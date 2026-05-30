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प्लास्टिक बॉटलों से 30 हजार ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तैयार, शहडोल में कचरे से गजब की क्रांति

खराब प्लास्टिक बॉटल का अनूठा प्रयोग, स्व सहायता समूह की महिलाओं ने किया कमाल, शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL BOTTLE DRIP IRRIGATION
प्लास्टिक बॉटलों से 30 हजार ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तैयार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 7:58 PM IST

6 Min Read
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शहडोल : मध्य प्रदेश के शहडोल में इन दिनों कचरे से क्रांति की अनोखी तस्वीर देखने मिल रही है. यहां स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ऐसा कमाल कर दिया है, जो एक मिसाल बन गया है. वेस्ट मटेरियल में जा चुकी प्लास्टिक बॉटलों से यहां की महिलाओं ने सिंचाई के लिए गजब का ड्रिप सिस्टम तैयार किया है, जो अब पूरे शहडोल में एक मुहिम बन चुका है. अब वेस्ट मटेरियाल और प्लास्टिक बॉटलों से बने इस ड्रिंप सिस्टम से ऐसी क्रांति आई है कि यहां ऐसे 30 हजार से ज्यादा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तैयार कर दिए गए हैं.

कचरे से क्रांति लाने की तैयारी

शहडोल जिले के अमरहा गांव की रहने वाली कुसुम बाई और छतवई गांव की रहने वाली शशि तिवारी अपने घर में छोटे-छोटे पौधों की सिंचाई अब बोतल ड्रिप इरिगेशन से करती हैं, वो बताती हैं कि इन दिनों स्वसहायता समूह की कई ऐसी महिलाएं हैं, जिन्होंने कचरे से क्रांति लाने की ठानी है. इसलिए खराब प्लास्टिक बोतलें जो लोग फेंक देते हैं, उसे सिंचाई में उपयोग किया जा रहा है.

शहडोल में कचरे से गजब की क्रांति (Etv Bharat)

खेती के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार

स्वसहायता समूह की महिलाएं बताती हैं कि प्लास्टिक बॉटलों से बने ड्रिप इरिगेशन के कई फायदे हैं. पहला तो ये कि छोटे पौधों को बूंद-बूंद करके पानी मिलता रहता है, जिससे पानी नीचे तक जाता है और नमी काफी देर तक बनी रहती है. पाइप या क्यारी बनाकर सिंचाई करने से पानी की ज्यादा बर्बादी होती है, लेकिन बॉटल ड्रिप इरिगेशन से पानी का सरंक्षण भी होता है. दूसरा फायदा ये है कि जिन प्लास्टिक बॉटलों को कचरे में फेंक दिया जाता है, उससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है. ऐसे में ये मुहिम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार है.

plastic bottle drip self made
30 हजार ड्रिप सिस्टम तैयार (Etv Bharat)

30 हजार ड्रिप सिस्टम तैयार

मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जल संरक्षण की दिशा में अनूठी मिसाल पेश की है. जल गंगा संवर्धन अभियान में इन महिलाओं ने बेकार प्लास्टिक बोतलों से ड्रिप इरीगेशन मॉडल तैयार कर जल क्रांति की शुरुआत कर दी है. जब जिला, ब्लॉक, और ग्राम स्तर की टीम बड़ी योजनाओं पर काम कर रही थीं, तब स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ये पहल की और खेतों में, घरों में और सड़कों पर फेंकी गई प्लास्टिक बोतलों को संग्रहित कर सस्ता टिकाउ ड्रिप सिस्टम बना दिया, अब तक जिले की करीब 5000 महिलाओं ने अपने प्रयास से 30 हज़ार से ज्यादा बोतल ट्रिप्स इरिगेशन मॉडल तैयार कर दिए हैं, जिनकी काफी सराहना हो रही है.

shahdol bottle drip self made system
कचरे से क्रांति लाने की तैयारी (Etv Bharat)

ऐसे तैयार किया बॉटल ड्रिप सिस्टम

बोतल ड्रिप सिस्टम तैयार करने के लिए सबसे पहले इन महिलाओं ने हजारों प्लास्टिक बोतलें एकत्रित की. इसके बाद छोटे पौधों के बीच में एक लकड़ी का स्टैंड बनाकर इस सिस्टम को उसमें बांधा. बांधी गई बॉटलों को ऊपर की ओर से काटा गया और नीचे ढक्कन लगा करके उसमें छोटा सा छेद किया गया है, जिससे पानी की बूंदें धीरे-धीरे गिरती रहें. अगर पानी की बूंदें तेज हैं तो उसे धीमा करने के लिए इन बॉटलों में रुई का भी प्रयोग किया गया.

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खेती के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार है ये सिस्टम (Etv Bharat)

बारिश में अपने आप चलेगा ड्रिप सिस्टम

स्व सहायता समूह की महिलाओ ने कहा कि जब बरसात होगी तो इन बोतलों में भी अपने आप पानी भरेगा और धीरे-धीरे सिंचाई होती रहेगी. इससे जल संरक्षण भी होगा और खेती में भी लाभ होगा. यही वजह है कि शहडोल के ज्यादातर किसान अब खुद प्लास्टिक बॉटलों से ड्रिप सिस्टम तैयार कर रहे हैं.

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अभी तो ये शुरुआत है

शहडोल जिला पंचायत सीईओ शिवम प्रजापति बताते हैं, '' स्व सहायता समूह की जो दीदियां हैं, वो सभी खेती करती हैं, जो पहले फ्लड इरिगेशन या पाइप के माध्यम से सिंचाई करते थे, जिसमें पानी पौधों तक तो जाता था लेकिन काफी पानी वेस्ट भी हो जाता था, तो उन्होंने स्वयं से पानी बचाने के लिए ये अनूठा प्रयोग किया हुआ है. इसमें एक प्लास्टिक बोतल को ऊपर से कट करके उसको पौधे के पास बांधते हैं, बोतल में नीचे कॉटन लगाकर सिंचाई की जाती है. इसे जुगाड़ भी कह सकते हैं, जिससे पानी बूंद-बूंद करके सीधे पौधे के तने पर जाता है जड़ पर जाता है, फ्लड इरिगेशन से या पाइप से पानी वेस्ट होता था अब इस पद्धति से सिंचाई करने से वो रुक गया है.''

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जिला पंचायत सीईओ कहते हैं कि इसको जिले भर में प्रयोग करने का बहुत बड़ा स्कोप है. ये अभियान अभी हमने चालू किया है, इसे आगे भी जारी रखेंगे. कोशिश ये रहेगी कि जहां-जहां इसे करने का स्कोप है वहां करेंगे. हालांकि, बड़े पेड़ जो हो जाते हैं उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है. यह छोटे पौधों पर एप्लीकेबल है.

सिंचाई के इस मॉडल की हर ओर चर्चा

छोटे पौधों के लिए सिंचाई का ये मॉडल अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि गर्मी में भी ये सिस्टम लंबे समय तक नमी बनाकर रखता है और बारिश में यही बोतल जल को सरंक्षित करने का भी काम करेगी, जिससे भूजल स्तर बढ़ने के साथ ही प्लास्टिक कचरे का फिर से उपयोग भी हो सकेगा. बोतल ड्रिप बनाने का तरीका भी इतना सरल है कि हर व्यक्ति इसे खुदा आसानी से बना सकता है.स्वसहायता सहायता समूह की महिलाओं का कहना है, '' हमारा छोटा सा प्रयास आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बनेगा, जो बोतल कचरा थी, वो आज फसल सिंचाई के रूप में लोगों के काम आ रही है. हम कचरे से क्रांति लाएंगे और बूंद-बूंद से हर पेड़ बचाएंगे.''

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