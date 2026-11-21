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मध्य प्रदेश में 35 हजार करोड़ की शादियां, सस्ता गोल्ड बढ़ाएगा बाजार की चमक, यह है 11 शुभ मुहूर्त

मध्य प्रदेश में 35 हजार करोड़ की शादियां ( ETV Bharat )

शहडोल: देवउठनी एकादशी के साथ ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है, और शादी ब्याह का दौर भी शुरू हो जाता है. इस बार 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक शादी के कई शुभ मुहूर्त हैं. इस बार कई शादियां होने की उम्मीद भी जताई जा रही है. CAIT रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि, कई लाख करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार होने की उम्मीद है. जिससे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं. क्योंकि कम समय में ही देश और प्रदेश में बहुत सारी शादियां होने की उम्मीद है, जिसमें जमकर खरीदारी होगी.

शादियों का कब है शुभ मुहूर्त