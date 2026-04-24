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एम्बुलेंस में मरीज बनकर आया चोर, ANM की स्कूटी लेकर फरार, देंखे CCTV फुटेज

शहडोल में एंबुलेस से अस्पताल पहुंचा चोर, मौका पाते ही पार्किंग एरिया से ले उड़ा एएनएम का स्कूटी.

Shahdol scooter Theft
पार्किंग से ANM की स्कूटी हुई चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 8:49 PM IST

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शहडोल: धनकपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैरान कर देने वाला चोरी का मामला सामने आया है. जहां चोर 108 एंबुलेंस में मरीज बनकर अस्पताल पहुंचा. जिसके बाद अस्पताल में काम करने वाली एएनएम की स्कूटी चोरी कर फरार हो गया. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. वहीं, इसकी शिकायत थाने में भी दे दी गई. जिसके बाद पुलिस चोर की तलाश में जुटी गई है.

चालक सहित एंबुलेंस पर सवार थे 3 लोग

शहडोल के धनपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एएनएम संगीता सिंह ने अपनी स्कूटी अस्पताल की पार्किंग में खड़ा किया था. उनकी स्कूटी वहां से गायब हो गई. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जो दिखा वह हैरान कर देने वाला था. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एंबुलेंस 108 अस्पताल पहुंचती है, जिसमें चालक सहित 3 लोग सवार थे.

एंबुलेस से अस्पताल पहुंचा चोर ANM की स्कूटी लेकर हुआ फरार (ETV Bharat)

इनमें से एक व्यक्ति लंगड़ाते हुए एंबुलेंस से उतरा और मेडिकल स्टाफ से इलाज और एमएलसी की बात की. जिससे वह पूरी तरह एक घायल मरीज की तरह नजर आया. लेकिन कुछ ही देर बाद वह व्यक्ति बिना लंगड़ाए सामान्य तरीके से बाहर निकला और सीधे पार्किंग में पहुंचकर एएनएम की स्कूटी लेकर फरार हो गया. इस दौरान एंबुलेंस चालक और अन्य साथी भी वहां से निकल गए.

एएनएम ने दर्ज कराया चोरी का मामाला

एएनएम संगीता सिंह ने बताया कि "मैं लगभग 12 बजे के करीब अस्पताल में पहुंची थीं और गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी थी. जब शाम को 4 बजकर 15 मिनट पर अस्पताल से बाहर निकली, तो मेरी स्कूटी पार्किंग में नहीं थी." संगीता बताती हैं कि "इसकी सूचना थाने में दी है और रिपोर्ट भी दर्ज कराई है." वहीं, मामला दर्ज होने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश भी शुरू कर दी है.

Shahdol ANM scooter Theft
ANM की स्कूटी लेकर फरार हुआ चोर (ETV Bharat)

एंबुलेंस चालक से पुलिस कर रही पूछताछ

इस पूरे घटनाक्रम में एंबुलेंस चालक की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है. धनपुरी पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने बताया कि "उसे कॉल कर आरोपी ने खुद को एक्सीडेंट पीड़ित बताकर एंबुलेंस बुलवाई थी और इलाज के बहाने धनपुरी अस्पताल पहुंचा था"

Shahdol CHC scooter Theft
एंबुलेंस 108 कॉल कर अस्पताल पहुंचा चोर (ETV Bharat)

धनपुरी थाना प्रभारी खेम सिंह पेंद्रो ने बताया कि "जैतपुर क्षेत्र का एक शख्स 108 एंबुलेंस में इलाज करने के लिए धनपुरी अस्पताल आया था, जो पार्किंग में खड़ी एएनएम की स्कूटी लेकर फरार हो गया. एएनएम की शिकायत के बाद अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्कूटी चोर की पड़ताल की जा रही है. एंबुलेंस चालक से पूछताछ की जा रही है."

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