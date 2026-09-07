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शहडोल में बहन को बचाने के लिए भाई ने लगा दी कुएं में छलांग, बुझ गये परिवार के दोनों चिराग

शहडोल में कुएं में डूबने से भाई बहन की मौत, डूबती बहन को बचाने के लिए भाई कुएं में कूदा. रिपोर्ट अखिलेश शुक्ला.

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सांकेतिक तस्वीर (Source: Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
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शहडोल: शहडोल जिले में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है. यहां के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में कुएं में डूबने से भाई-बहन की एक साथ ही मौत हो गई है. इसके बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

बहन को बचाने के लिए कुएं में कूदा भाई

घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के भमरहा दो गांव की है. यहां 13 साल की एक बच्ची जिसका नाम शिवानी गोंड था, वो अपने घर के पास ही स्थित कुएं पर नहाने गई थी. वह कुएं से लगी बाल्टी और रस्सी से पानी निकाल रही थी, तभी उसका पैर कुएं में फिसल गया और वो कुएं में गिर गई. बहन को कुएं में डूबता देख उसके भाई से रहा नहीं गया और 14 साल का भाई अमित सिंह गोंड उसे बचाने के लिए तुरंत ही कुएं में कूद गया. बहन को बचाने के लिए भाई ने कुएं में छलांग तो लगा दी, लेकिन वो खुद भी नहीं बच पाया और बहन को भी नहीं बचा सका.

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ब्यौहारी थाना क्षेत्र की घटना (ETV Bharat)

ब्यौहारी थाना प्रभारी अभिलाष मिश्रा बताते हैं कि "शुरुआती जांच में सामने आया है की बहन के कुएं में गिरने के बाद भाई उसे बचाने के लिए कुएं में कूदा था, हादसे में दोनों की मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है."

बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दोनों को कुएं से बाहर निकाला. लेकिन जब तक उन्हें कुएं से बाहर निकालते तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. हादसे की खबर मिलते ही रोते बिलखते परिजन और ग्रामीण भी वहां पहुंच गए, दोनों की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया है. गांव वाले और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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मृत बच्चे का नाम अमित सिंह गोंड है, जिसकी उम्र 14 साल है, वहीं बच्ची का नाम शिवानी गोंड है, जिसकी उम्र 13 साल है. दोनों उदयभान सिंह गोंड के बच्चे थे. एक साथ दोनों बच्चों की मौत से परिवार सदमे में है. दोनों भाई बहन अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे. एक साथ दोनों बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

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