शहडोल शादी में हो गया बड़ा ड्रामा, दूल्हे ने दुल्हन के गले में डाल दी वरमाला, दुल्हन बोली ये तो वो नहीं है

शहडोल शादी में हो गया बड़ा ड्रामा, दूल्हे ने दुल्हन के गले में डाल दी वरमाला, दुल्हन बोली ये तो वो नहीं है
शहडोल में शादी के दौरान हुआ बवाल, दुल्हन ने नहीं दूल्हे को वरमाला, पुलिस के पहुंचने पर शांत हुआ मामला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 7:35 PM IST
शहडोल: शादी-विवाह के मुहूर्त चल रहे हैं, हर दिन शादियां हो रही हैं. इन दिनों शादियों में भी कई तरह की घटनाएं देखने मिल रही हैं. एक ऐसा ही मामला शहडोल से सामने आया है. जहां एक शादी समारोह में वरमाला पहनाते समय बड़ा ड्रामा हो गया. दुल्हन ने दूल्हे को वरमाला पहनाने से ही इनकार कर दिया. इसके पीछे भी बड़ी वजह बताई जा रही है. पुलिस के आने के बाद मामला शांत हुआ.
दुल्हन बोली ये तो वो छोरा न है
यह घटना शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र की है, जहां शादी समारोह में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. गोहपारू क्षेत्र से बारात लेकर दुल्हन लेने के लिए दूल्हे राजा और पूरी बारात आई हुई थी. जहां शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी. बारात का स्वागत धूम धड़ाके के साथ हुआ. रस्में भी विधि-विधान से चल रही थी, लेकिन शादी में असल ट्विस्ट तब आया, जब वरमाला की बारी आई.
दुल्हन ने नहीं पहनाई वरमाला
जब वरमाला की रस्म शुरू हुई तो दूल्हे ने बड़े ही उत्सुकता के साथ दुल्हन को मंच पर जयमाला पहनाई. इसके बाद जब दुल्हन की बारी आई तो वह थोड़ी देर तक गौर से दूल्हे को देखते रही और वरमाला नहीं पहनाई. फिर देखते ही देखते वह मंच से उतर कर जाने लग गई. दुल्हन के इस अचानक फैसले से वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और हड़कंप मच गया कि आखिर दुल्हन दूल्हे को वरमाला क्यों नहीं पहना रही है.
वहां मौजूद परिवार, रिश्तेदार दुल्हन से लगातार दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए कह रहे थे. साथ ही वरमाला नहीं डालने की वजह पूछ रहे थे. काफी देर बाद दुल्हन ने साफ कहा कि जिसे मैंने देखा था ये वह दूल्हा ही नहीं है. दुल्हन के इस बयान से दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई. लड़की के परिजनों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन थी कि अपने फैसले पर अड़ी रही.
तनावपूर्ण हुआ माहौल
माहौल में तनाव आ चुका था, स्थिति बिगड़ने लग गई थी. तभी इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर ब्यौहारी थाने की पुलिस पहुंची दोनों पक्षों को समझाया गया और थाने बुलाया गया. वहां दोनों पक्षों से लिखित में सहमति ली गई. जिसमें लिखा था कि दुल्हन शादी नहीं करना चाहती और वो आपस में सहमत होकर समारोह समाप्त कर रहे हैं. इस बात की लिखित सहमति लेने के बाद ही मामला शांत हुआ और आखिरकार दूल्हा बिना दुल्हन के ही घर लौटा. लड़की पक्ष सतना जिले का बताया जा रहा है.
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ब्यौहारी थाना प्रभारी जिया उल हक ने बताया कि "जयमाला के दौरान दुल्हन ने दूल्हे को वरमाला नहीं पहनाया. इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमत से कार्यक्रम समाप्त करने का फैसला लिया.