भी बेहतर फंगीसाइड से आप बीजोंपचार कर लें. जो उसकी नर्सरी है, इसको नेट में कोशिश करें कि किसी पॉली हाउस में डालें, जिससे ओवर टेंपरेचर से सनलाइट से बच छोटे पौधे बच सकें.

SHAHDOL CAULIFLOWER CULTIVATION
गर्मी में फूल गोभी, बीज का रखें ध्यान (ETV Bharat)

खेतों में नर्सरी ट्रांसप्लांट के समय रखें ख्याल

फूल गोभी की खेती बहुत लंबे समय तक नहीं होती. 60 से 65 दिन की फसल होती है. इसमें जो सबसे अधिक सावधानी की जरूरत होती है, वो है आपका पौधे, नर्सरी तैयार करना. जब आप इसके नर्सरी को खेतों पर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो फंगीसाइड से ट्रीटमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा जब आप खेत में इसे लगाते हैं तो कोशिश करें कि सीजन में जिस तरह से प्लांट टू प्लांट रो टू रो डिस्टेंस 45 बाय 45 से 45 बाय 60 रखते हैं. गर्मी में उसको थोड़ा कम कर सकते हैं.

SUMMER SEASON CAULIFLOWER FARMING
फूलगोभी की नर्सरी है खास (ETV Bharat)

45 बाई 30 कर सकते हैं, यदि संभव हो तो आप मल्चिंग करने की कोशिश करें, जैविक मल्चिंग कर दें, घास हो गया, धान का पुआल जिसे लोकल भाषा में पैरा बोलते हैं, गेहू का भूंसा हो गया, इसको ढक दें, उससे खरपतवार नहीं होंगे. पानी का ज्यादा वाष्पीकरण नहीं होगा. गर्मियों में गोभी के खेती में ड्रिप इरीगेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ड्रिप इरीगेशन में पानी तो मिलता ही है ड्रिप इरीगेशन के द्वारा आप कुछ ना कुछ इसमें पोषण भी पौधे को आसानी से दे सकते हैं. ड्रिप इरीगेशन में इसकी खेती बड़ी सफलतापूर्वक की जा सकती है.

TAGGED:

CAULIFLOWER CULTIVATION TIPS
SUMMER SEASON CAULIFLOWER FARMING
CAULIFLOWER NURSERY
CAULIFLOWER FARMING BENEFITS
SHAHDOL CAULIFLOWER CULTIVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.