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शहडोल में रात में पलटी कार, सुबह कुएं में मिले 2 शव, वाहन में मिला था पुलिस को गांजा

शहडोल में सोमवार की रात वाहन पलटने और घटनास्थल पर कोई नहीं मिलने से पुलिस दिखी हैरान. सुबह कुएं में 2 शव की मिली सूचना.

SHAHDOL CAR ACCIDENT
पुलिस को देख वाहन चालक ने बढ़ाई स्पीड, कार पलटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 8:55 PM IST

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शहडोल: जैतपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पुलिस भी हैरत में है. घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. हुआ यूं कि पुलिस गस्त के दौरान एक चार पहिया वाहन तेज गति से भागा और कुछ दूर जाकर पलट गया. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वाहन में कोई नहीं मिला और पुलिस उस कार को थाने ले गई. वहां जांच में उस वाहन में 5 किलो गांजा मिला. घटना के दूसरे दिन मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुछ ही दूर कुएं में 2 लोगों के शव पड़े हैं.

पुलिस को देख वाहन चालक ने बढ़ाई स्पीड, कार पलटी

शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस गस्ती की टीम को देखकर कार चालक ने वाहन को तेज गति से भगाने की कोशिश की लेकिन कार अनियंत्रित होकर पलट गई. पुलिस मौके पर पहुंची तो कार में कोई नहीं मिला. अंधेरा होने के कारण वाहन सवार लोग निकलकर भाग गए. पुलिस वाहन को थाने ले आई.

पुलिस को कार की तलाशी में मिला 5 किलो गांजा (ETV Bharat)

घायल निकलकर भागे, कुएं में गिरे, 2 की मौत

कार में कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं है लेकिन मंगलवार सुबह पुलिस को कुएं में 2 शव पड़े होने की सूचना मिली. पुलिस ने इन शवों को कुएं से बाहर निकलवाया. पुलिस ऐसा अनुमान लगा रही है कि वाहन पलटने के बाद घायल अवस्था में ही कार से निकलकर लोग खेतों की ओर भागे होंगे और अंधेरे और घबराहट के बीच कुछ लोग कुएं में गिर गए हों. यह कुआं खेत में बना था. गंभीर रूप से घायल होने के चलते कुएं से बाहर नहीं निकल सके और डूबने से उनकी मौत हो गई. इस घटना में 2 लोगों के शव कुएं से मिले हैं.

POLICE FOUND TWO BODIES WELL
कुएं में मिले 2 शव (ETV Bharat)

पुलिस को कार की तलाशी में मिला 5 किलो गांजा

पुलिस सोमवार की रात ही कार को टोचन कर थाने ले आई और जब उसकी तलाशी ली तो उन्हें 5 किलो से अधिक गांजा उसमें मिला. जैतपुर थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने बताया, "सोमवार की रात में करीब 1:30 बजे के करीब सूचना मिली कि एक क्रेटा गाड़ी खाई में गिर गई है, जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो गाड़ी में देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें गाड़ी संदेहास्पद लगी तो हमारी टीम ने टोचन लगाकर गाड़ी को थाने लेकर आ गई, तो उसमें गांजा के पैकेट रखे थे. उसके बाद एक और गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी, उसके आसपास देखा तो कोई नहीं मिला, जिसके बाद उस गाड़ी को भी टोचन करके थाने ले आए."

POLICE FOUND TWO BODIES WELL
दुर्घटनाग्रस्त कार को लाया गया थाने (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "सुबह हम आसपास और तलाश करने पहुंचे कि शायद गाड़ी वाले कहीं मिल जाए, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि कुएं में डेड बॉडी हैं. 2 शव कुएं से निकाले गए हैं. डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई है, उनके परिजनों को सूचना कर दी गई है. पुलिस मामले की जांच की रही है. पुलिस आशंका जता रही है कि मामला गांजा तस्करी से जुड़ा हो सकता है लेकिन यह जांच के बाद ही सामने आएगा."

POLICE PATROLING SHAHDOL
जैतपुर थाना शहडोल (ETV Bharat)

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