मिनी ब्राजील के टैलेंट ने खींचा कंबोडिया के फुटबॉल कोच का ध्यान, मीलों सफर कर पहुंचे विचारपुर
मिनी ब्राजील विचारपुर पहुंचे कंबोडिया के फुटबॉल कोच, खिलाड़ियों से की मुलाकात, नियमित ट्रेनिंग को लेकर दिए सुझाव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 10:39 AM IST
Updated : January 15, 2026 at 10:45 AM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव की पहचान अब मिनी ब्राजील के नाम से होने लगी है. अब यहां के खिलाड़ी तो जर्मनी तक पहुंच चुके हैं ऐसे में अब इन खिलाड़ियों की प्रतिमा को देखने के लिए विचारपुर गांव में भी अलग-अलग लोग मिलने पहुंच रहे हैं. बुधवार को कंबोडिया के फुटबॉल कोच चार्ली पोमेरॉय मिनी ब्राजील की धरती पर पहुंचे.
मिनी ब्राजील में कंबोडिया के कोच
शहडोल जिला मुख्यालय से लगा हुआ है विचारपुर गांव और अब इसकी पहचान मिनी ब्राजील के नाम से होने लगी है. जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिनी ब्राजील की चर्चा की है, तब से ये गांव इंटरनेशनल पहचान हासिल कर चुका है. क्योंकि यहां के खिलाड़ी जर्मनी भी जा चुके हैं. अब बुधवार को कंबोडिया के फुटबॉल कोच चार्ली पोमेरॉय विचारपुर पहुंचे.
जिन्होंने यहां के फुटबॉल खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनसे बात की. कोच ने ग्राउंड देखा और उन्हें टिप्स भी दिए. ऐसी बातें बताईं जिसे सुनकर मिनी ब्राजील के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा. कंबोडिया के फुटबॉल कोच ने यहां के फुटबॉल खिलाड़ियों के जुनून, अनुशासन और उनके टैलेंट की जमकर तारीफ भी की.
कोच चार्ली पॉमरॉय ने दी सलाह
कंबोडिया के फुटबॉल कोच चार्ली पोमेरॉय ने मिनी ब्राजील के खिलाड़ियों के स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निक डेवलपमेंट को और मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग सिस्टम, सिलेबस के माध्यम से नियमित ट्रेनिंग का सुझाव दिया.
कौन है चार्ली पॉमरॉय
चार्ली पोमेरॉय कंबोडियाई फुटबॉल में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कोच हैं. उन्होंने कंबोडिया में फुटबॉल के डेवलपमेंट, विशेषकर युवाओं और वंचित बच्चों के लिए बहुत ही अहम काम किया है. चार्ली नेक्स्ट स्टेप एफसी के संस्थापक हैं.
पीएम मोदी के मन में बसता है मिनी ब्राजील
शहडोल जिले का विचारपुर गांव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बसता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिनी ब्राजील का जिक्र कई बार मन की बात में कर चुके हैं. इसके अलावा अमेरिकन पॉडकस्टर से भी चर्चा के दौरान उन्होंने इस मिनी ब्राजील और यहां के फुटबॉल खिलाड़ियों के फुटबॉल क्रेज का जिक्र किया था. जिसके बाद से तो शहडोल जिले के छोटे से गांव की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर हो चुकी है.
अभी हाल ही में कुछ खिलाड़ी जर्मनी गए थे. वहां से भी जर्मन कोच डाइटमार शहडोल जिले के विचारपुर गांव आए थे. यहां के खिलाड़ी और यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने पहुंचे थे. अब कंबोडिया के फुटबॉल कोच पोमेरॉय भी यहां के खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे. कोच को देख खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. क्योंकि यहां के लोगों में फुटबॉल को लेकर गजब की दिवानगी है.