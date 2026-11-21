मध्य प्रदेश में 35 हजार करोड़ की शादियां, सस्ता गोल्ड बढ़ाएगा बाजार की चमक, यह है 11 शुभ मुहूर्त
देवउठनी एकादशी के साथ शुरु हुआ शादियों का सीजन, CAIT की रिपोर्ट, गुलजार होगा बाज़ार, मध्य प्रदेश में भी बड़ी उम्मीद. रिपोर्ट-अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 2:29 PM IST
शहडोल: देवउठनी एकादशी के साथ ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है, और शादी ब्याह का दौर भी शुरू हो जाता है. इस बार 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक शादी के कई शुभ मुहूर्त हैं. इस बार कई शादियां होने की उम्मीद भी जताई जा रही है. CAIT रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि, कई लाख करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार होने की उम्मीद है. जिससे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं. क्योंकि कम समय में ही देश और प्रदेश में बहुत सारी शादियां होने की उम्मीद है, जिसमें जमकर खरीदारी होगी.
शादियों का कब है शुभ मुहूर्त
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''देवउठनी एकादशी जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, 20 नवंबर को मनाई गई और इसी के साथ चातुर्मास भी खत्म हो गया. शादी ब्याह जैसे शुभ मुहूर्त के सीजन की भी शुरूआत हो गई है. 21 नवंबर 2026 से शुरू होकर इस साल 12 दिसंबर 2026 तक शादी के कई शुभ मुहूर्त हैं. फिर 15-16 दिसंबर से सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से खरमास लग जाएगा. जिसके कारण 14 जनवरी 2027 तक विवाह कार्य रुक जाएंगे.'' ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि, ''नवंबर 2026 में 20 तारीख को देवउठनी एकादशी था जो कि अबूझ मुहूर्त ही होता है.''
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''16 दिसंबर को खरमास शुरू हो जाएगा, इस दौरान विवाह के टोटल 11 शुभ मुहूर्त हैं. नवंबर महीने में 21, 24, 25 और 26 नवंबर 4 दिन शादी के शुभ मुहूर्त हैं. फिर इसके बाद दिसंबर 2026 में 7 दिन मुहूर्त हैं. 2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 दिसंबर शादी के शुभ मुहूर्त हैं. 12 दिसंबर को साल का आखिरी विवाह का शुभ मुहूर्त है और उसके बाद 16 दिसंबर 2026 को सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु खरमास लग जाएगा. इसके बाद मकर संक्रांति जनवरी 2027 तक शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्य बंद रहेंगे.''
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कई लाख करोड़ के कारोबार के कयास
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CIAT) ने 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 तक यानी 25 दिन की अवधि में करीब 52 लाख शादियों और 7:50 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान जताया है. ये आंकड़ा पूरे देश भर का है. इंदौर और उसके आसपास ही 8 से 10 हज़ार शादियों का अनुमान है. लगभग 8000 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद जताई गई है. मालवा निमाड़ क्षेत्र में भी 18000 से 22000 शादियां होने का अनुमान है. इस तरह से रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपये व्यापार का अनुमान है. लगभग 1.25 करोड़ अस्थाई रोजगार के अवसर भी बनने की उम्मीद है.''
एक शादी का औसत खर्च 11 लाख रुपए
सीए और लेखक सुशील सिंघल बताते हैं कि, ''अभी शादी का सीजन 15 दिसंबर तक चलना है. मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 3 लाख से साढ़े तीन लाख तक शादियां होने वाली हैं. यह सब मिलाकर के मैं देखूं तो पूरे मध्य प्रदेश में शादी का अनुमानित खर्चा जो है एवरेज खर्चा है. पर्टिकुलर में बात करूं तो 10 से 11 लाख रुपए आता है. कुछ शादी में करोड़ों खर्च होते हैं कुछ दो-चार लाख में भी हो जाते हैं. आजकल कोई भी शादी दो-तीन लाख से नीचे होती नहीं है. गरीब तबके में भी एक शादी 3 से चार लाख की पड़ ही जाती है. मेरा अनुमान है, करीब 35 हज़ार करोड़ रुपये का व्यापार मध्य प्रदेश में हो जाना चाहिए.''
सुशील सिंघल ने बताया, ''शादी ब्याह में अमूमन देखिए तो हमारा 20% पैसा जो है ज्वेलरी में जाता है. 20 से 25 परसेंट पैसा लोग ज्वैलरी खरीदने में लगाते हैं. 18 से 22% लोग कपड़ा खरीदने में खर्च करते हैं. तीसरा सबसे बड़ा खर्चा होता कैटरिंग के ऊपर, वह भी 20 से 25% तक होता है. 20 से 25% शादी में खर्च होता है. सोने चांदी के व्यापार में इस बार ग्रोथ की सबसे ज्यादा सम्भावना है. इस बार उछाल लेने के लिए उम्मीद है कि सोना चांदी दोनों उच्चतम स्तर से कम दर में चल रहे हैं तो मुझे लगता है खरीदारी जमके होने वाली है.''
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कई क्षेत्रों में खरीददारी की उम्मीद
इस बार शादी के सीजन में कई सेक्टर में खरीदारी के प्रयास लगाए जा रहे हैं. खासकर आभूषण, कपड़े, उपहार, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, किराना समान में काफी खरीदारी का अनुमान लगाया गया है. साथ ही कैटरिंग, होटल, सजावट, इवेंट मैनेजमेंट, परिवहन और मनोरंजन में भी उम्मीद है कि इस बार काफी कारोबार होगा और रोजगार के कई अवसर बनेंगे.